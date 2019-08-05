ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поножовщина в Таллинне, сюрприз на пешеходном переходе и снова о Maxima

За три дня в Таллинне зарезали двоих мужчин

Anni Õnneleid

По сообщению Пыхьяской префектуры, в воскресенье и в пятницу в Таллинне произошло два случая поножовщины, в результате чего погибли двое мужчин. В обоих случаях как преступник и его жертва были знакомы между собой.

Loe edasi...

ВИДЕО: Вот это номер! В Таллинне на пешеходном переходе девушка дала представление

Вчера на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Тюмпу в Таллинне водители могли увидеть небольшое представление от девушки с обручем и кольцами для жонглирования.

Loe edasi...

От Тимати массово уходят артисты

Фото: Global Look Press

У лейбла Black Star серьезные проблемы.

Loe edasi...

Сеть Lidl уже пыталась прийти в Эстонию. Удастся ли ей выйти на рынок на этот раз?

PA Wire/PA Images - Scanpix

Уже много лет Lidl хранит молчание, то и дело при этом покупая различные земли в Эстонии и Латвии, пишет Ärileht.

Loe edasi...

ФОТО: Опять Maxima! Цена на коробке и на кассе разная, а кассир говорит, что так и должно быть