ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздника, пропавшая девочка и сбежавший заключенный



Вчера ближе к концу на Певческом празднике произошел неприятный инцидент и охранникам пришлось удалить с мероприятия агрессивную женщину.

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Угонщики вновь активизировались! Полиция просит водителей новых машин быть внимательными

Argo Ingver



Полиции, начиная с пятницы прошлой недели, сообщили о трех угнанных в Пярну новых автомобилей, поэтому правоохранители просят водителей новых машин, особенно марки Toyota быть особенно внимательными.

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ФОТО | На Тартуском шоссе водитель заснул за рулем: все находившиеся в машине люди оказались в больнице

Argo Ingver



Сегодня около двух часов ночи произошла авария в деревне Ахья в Пылвамаа, где 46-летний водитель Volkswagen Passatзаснул за рулем, вылетел в кювет и врезался в дерево.

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ВИДЕО: Месси удален с поля после потасовки в Кубке Америки

Lionel Messi Foto: UESLEI MARCELINO, REUTERS



Бронзовым призером Кубка Америки по футболу стала сборная Аргентины, обыгравшая предыдущего победителя турнира Чили - 2:1 (2:0).

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ВИДЕО: Пользователи интернета заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков



Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде обсуждают в Сети.

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Военные на похоронах погибших в Баренцевом море подводников заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба"

AFP

ТОП ФОТО и ВИДЕО | ”Вон! Не дадим испортить нам праздник!” Неприятный инцидент с агрессивной женщиной на Певческом поле: что же произошло? Обещанная киношниками компенсация: крупнейшему району столицы предлагают программу ”Кинолето Ласнамяэ” ФОТО и ВИДЕО: По Латвии прокатился смерч. На Эстонию надвигаются ветра и грозы



Похороны погибших в Баренцевом море подводников на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошли в закрытом режиме, но многим журналистам удалось побывать на прощании, сделать снимки и услышать траурные речи высокопоставленных военных. По оценке корреспондента Znak.com, проститься с погибшими моряками пришли больше тысячи человек, а Gazeta.SPb пишет, что среди них были "сотни простых петербуржцев".

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ВИДЕООПРОС DELFI: В эстонской клубнике нашли запрещенные химикаты. Какую клубнику теперь предпочитают покупатели?



Maaleht отправил клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ, в результате которого в эстонской клубнике обнаружили запрещенный химикат. Поэтому Delfi Kasulik отправился на рынок Балтийского вокзала, чтобы выяснить у покупателей, какую клубнику они предпочитают покупать в свете новой информации?

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Жильцы не хотят съезжать со съемной квартиры. Можно ли отключить им свет и воду, вывезти технику?

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman



"Вы писали о жильцах, которые не хотят съезжать после окончания договора аренды. В таких случаях надо отключать свет и воду. Сделать это легко и в квартиру заходить не надо, ведь все документы находятся у хозяина. Уже была такая статья на эту тему", — пишет читательница "МК-Эстонии" Виктория Карасёва.

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ФОТО: Кучи легковоспламеняющегося мусора. Как выглядел завод в Каламая до пожара и как выглядит после