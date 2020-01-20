20.01.2020, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поселок-призрак, четырехдневка и череда несчастий


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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 20 января.

Еще один эстонский работодатель переходит на четырехдневную рабочую неделю. Зарплата работников от этого не уменьшится

Aparaadi noortekeskus Foto: Anni Õnneleid

Если ранее СМИ освещали эксперименты рекламного агентства Division с четырехдневной рабочей неделей, то с января этого года со своей исполнительной командой решило приступить к работе в том же темпе и действующее в некоммерческом секторе Объединение открытых молодежных центров Эстонии (EANK).
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ФОТО: Как эстонский поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни

Foto: Ester Vaitmaa

Как и в прочих странах бывшего Союза, в 1990-х и начале нулевых в Эстонии наблюдался глубокий спад промышленного производства. Из-за этого некоторые поселения, существовавшие за счет градообразующих предприятий (так называемые моногорода), пришли в упадок. Одно из таких мест, расположенное прямо на границе с Россией, превратилось в настоящий поселок-призрак. “Лента.ру” исследовала его с помощью пользователей Instagram.
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В столичном отеле мужчина упал с пятого этажа

Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotud Foto: Ilmar Saabas

В воскресенье равно с балкона, расположенного на пятом этаже отеля Tallink Express на улице Садама в Таллинне, упал 27-летний мужчина. По предварительной оценке, полученные им травмы опасности здоровью не несут.
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ВИДЕО: В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

В Перми несколько человек насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле. Об этом сообщает Telegram-канал ”112”.
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ФОТО | Жительница Петербурга после смерти матери обнаружила тысячи фотографий. Теперь в Теллискиви открыта выставка этих работ

Vologda, USSR, 1979 Masha Ivashintsova

Фотовыставка работ петербургского фотографа и поэта Маши Ивашинцовой (1942-2000) открылась в Центре документальной фотографии имени Юхана Кууса в Таллине. Выставка ”Кьяроскуро” — это первая в мире большая ретроспектива фотографа. На выставке представлены восемьдесят черно-белых фотографий, а также поэзия, которая будет впервые показана публике.
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Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов претендует на ”Журналистскую премию 2019”

Роман Старапопов Foto: Priit Simson

Сегодня, 20 января, жюри Эстонского совета по прессе выбрало претендентов на ”Журналистские премии 2019” в номинациях лучшее мнение и лучший журналистский материал на русском языке.
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У паромного терминала в Хельсинки в море нашли труп

Viking Line'i renoveeritud Mariella FOTO: VIKING LINE

Полиция Хельсинки сообщила, что у паромного терминала Катаянокка в море нашли труп, который находился в воде уже некоторое время.
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