07.07.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздника, пропавшая девочка и сбежавший заключенный


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздника, пропавшая девочка и сбежавший заключенный
Foto: Kristjan Järv

В воскресенье состоялся последний день Праздника песни и танца. RusDelfi неотрывно следил за происходящим. Было много интересного! Также сегодня полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках пропавшей девочки и не вернувшегося в тюрьму заключенного. Все самые важные события дня — в одной новости!

ОНЛАЙН-БЛОГ, ВИДЕО и ФОТО | Певческий праздник "Моя любовь" продолжается! На Певческом поле более 100 000 человек, продажа билетов закрыта, многие так и остались у ворот

Foto: Ilmar Saabas


Сегодня завершается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Сегодня праздник начнется в 14 часов и продлится ориентировочно до 21 часа. Следите за происходящим вместе с RusDelfi! У нас вы найдете онлайн-блог, прямые трансляции, фото и видео!
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "На Певческом празднике песен на русском не должно быть". Но какая могла бы прозвучать?


Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Вчера корреспондент RusDelfi Роман Старапопов поговорил с участниками праздника. Почему не должно быть на всеэстонском празднике не должно быть песен на русском? А какие могли бы прозвучать? "Подмосковные вечера", "Калинка" или "Трава у дома"?
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ФОТО и ВИДЕО | ”Вон! Не дадим испортить нам праздник!” Неприятный инцидент с агрессивной женщиной на Певческом поле: что же произошло?


Вчера ближе к концу на Певческом празднике произошел неприятный инцидент и охранникам пришлось удалить с мероприятия агрессивную женщину.
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Угонщики вновь активизировались! Полиция просит водителей новых машин быть внимательными

Argo Ingver


Полиции, начиная с пятницы прошлой недели, сообщили о трех угнанных в Пярну новых автомобилей, поэтому правоохранители просят водителей новых машин, особенно марки Toyota быть особенно внимательными.
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ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице

Argo Ingver


Сегодня около двух часов ночи произошла авария в деревне Ахья в Пылвамаа, где 46-летний водитель Volkswagen Passatзаснул за рулем, вылетел в кювет и врезался в дерево.
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ВИДЕО: Месси удален с поля после потасовки в Кубке Америки

Lionel Messi Foto: UESLEI MARCELINO, REUTERS


Бронзовым призером Кубка Америки по футболу стала сборная Аргентины, обыгравшая предыдущего победителя турнира Чили - 2:1 (2:0).
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ВИДЕО: Пользователи интернета заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков


Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде обсуждают в Сети.
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Военные на похоронах погибших в Баренцевом море подводников заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба"

AFP

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Похороны погибших в Баренцевом море подводников на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошли в закрытом режиме, но многим журналистам удалось побывать на прощании, сделать снимки и услышать траурные речи высокопоставленных военных. По оценке корреспондента Znak.com, проститься с погибшими моряками пришли больше тысячи человек, а Gazeta.SPb пишет, что среди них были "сотни простых петербуржцев".
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ВИДЕООПРОС DELFI: В эстонской клубнике нашли запрещенные химикаты. Какую клубнику теперь предпочитают покупатели?


Maaleht отправил клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ, в результате которого в эстонской клубнике обнаружили запрещенный химикат. Поэтому Delfi Kasulik отправился на рынок Балтийского вокзала, чтобы выяснить у покупателей, какую клубнику они предпочитают покупать в свете новой информации?
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Жильцы не хотят съезжать со съемной квартиры. Можно ли отключить им свет и воду, вывезти технику?

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman


"Вы писали о жильцах, которые не хотят съезжать после окончания договора аренды. В таких случаях надо отключать свет и воду. Сделать это легко и в квартиру заходить не надо, ведь все документы находятся у хозяина. Уже была такая статья на эту тему", — пишет читательница "МК-Эстонии" Виктория Карасёва.
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ФОТО: Кучи легковоспламеняющегося мусора. Как выглядел завод в Каламая до пожара и как выглядит после

Põlenud laohoone hoovis on näha palju kergestisüttivat prügi. Foto: Delfi


Вчера вечером в столичном районе Каламая загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, взорвался пропановый баллон. В здании и ранее хранился легковоспламеняющийся мусор, который мог посодействовать распространению огня.
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Участник Певческого праздника: тысячи людей ждали автобуса, который так и не приехал

Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse Foto: Madis Veltman


Один из участников Певческого праздника рассказал Delfi, что после вчерашнего концерта тысячам людей пришлось идти домой пешком, ведь несмотря на обещания города, общественного транспорта не было.
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Остров в Греции ждет новых жителей: за переселение предлагают 500 евро в месяц

Фото: Unsplash


Власти греческого острова Антикитера приглашает новых жителей, которые готовы переехать сюда жить. За такой переезд обещают еще и доплату, передает Телеканал новостей “24”.
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ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях

Фото: Андрей Данило


На этих выходных на Певческом поле проходит XXVII Праздник песни "Моя любовь". В нем принимают участие и русскоязычные люди. Корреспондент Delfi поговорил с Людмилой Семиной, учителем музыки Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и Мустамяской реальной гимназии.
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Кристен Михал о дорожном хаосе во время Певческого праздника: Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку

Kristen Michal Foto: Madis Veltman


Председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал считает, что из-за вчерашнего недостатка общественного транспорта, когда с Праздника песни было не уехать, мэр Таллинна Михаил Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку.
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ВНИМАНИЕ! Команде Кристофера Нолана срочно нужны ассистенты для работы на съемках на Лаагна теэ

Laagna tee Tallinnas Lasnamäel Foto: Ilmar Saabas


Allfilm ищет для начинающихся на следующей неделе съемок фильма на Лаагна теэ производственных ассистентов.
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ФОТО: В Таллинне пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи

PPA


Полиция просит помощь в поиске пропавшей в Таллинне 14-летней Ханна-Лийзы.
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ФОТО: Этот заключенный не вернулся в тюрьму. Если увидите его, сразу звоните в полицию!

PPA


В воскресенье к установленному времени в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся заключенный Евгений Боровичев.
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ВИДЕО RUSDELFI | 180 000 порций! Смотрим и пробуем, чем кормят на Певческом празднике


На этих выходных на Певческом поле проходит Певческий праздник "Моя любовь". Песни песнями, но участникам, которые много часов не выходят с территории праздника, нужно и подкрепляться. Корреспондент RusDelfi узнал, чем кормят на празднике, а также сколько порций пришлось приготовить поварам. Смотрите видео!
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