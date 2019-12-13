13.12.2019, 21:36

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Популярный интернет-магазин внесли в черный список, бразильца выслали из Эстонии за оказание секс-услуг

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Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

Самые важные новости этой пятницы, 13 декабря, читайте в нашей традиционной подборке.

Неприятный сюрприз: жаропонижающие и болеутоляющие таблетки Pamol больше в Эстонии продаваться не будут

Shutterstock

В начале декабря Takeda Pharma AS сообщила, что прекращает поставку в Эстонию таблеток Pamol 500 mg (действующее вещество — парацетамол), пишет Eesti Ekspress.
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Женщина недовольна общественным транспортом: "а эти новые трамваи, взорвать бы их!"

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"Хочу немного пожаловаться на городской транспорт. Я в деревне живу, у меня ноги не ходят, голова кружится… А эти новые трамваи, взорвать бы их!", — пишет читательница "МК-Эстонии" из Юри.
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Популярный интернет-магазин электроники не принял товар обратно и попал в черный список

Hendrik Osula

Интернет-магазин электроники 1a.ee попал в черный список Департамента защиты потребителя и технического надзора (TTJA) в связи с неисполнением решения Комиссии по потребительским спорам. К настоящему моменту предприятие выполнило решение и удалено из черного списка. Фирма объясняет попадание в черный список неблагоприятным стечением обстоятельств.
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В Эстонии наблюдаются перебои с каждым десятым лекарственным препаратом. Аналоги либо стоят больше, либо не работают

Eesti Apteekrite Liidu esimees, Põltsamaa Uue Apteegi proviisor Ülle Rebane on murelik, sest aina sagedamini pole vajalikku rohtu patsiendile anda. Mana Kaasik

Проблемы с поставками лекарственных средств в Эстонии достигли небывалых масштабов, пишет Maaleht. При этом страдают даже больницы.
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За день по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии

Naisjuht autot käivitamas (foto on illustratiivne). Foto: Ilmar Saabas

Вчера по вине женщин-водителей в Эстонии произошло три аварии.
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Эрнст признал ошибку в сюжете "Первого канала" о сбитом малайзийском Boeing

Foto: Artyom Geodakyan/TASS

В 2014 году "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Спустя пять лет Эрнст назвал сюжет ошибкой.
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Поджог или несчастный случай? Полиция расследует пожар в здании Балтийской мануфактуры как уничтожение памятника культуры

Прошла неделя с того утра, когда в комплексе Балтийской мануфактуры в Таллинне сгорело историческое здание. Полиция возбудила дело по статье, которая предусматривает ответственность за повреждение и уничтожение имущества.
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Ударивший кулаком девушку в нарвском баре "Имбис" получил 3,5 года тюрьмы

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Вируский уездный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы 31-летнего Александра Авдеенко, который в октябре избил свою знакомую в нарвском баре "Имбис". При этом непосредственно за этот инцидент он получил всего 4 месяца тюрьмы, пишет rus.err.ee.
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В этом городе нет новостроек, а чтобы снять жилье, надо ждать в очереди

www.ukzinios.lt

Укмерге — небольшой город в центральной части Литвы, в Аукштайтии, примерно в 70 км от Вильнюса и Каунаса. Известен с 13 века. Многие дома были построены здесь в прошлом веке. Рынок недвижимости этого городка переживает трудные времена: новостроек нет, предложение невелико, а для того, чтобы снять жилье, придется ждать очереди, пишет литовский Delfi.
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Премиальный звездопад: 17 чиновников получили дополнительно по 7000 евро

Raivo Aeg Foto: Madis Veltman

По количеству премий, дополнительных выплат и выплат по результатам работы своим сотрудникам Министерство юстиции явно лидирует. Самая крупная выплата одному человеку составила более 10 000 евро, пишет Äripäev.
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ФОТО | Продано! Фирма Урмаса Сыырумаа купила с аукциона комплекс Батарейной тюрьмы

Arhitekt11

Компания Riigi Kinnisvara ("Государственная недвижимость") подтвердила, что покупателем морской Батарейной крепости (известной также как Батарейная тюрьма) стала фирма Nikolai Esimene OÜ. Покупатель - дочерняя фирма принадлежащего Урмасу Сыырумаа предприятия U.S. Invest.
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У кого покупать электричество и газ, а также как поменять поставщика услуг

Foto: REUTERS, Nigel Roddis

Большинство эстоноземельцев никогда не меняли своих поставщиков электричества и газа, так как разница в ценах, как полагают, очень мала. Порталы сравнения цен для потребителей elektrihind.ee и gaasihind.ee уже 7 лет сравнивают цены разных поставщиков, и они варьируются местами до 30%. Ниже мы покажем стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика услуг. Кроме того, обратите внимание, что все клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.
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ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | В новом спектакле Куклачева 45 кошек, а главный кот родом из Таллинна!

Dmitri Kuklatšev Foto: Ilmar Saabas

Дмитрий Куклачев привез в Эстонию спектакль ”Зимняя сказка”, в котором участвуют 45 кошек и рассказал RusDelfi о тонкостях дрессировки, а также об одном очень талантливом коте, которого ему передали в Таллинне.
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ВИДЕО | В Москве полыхает склад: пожар локализовали на 7000 квадратных метров

Yelena Kovaleva/TASS, Scanpix

На загоревшемся складе на Варшавском шоссе в Москве взрывались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями, сообщил исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России Сергей Желтов.
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Погода шепчет: на выходных нужно быть осторожными!

Libedad teed Tallinnas Foto: Kristjan Järv

Как прогнозируют синоптики, на выходных в Эстонии сохранится опасность гололеда, так что людям нужно быть предельно осторожными. Также будет идти снег, мокрый снег и дождь.
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14-летний мальчик сделал бомбовую угрозу старейшине волости Люганузе из-за увольнения директора школы в Кивиыли

Lüganuse vallavanem kohtus õpetajate ja hoolekogu esindajaga Foto: Dmitri Fedotkin

Угроза взорвать здание волостной управы пришла старейшине волости Люганузе по электронной почте в прошлую пятницу. Полиции удалось установить личность звонившего.
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ФОТО И ВИДЕО | В Вильнюсе троллейбус переехал мужчину, пострадавший скончался

© DELFI / Andrius Ufartas

13 декабря литовские спасательные службы получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, троллейбус переехал упавшего под колеса мужчину.
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Фетисов об интернете: эту помойку нужно раз и навсегда закрыть!

Vyacheslav Fetisov Foto: Andrei Golovanov, Andrei Golovanov/TASS

Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов признался, что возмущен слухами, распространяемыми о его 29-летней дочери Анастасии в интернете.
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Эстонские биатлонисты неудачно выступили в спринте, у России два подиума

IBU Cup Otepää naiste kvalifikatsioon, Johanna Talihärm Foto: Argo Ingver

Программу второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене открыла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Выиграла ее итальянка Доротея Вирер (1+0; 21.26,5), опередившая норвежку Ингрид Тандревольд (0+0; +5,9) и россиянку Светлану Миронову (0+1; +18,3).
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Из Эстонии выслали 20-летнего бразильца: оказывал платные сексуальные услуги

Бразильские деньги pixabay.com

12 декабря сотрудник миграционного отдела Пыхьяской префектуры провел производство в отношении гражданина Бразилии 1998 года рождения, который оказывал в Таллинне сексуальные услуги за деньги.
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Финский пищевой департамент: мы никогда не применяли к бактериям листерии нулевую толерантность

Ester Vaitmaa

Пищевой департамент Финляндии никогда не требовал от финских работников применения к бактериям листерии нулевой толерантности и исходил из предельной нормы в 100 единиц.
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При помощи нового портала можно посмотреть неоплаченные штрафы за превышение скорости

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

На электронных инфотабличках у камер слежения за скоростью написано, что информацию о предупредительных штрафах можно посмотреть на специальном портале, пишет Accelerista.
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Инвестор миллиардного завода в Палдиски получил штраф за нарушение ПДД в Финляндии. И сообщил суду, что у него нет работы и дохода

Foto: Larkwater Groupi veebileht, ekraanitõmmis

Весной этого года сообщили, что предприятие под названием Larkwater Group планирует промышленную инвестицию, которая была бы крупнейшей в Эстонии за все времена. Сообщили, что размер инвестиции в метаноловый завод, который будет построен в Палдиски, составит миллиард евро. Финское еженедельное издание Suomen Kuvalehti теперь пишет о сомнительной биографии исполнительного директора предприятия, финна Юхи Микконена.
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ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автобус и BMW

Foto: Priit Simson

Сегодня вечером в Ласнамяэ столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. Что именно произошло, не совсем ясно, но если судить по открывающейся на месте происшествия картине, автобус врезался в легковушку сзади.
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Проверка подростков на алкоголь и наркотики закончилась неожиданно. Смотри, что случилось с Алиной Захаровой на танцполе

Редактор "Бублика" Алина Захарова отправилась на YoungFest и выяснила, действительно ли на молодежных мероприятиях присутствуют алкоголь, наркотики и мат.

Смотри видео!
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ФОТО: 5 вещей из Таллиннского секс-шопа, которые можно использовать не только в спальне!

Photo by Jesus "CritiQ" Henriquez from Pexels

Поверьте, в секс-шопе можно обнаружить много интересных вещей! И некоторые из них будут связаны с сексом лишь отчасти. В общем, это уникальные предметы 2 в 1. Хотите утащить их в спальню — они отлично справятся со своей задачей. Хотите использовать в обычной жизни — вас никто не упрекнет. Интересно?
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