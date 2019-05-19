ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия Евровидения и приключения ”ничейного” ящика пива



Вчера состоялась самая масштабная в истории встреча выпускников Тартуского университета. Различные мероприятия продолжались весь день, и праздник закончился большой вечерникой в спортивном здании университета.

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ВИДЕО: Виктор Крон подавлен и разочарован результатом Эстонии на Евровидении: “не знаю, почему так случилось”



После пресс-конференции исполнитель от Эстонии Виктор Крон сказал, что разочарован 19-м местом на Евровидении. “Я — ничего”, — сказал он разочарованно, но добавил, что получил удовольствие от самого вступления.

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ПОДКАСТ | Пеэтер Тайм: денег у меня было всегда мало. Как Ансип повлиял на карьеру политолога?



Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.

Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.

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ФОТО: Заявление совета EKRE: на евровыборах придется выбирать между разрушителями национального государства и защитниками суверенности из EKRE

Foto: Rauno Volmar



Сегодня в 12 часов началось собрание совета EKRE. На повестке дня — доклад председателя партии о политической ситуации в Эстонии и принятие политического заявления.

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Канцлер права: учеба русской и эстонской молодежи в одной школе улучшит взаимопонимание

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitus Foto: Roman Vikulov



По оценке канцлера права Юлле Мадизе, совместное обучение молодежи с разным родным языком в одной школе, как это запланировано в государственной гимназии в Кохтла-Ярве, улучшит взаимопонимание в обществе. Новая гимназия, по ее мнению, может также сподвигнуть местные основные школы с русским языком обучения и их учеников больше изучать и преподавать эстонский язык.

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ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналисты "забыли" в таллиннском парке ящик пива. Что было потом?

Eesti Ekspress



Журналисты Eesti Ekspress вечером 9 мая в парке Шнелли оставили ящик пива (20 бутылок) и посмотрели, что будет происходить.

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Тысячи человек могут лишиться права на льготную пенсию: кого это коснется?



C 1 января 2020 года право на спецпенсию потеряют полицейские, прокуроры и военные. Однако Министерство социальных дел планирует вообще лишить людей, работающих в тяжких условиях, и права выхода на пенсию на льготных условиях, и пенсии по выслуге лет. Например, шахтеров, энергетиков, железнодорожников, химиков, металлургов и многих других. Профсоюзы требуют сначала провести полный анализ ситуации, но министерство считает, что на это нет ресурсов, и у нас не настолько богатое общество, чтобы всем этим людям платить.

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Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ