19.05.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия Евровидения и приключения ”ничейного” ящика пива


rus.delfi.ee
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Eurovisiooni teine poolfinaal Eurokülas
Eurovisiooni teine poolfinaal EurokülasFoto: Jaanus Lensment

Итак, подведем итоги воскресенья.

ФОТО: Новый эстонский банк Holm уже установил вывеску на конторе

Foto: Romet Kreek


В апреле лицензию кредитного учреждения получил основанный на эстонском капитале Holm Bank, предшественником которого является Koduliising AS, предлагавшее услугу рассрочки Liisi.
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ГРАФИК: В какой магазин в мае отличился особо народными ценами, а какой — антигуманными?

Foto: Anni Õnneleid


Благодаря кампании скидок продуктовая корзина Maxima оказалась на втором месте. Самый выгодный в этом плане магазин — Grossi.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Таллинне проходит конференция имени Леннарта Мери

12. Lennart Meri konverentsi eelne paneeldiskussioon Foto: Anni Õnneleid


Сегодня в Таллинне - последний день конференции по вопросам внешней политики, политики обороны и безопасности. В мероприятии уже приняли и принимают участие как главы и политики ряда стран, так и молодежь из разных уголков мира.
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ВИДЕО: Такого еще не было! В Тарту состоялась самая масштабная в истории встреча выпускников ТУ


Вчера состоялась самая масштабная в истории встреча выпускников Тартуского университета. Различные мероприятия продолжались весь день, и праздник закончился большой вечерникой в спортивном здании университета.
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ВИДЕО: Виктор Крон подавлен и разочарован результатом Эстонии на Евровидении: “не знаю, почему так случилось”


После пресс-конференции исполнитель от Эстонии Виктор Крон сказал, что разочарован 19-м местом на Евровидении. “Я — ничего”, — сказал он разочарованно, но добавил, что получил удовольствие от самого вступления.
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ПОДКАСТ | Пеэтер Тайм: денег у меня было всегда мало. Как Ансип повлиял на карьеру политолога?

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas


Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.

Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.
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ФОТО: Заявление совета EKRE: на евровыборах придется выбирать между разрушителями национального государства и защитниками суверенности из EKRE

Foto: Rauno Volmar


Сегодня в 12 часов началось собрание совета EKRE. На повестке дня — доклад председателя партии о политической ситуации в Эстонии и принятие политического заявления.
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ТОП

Канцлер права: учеба русской и эстонской молодежи в одной школе улучшит взаимопонимание

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitus Foto: Roman Vikulov


По оценке канцлера права Юлле Мадизе, совместное обучение молодежи с разным родным языком в одной школе, как это запланировано в государственной гимназии в Кохтла-Ярве, улучшит взаимопонимание в обществе. Новая гимназия, по ее мнению, может также сподвигнуть местные основные школы с русским языком обучения и их учеников больше изучать и преподавать эстонский язык.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналисты "забыли" в таллиннском парке ящик пива. Что было потом?

Eesti Ekspress


Журналисты Eesti Ekspress вечером 9 мая в парке Шнелли оставили ящик пива (20 бутылок) и посмотрели, что будет происходить.
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Тысячи человек могут лишиться права на льготную пенсию: кого это коснется?

Foto: Ilmar Saabas


C 1 января 2020 года право на спецпенсию потеряют полицейские, прокуроры и военные. Однако Министерство социальных дел планирует вообще лишить людей, работающих в тяжких условиях, и права выхода на пенсию на льготных условиях, и пенсии по выслуге лет. Например, шахтеров, энергетиков, железнодорожников, химиков, металлургов и многих других. Профсоюзы требуют сначала провести полный анализ ситуации, но министерство считает, что на это нет ресурсов, и у нас не настолько богатое общество, чтобы всем этим людям платить.
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Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.
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Повезло! Победитель “Евровидения” все же не нарушил главное правило конкурса


Многие решили, что голландский победитель “Евровидения” Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса. Как оказалось, это все же не так. Согласно правилам “Евровидения”, к участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года. В ролике мы можем наблюдать только видео с репетиции Лоуренса в студии.
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На наступающей неделе нам обещают грозы и жару до 27!

фото иллюстративное Foto: Saamuel


Вот такая погода будет на грядущей неделе.
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