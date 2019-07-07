ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздника, пропавшая девочка и сбежавший заключенный

В воскресенье состоялся последний день Праздника песни и танца. RusDelfi неотрывно следил за происходящим. Было много интересного! Также сегодня полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках пропавшей девочки и не вернувшегося в тюрьму заключенного. Все самые важные события дня — в одной новости!
ОНЛАЙН-БЛОГ, ВИДЕО и ФОТО | Певческий праздник "Моя любовь" продолжается! На Певческом поле более 100 000 человек, продажа билетов закрыта, многие так и остались у ворот
Сегодня завершается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Сегодня праздник начнется в 14 часов и продлится ориентировочно до 21 часа. Следите за происходящим вместе с RusDelfi! У нас вы найдете онлайн-блог, прямые трансляции, фото и видео! Loe edasi...
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "На Певческом празднике песен на русском не должно быть". Но какая могла бы прозвучать?
Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Вчера корреспондент RusDelfi Роман Старапопов поговорил с участниками праздника. Почему не должно быть на всеэстонском празднике не должно быть песен на русском? А какие могли бы прозвучать? "Подмосковные вечера", "Калинка" или "Трава у дома"? Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | ”Вон! Не дадим испортить нам праздник!” Неприятный инцидент с агрессивной женщиной на Певческом поле: что же произошло?
Вчера ближе к концу на Певческом празднике произошел неприятный инцидент и охранникам пришлось удалить с мероприятия агрессивную женщину. Loe edasi...
Угонщики вновь активизировались! Полиция просит водителей новых машин быть внимательными
Полиции, начиная с пятницы прошлой недели, сообщили о трех угнанных в Пярну новых автомобилей, поэтому правоохранители просят водителей новых машин, особенно марки Toyota быть особенно внимательными. Loe edasi...
ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице
Сегодня около двух часов ночи произошла авария в деревне Ахья в Пылвамаа, где 46-летний водитель Volkswagen Passatзаснул за рулем, вылетел в кювет и врезался в дерево. Loe edasi...
ВИДЕО: Месси удален с поля после потасовки в Кубке Америки
Бронзовым призером Кубка Америки по футболу стала сборная Аргентины, обыгравшая предыдущего победителя турнира Чили - 2:1 (2:0). Loe edasi...
ВИДЕО: Пользователи интернета заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков
Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде обсуждают в Сети. Loe edasi...
Военные на похоронах погибших в Баренцевом море подводников заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба"
Похороны погибших в Баренцевом море подводников на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошли в закрытом режиме, но многим журналистам удалось побывать на прощании, сделать снимки и услышать траурные речи высокопоставленных военных. По оценке корреспондента Znak.com, проститься с погибшими моряками пришли больше тысячи человек, а Gazeta.SPb пишет, что среди них были "сотни простых петербуржцев". Loe edasi...
ВИДЕООПРОС DELFI: В эстонской клубнике нашли запрещенные химикаты. Какую клубнику теперь предпочитают покупатели?
Maaleht отправил клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ, в результате которого в эстонской клубнике обнаружили запрещенный химикат. Поэтому Delfi Kasulik отправился на рынок Балтийского вокзала, чтобы выяснить у покупателей, какую клубнику они предпочитают покупать в свете новой информации? Loe edasi...
Жильцы не хотят съезжать со съемной квартиры. Можно ли отключить им свет и воду, вывезти технику?
"Вы писали о жильцах, которые не хотят съезжать после окончания договора аренды. В таких случаях надо отключать свет и воду. Сделать это легко и в квартиру заходить не надо, ведь все документы находятся у хозяина. Уже была такая статья на эту тему", — пишет читательница "МК-Эстонии" Виктория Карасёва. Loe edasi...
ФОТО: Кучи легковоспламеняющегося мусора. Как выглядел завод в Каламая до пожара и как выглядит после
Вчера вечером в столичном районе Каламая загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, взорвался пропановый баллон. В здании и ранее хранился легковоспламеняющийся мусор, который мог посодействовать распространению огня. Loe edasi...
Участник Певческого праздника: тысячи людей ждали автобуса, который так и не приехал
Один из участников Певческого праздника рассказал Delfi, что после вчерашнего концерта тысячам людей пришлось идти домой пешком, ведь несмотря на обещания города, общественного транспорта не было. Loe edasi...
Остров в Греции ждет новых жителей: за переселение предлагают 500 евро в месяц
ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Учитель музыки: на Певческом празднике нужна песня на русском языке. Наши дети почувствовали бы, что не просто в гостях
На этих выходных на Певческом поле проходит XXVII Праздник песни "Моя любовь". В нем принимают участие и русскоязычные люди. Корреспондент Delfi поговорил с Людмилой Семиной, учителем музыки Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и Мустамяской реальной гимназии. Loe edasi...
Кристен Михал о дорожном хаосе во время Певческого праздника: Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку
Председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал считает, что из-за вчерашнего недостатка общественного транспорта, когда с Праздника песни было не уехать, мэр ТаллиннаМихаил Кылварт должен отправить руководство TAK в отставку. Loe edasi...
ВНИМАНИЕ! Команде Кристофера Нолана срочно нужны ассистенты для работы на съемках на Лаагна теэ
ФОТО: Этот заключенный не вернулся в тюрьму. Если увидите его, сразу звоните в полицию!
В воскресенье к установленному времени в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся заключенный Евгений Боровичев. Loe edasi...
ВИДЕО RUSDELFI | 180 000 порций! Смотрим и пробуем, чем кормят на Певческом празднике
На этих выходных на Певческом поле проходит Певческий праздник "Моя любовь". Песни песнями, но участникам, которые много часов не выходят с территории праздника, нужно и подкрепляться. Корреспондент RusDelfi узнал, чем кормят на празднике, а также сколько порций пришлось приготовить поварам. Смотрите видео! Loe edasi...
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