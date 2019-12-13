ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Популярный интернет-магазин внесли в черный список, бразильца выслали из Эстонии за оказание секс-услуг
Самые важные новости этой пятницы, 13 декабря, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этой пятницы, 13 декабря, читайте в нашей традиционной подборке.
В начале декабря Takeda Pharma AS сообщила, что прекращает поставку в Эстонию таблеток Pamol 500 mg (действующее вещество — парацетамол), пишет Eesti Ekspress.
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"Хочу немного пожаловаться на городской транспорт. Я в деревне живу, у меня ноги не ходят, голова кружится… А эти новые трамваи, взорвать бы их!", — пишет читательница "МК-Эстонии" из Юри.
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Интернет-магазин электроники 1a.ee попал в черный список Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) в связи с неисполнением решения Комиссии по потребительским спорам. К настоящему моменту предприятие выполнило решение и удалено из черного списка. Фирма объясняет попадание в черный список неблагоприятным стечением обстоятельств.
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Проблемы с поставками лекарственных средств в Эстонии достигли небывалых масштабов, пишет Maaleht. При этом страдают даже больницы.
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Вчера по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии.
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В 2014 году "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Спустя пять лет Эрнст назвал сюжет ошибкой.
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Прошла неделя с того утра, когда в комплексе Балтийской мануфактуры в Таллинне сгорело историческое здание. Полиция возбудила дело по статье, которая предусматривает ответственность за повреждение и уничтожение имущества.
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Вируский уездный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы 31-летнего Александра Авдеенко, который в октябре избил свою знакомую в нарвском баре "Имбис". При этом непосредственно за этот инцидент он получил всего 4 месяца тюрьмы, пишет rus.err.ee.
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Укмерге — небольшой город в центральной части Литвы, в Аукштайтии, примерно в 70 км от Вильнюса и Каунаса. Известен с 13 века. Многие дома были построены здесь в прошлом веке. Рынок недвижимости этого городка переживает трудные времена: новостроек нет, предложение невелико, а для того, чтобы снять жилье, придется ждать очереди, пишет литовский Delfi.
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По количеству премий, дополнительных выплат и выплат по результатам работы своим сотрудникам Министерство юстиции явно лидирует. Самая крупная выплата одному человеку составила более 10 000 евро, пишет Äripäev.
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Компания Riigi Kinnisvara ("Государственная недвижимость") подтвердила, что покупателем морской Батарейной крепости (известной также как Батарейная тюрьма) стала фирма Nikolai Esimene OÜ. Покупатель - дочерняя фирма принадлежащего Урмасу Сыырумаа предприятия U.S. Invest.
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Большинство эстоноземельцев никогда не меняли своих поставщиков электричества и газа, так как разница в ценах, как полагают, очень мала. Порталы сравнения цен для потребителей elektrihind.ee и gaasihind.ee уже 7 лет сравнивают цены разных поставщиков, и они варьируются местами до 30%. Ниже мы покажем стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика услуг. Кроме того, обратите внимание, что все клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.
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Дмитрий Куклачев привез в Эстонию спектакль ”Зимняя сказка”, в котором участвуют 45 кошек и рассказал RusDelfi о тонкостях дрессировки, а также об одном очень талантливом коте, которого ему передали в Таллинне.
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На загоревшемся складе на Варшавском шоссе в Москве взрывались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями, сообщил исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России Сергей Желтов.
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Как прогнозируют синоптики, на выходных в Эстонии сохранится опасность гололеда, так что людям нужно быть предельно осторожными. Также будет идти снег, мокрый снег и дождь.
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Угроза взорвать здание волостной управы пришла старейшине волости Люганузе по электронной почте в прошлую пятницу. Полиции удалось установить личность звонившего.
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13 декабря литовские спасательные службы получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, троллейбус переехал упавшего под колеса мужчину.
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Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов признался, что возмущен слухами, распространяемыми о его 29-летней дочери Анастасии в интернете.
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Программу второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене открыла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Выиграла ее итальянка Доротея Вирер (1+0; 21.26,5), опередившая норвежку Ингрид Тандревольд (0+0; +5,9) и россиянку Светлану Миронову (0+1; +18,3).
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12 декабря сотрудник миграционного отдела Пыхьяской префектуры провел производство в отношении гражданина Бразилии 1998 года рождения, который оказывал в Таллинне сексуальные услуги за деньги.
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Пищевой департамент Финляндии никогда не требовал от финских работников применения к бактериям листерии нулевой толерантности и исходил из предельной нормы в 100 единиц.
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На электронных инфотабличках у камер слежения за скоростью написано, что информацию о предупредительных штрафах можно посмотреть на специальном портале, пишет Accelerista.
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Весной этого года сообщили, что предприятие под названием Larkwater Group планирует промышленную инвестицию, которая была бы крупнейшей в Эстонии за все времена. Сообщили, что размер инвестиции в метаноловый завод, который будет построен в Палдиски, составит миллиард евро. Финское еженедельное издание Suomen Kuvalehti теперь пишет о сомнительной биографии исполнительного директора предприятия, финна Юхи Микконена.
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Сегодня вечером в Ласнамяэ столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. Что именно произошло, не совсем ясно, но если судить по открывающейся на месте происшествия картине, автобус врезался в легковушку сзади.
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Редактор "Бублика" Алина Захарова отправилась на YoungFest и выяснила, действительно ли на молодежных мероприятиях присутствуют алкоголь, наркотики и мат.
Смотри видео!
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Поверьте, в секс-шопе можно обнаружить много интересных вещей! И некоторые из них будут связаны с сексом лишь отчасти. В общем, это уникальные предметы 2 в 1. Хотите утащить их в спальню — они отлично справятся со своей задачей. Хотите использовать в обычной жизни — вас никто не упрекнет. Интересно?
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