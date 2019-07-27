ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поножовщина в Маарду, тяжелая авария и митинг в Москве

Сегодня в тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина, еще три человека оказались в больнице. В Москве на митинге за честные выборы задержали почти 700 человек. А накануне в Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Чтобы быть в курсе всех новостей, читайте нашу подборку!
В Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Очевидцы слышали и выстрелы
Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из примерно 15 человек произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение.
Loe edasi...
ФОТО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина. Еще три человека оказались в больнице
Сегодня в 14:22 в Ляэнемаа произошла тяжелая авария: столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одно из транспортных средств врезалось в находящийся у обочины дом.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Почти 700 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы
27 июля у мэрии Москвы проходит несанкционированный властями митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в депутаты Мосгордумы. Акция началась в 14:00, но полиция начала подготовку с вечера пятницы.
Loe edasi...
Условное за младенца, или Топ самых больших и самых маленьких сроков за убийства в Эстонии
Недавний случай, когда мужчина получил за убийство 28-летней девушки, которую он задушил якобы в ходе сексуальных игр, всего восемь месяцев, возмутил многих. Как правило, правосудие в Эстонии довольно сурово, однако были и другие случаи, когда за убийство и гибель людей судьи давали всего лишь условные сроки или небольшое наказание. При этом только в этом году было вынесено несколько решений суда, когда за жизнь другого человека, убийце давали от 16 до 20 лет тюремного заключения. ”МК-Эстония” вспомнила последние громкие случаи.
Loe edasi...
ФОТО | У BMW на ходу сработали подушки безопасности: водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из авто
В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.
Loe edasi...
ИТОГИ СЪЕМОК НОЛАНА | От разочарования до восторга. Как все происходило и почему это было важно
Портал RusDelfi следил за съемками фильма Кристофера Нолана Tenet по-максимуму. Давайте вспомним — как это было.
Loe edasi...
ФОТО | RusDelfi стало известно, где обитает дух Сталина
Корреспондент RusDelfi выяснил, где можно выйти на контакт с духом Иосифа Сталина: оказывается, он часто появляется в грузинском Цхалтубо, в санатории Министерства обороны СССР, построенном по личному приказу генералиссимуса.
Loe edasi...
ТОП
ФОТО: На участников чемпионата мира обрушилась крыша. Есть погибшие
8 участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения навесного балкона в ночном клубе. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Loe edasi...
Пенсионерка из Таллинна: сейчас стало тепло, а на некоторых автобусах просто невозможно ездить!
Читательница "МК-Эстонии" Валентина пишет, что в жару в столичных автобусах просто невозможно ездить:
Loe edasi...
Силламяэская спортсменка выиграла золото Олимпийского фестиваля!
На проходящем в Баку Европейском юношеском Олимпийском фестивале 16-летняя представительница Эстонии Екатерина Миротворцева выиграла золотую медаль в ходьбе на 5000 метров с новым рекордом Эстонии - 22.26,01. Свое собственное достижение, установленное в июне, силламяэская спортсменка перекрыла сразу на 20 секунд.
Loe edasi...
Нарвский "Транс" победил маардуских аутсайдеров
В единственном матче чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" победил в гостях аутсайдера первенства "Маарду" - 3:1 (2:0).
Loe edasi...
Государство хочет само востребовать штрафы и обещает, что должники будут платить меньше. Судебные исполнители против
Министерство юстиции подготовило реформу исполнительного производства, согласно которой востребование неоп-лаченных в срок долгов перед государством — например, полицейских штрафов — перешло бы к Налогово-таможенному департаменту, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...
На соревновании экстремалов в Харьюмаа скончался спортсмен-любитель
Минувшей ночью во время соревнований экстремалов XDream в Кырвемаа (Харьюский уезд) скончался спортсмен-любитель.
Loe edasi...
ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита
Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.
Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Экстремальная жара в Европе. Синоптики предупреждают, что такое будет повторяться все чаще
На этой неделе Европу накрыла адская жара. ”Пострадали” Франция, Бельгия, Германия и другие страны. Климатические условия сказались на людях, так и на транспортном сообщении.
Loe edasi...
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Новый развод на АЗС придумали в России
Кокорин досрочно выпущен из СИЗО