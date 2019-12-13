ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Популярный интернет-магазин внесли в черный список, бразильца выслали из Эстонии за оказание секс-услуг

Интернет-магазин электроники 1a.ee попал в черный список Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) в связи с неисполнением решения Комиссии по потребительским спорам. К настоящему моменту предприятие выполнило решение и удалено из черного списка. Фирма объясняет попадание в черный список неблагоприятным стечением обстоятельств.

Loe edasi...

В Эстонии наблюдаются перебои с каждым десятым лекарственным препаратом. Аналоги либо стоят больше, либо не работают

Eesti Apteekrite Liidu esimees, Põltsamaa Uue Apteegi proviisor Ülle Rebane on murelik, sest aina sagedamini pole vajalikku rohtu patsiendile anda. Mana Kaasik

Проблемы с поставками лекарственных средств в Эстонии достигли небывалых масштабов, пишет Maaleht. При этом страдают даже больницы.

Loe edasi...

За день по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии

Вчера по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии.

Loe edasi...

Эрнст признал ошибку в сюжете "Первого канала" о сбитом малайзийском Boeing

Foto: Artyom Geodakyan/TASS

В 2014 году "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Спустя пять лет Эрнст назвал сюжет ошибкой.

Loe edasi...

Поджог или несчастный случай? Полиция расследует пожар в здании Балтийской мануфактуры как уничтожение памятника культуры

Прошла неделя с того утра, когда в комплексе Балтийской мануфактуры в Таллинне сгорело историческое здание. Полиция возбудила дело по статье, которая предусматривает ответственность за повреждение и уничтожение имущества.

Loe edasi...

Ударивший кулаком девушку в нарвском баре "Имбис" получил 3,5 года тюрьмы