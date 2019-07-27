ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поножовщина в Маарду, тяжелая авария и митинг в Москве

Условное за младенца, или Топ самых больших и самых маленьких сроков за убийства в Эстонии

Foto: Anni Õnneleid



Недавний случай, когда мужчина получил за убийство 28-летней девушки, которую он задушил якобы в ходе сексуальных игр, всего восемь месяцев, возмутил многих. Как правило, правосудие в Эстонии довольно сурово, однако были и другие случаи, когда за убийство и гибель людей судьи давали всего лишь условные сроки или небольшое наказание. При этом только в этом году было вынесено несколько решений суда, когда за жизнь другого человека, убийце давали от 16 до 20 лет тюремного заключения. ”МК-Эстония” вспомнила последние громкие случаи.

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ФОТО | У BMW на ходу сработали подушки безопасности: водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из авто

Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost välja Foto: Kenno Soo



В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.

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ИТОГИ СЪЕМОК НОЛАНА | От разочарования до восторга. Как все происходило и почему это было важно

Filmivõtted Laagna teel - 12.07.2019 Foto: Andres Putting



Портал RusDelfi следил за съемками фильма Кристофера Нолана Tenet по-максимуму. Давайте вспомним — как это было.

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ФОТО | RusDelfi стало известно, где обитает дух Сталина

Ekspress Meedia



Корреспондент RusDelfi выяснил, где можно выйти на контакт с духом Иосифа Сталина: оказывается, он часто появляется в грузинском Цхалтубо, в санатории Министерства обороны СССР, построенном по личному приказу генералиссимуса.

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ФОТО: На участников чемпионата мира обрушилась крыша. Есть погибшие

Veepall - USA naistekoondis Foto: Ed Jones, AFP



8 участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения навесного балкона в ночном клубе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Пенсионерка из Таллинна: сейчас стало тепло, а на некоторых автобусах просто невозможно ездить!

Foto: Madis Veltman



Читательница "МК-Эстонии" Валентина пишет, что в жару в столичных автобусах просто невозможно ездить:

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Силламяэская спортсменка выиграла золото Олимпийского фестиваля!

Jekaterina Mirotvortseva võitis noorte olümpiafestivalil võimsa ülekaaluga kuldmedali Foto: Euroopa noorte olümpiafestival, EOK



На проходящем в Баку Европейском юношеском Олимпийском фестивале 16-летняя представительница Эстонии Екатерина Миротворцева выиграла золотую медаль в ходьбе на 5000 метров с новым рекордом Эстонии - 22.26,01. Свое собственное достижение, установленное в июне, силламяэская спортсменка перекрыла сразу на 20 секунд.

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Нарвский "Транс" победил маардуских аутсайдеров

JALGPALLI TIPNERI KARIKAVÕISTLUSE FINAAL Foto: Tiit Tamme, Õhtuleht



В единственном матче чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" победил в гостях аутсайдера первенства "Маарду" - 3:1 (2:0).

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Государство хочет само востребовать штрафы и обещает, что должники будут платить меньше. Судебные исполнители против



Министерство юстиции подготовило реформу исполнительного производства, согласно которой востребование неоп-лаченных в срок долгов перед государством — например, полицейских штрафов — перешло бы к Налогово-таможенному департаменту, пишет "МК-Эстония".

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