ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия Евровидения и приключения ”ничейного” ящика пива
Итак, подведем итоги воскресенья.
Итак, подведем итоги воскресенья.
В апреле лицензию кредитного учреждения получил основанный на эстонском капитале Holm Bank, предшественником которого является Koduliising AS, предлагавшее услугу рассрочки Liisi.
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Благодаря кампании скидок продуктовая корзина Maxima оказалась на втором месте. Самый выгодный в этом плане магазин — Grossi.
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Сегодня в Таллинне - последний день конференции по вопросам внешней политики, политики обороны и безопасности. В мероприятии уже приняли и принимают участие как главы и политики ряда стран, так и молодежь из разных уголков мира.
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Вчера состоялась самая масштабная в истории встреча выпускников Тартуского университета. Различные мероприятия продолжались весь день, и праздник закончился большой вечерникой в спортивном здании университета.
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После пресс-конференции исполнитель от Эстонии Виктор Крон сказал, что разочарован 19-м местом на Евровидении. “Я — ничего”, — сказал он разочарованно, но добавил, что получил удовольствие от самого вступления.
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Героем подкаста "Халтура" стал политолог, директор танцевальной школы, организатор курсов диджеев, молодежный работник по-жизни Пеэтер Тайм.
Он рассказал, с чего начинал, о своей любви к музыке и почему следит за новостями из России больше, чем за эстонскими.
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Сегодня в 12 часов началось собрание совета EKRE. На повестке дня — доклад председателя партии о политической ситуации в Эстонии и принятие политического заявления.
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По оценке канцлера права Юлле Мадизе, совместное обучение молодежи с разным родным языком в одной школе, как это запланировано в государственной гимназии в Кохтла-Ярве, улучшит взаимопонимание в обществе. Новая гимназия, по ее мнению, может также сподвигнуть местные основные школы с русским языком обучения и их учеников больше изучать и преподавать эстонский язык.
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Журналисты Eesti Ekspress вечером 9 мая в парке Шнелли оставили ящик пива (20 бутылок) и посмотрели, что будет происходить.
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C 1 января 2020 года право на спецпенсию потеряют полицейские, прокуроры и военные. Однако Министерство социальных дел планирует вообще лишить людей, работающих в тяжких условиях, и права выхода на пенсию на льготных условиях, и пенсии по выслуге лет. Например, шахтеров, энергетиков, железнодорожников, химиков, металлургов и многих других. Профсоюзы требуют сначала провести полный анализ ситуации, но министерство считает, что на это нет ресурсов, и у нас не настолько богатое общество, чтобы всем этим людям платить.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.
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Многие решили, что голландский победитель “Евровидения” Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса. Как оказалось, это все же не так. Согласно правилам “Евровидения”, к участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года. В ролике мы можем наблюдать только видео с репетиции Лоуренса в студии.
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Вот такая погода будет на грядущей неделе.
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