ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поселок-призрак, четырехдневка и череда несчастий

В воскресенье равно с балкона, расположенного на пятом этаже отеля Tallink Express на улице Садама в Таллинне, упал 27-летний мужчина. По предварительной оценке, полученные им травмы опасности здоровью не несут.

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ВИДЕО: В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

В Перми несколько человек насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле. Об этом сообщает Telegram-канал ”112”.

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ФОТО | Жительница Петербурга после смерти матери обнаружила тысячи фотографий. Теперь в Теллискиви открыта выставка этих работ

Vologda, USSR, 1979 Masha Ivashintsova

Фотовыставка работ петербургского фотографа и поэта Маши Ивашинцовой (1942-2000) открылась в Центре документальной фотографии имени Юхана Кууса в Таллине. Выставка ”Кьяроскуро” — это первая в мире большая ретроспектива фотографа. На выставке представлены восемьдесят черно-белых фотографий, а также поэзия, которая будет впервые показана публике.

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Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов претендует на ”Журналистскую премию 2019”

Роман Старапопов Foto: Priit Simson

Сегодня, 20 января, жюри Эстонского совета по прессе выбрало претендентов на ”Журналистские премии 2019” в номинациях лучшее мнение и лучший журналистский материал на русском языке.

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У паромного терминала в Хельсинки в море нашли труп

Viking Line'i renoveeritud Mariella FOTO: VIKING LINE

Полиция Хельсинки сообщила, что у паромного терминала Катаянокка в море нашли труп, который находился в воде уже некоторое время.

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