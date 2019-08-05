ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поножовщина в Таллинне, сюрприз на пешеходном переходе и снова о Maxima
Самые важные новости этого понедельника, 5 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого понедельника, 5 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
По сообщению Пыхьяской префектуры, в воскресенье и в пятницу в Таллинне произошло два случая поножовщины, в результате чего погибли двое мужчин. В обоих случаях как преступник и его жертва были знакомы между собой.
Loe edasi...
Вчера на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Тюмпу в Таллинне водители могли увидеть небольшое представление от девушки с обручем и кольцами для жонглирования.
Loe edasi...
У лейбла Black Star серьезные проблемы.
Loe edasi...
Уже много лет Lidl хранит молчание, то и дело при этом покупая различные земли в Эстонии и Латвии, пишет Ärileht.
Loe edasi...
В магазине Maxima опять проблемы. Но руководство обещает загладить вину.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Где сейчас экс-футболисты сборной России?
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
Артемия Панарина не ждут в сборной после скандального интервью?
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей