02.07.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Помилование наркоторговца и обнаженная художница-феминистка


rus.delfi.ee
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Narkomaania
NarkomaaniaFoto: EPL Arhiiv

Сегодня стало известно, что накануне президент Керсти Кальюлайд помиловала Ринго Коппеля, которого в 2016 году признали виновным в обороте наркотиков. А издание Eesti Päevaleht написало, что в субботу на открытии выставки ”Naine ja naine” (”Женщина и женщина”) в Пярну произошел невероятный инцидент. Подробности и другие новости вторника, 2 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все

Foto: Eiliki Pukk

Издание Eesti Päevaleht пишет, что летнюю столицу впору переименовать в столицу актов.
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Президент помиловала наркоторговца. Поставленных им объемов хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии

Foto on illustratiivne Foto: MTA

Вчера президент Керсти Кальюлайд помиловала Ринго Коппеля, которого в 2016 году признали виновным в обороте наркотиков.
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ФОТО | Покупатель в шоке: облил эко-яблоко кипятком, а на нем выступили красные капли!

Delfi lugeja

К Delfi обратился читатель, которого смутила красная жидкость на экологически выращенном яблоке, которой он приобрел в магазине Rimi. По словам представителя магазина, в данном случае нечего бояться.
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Суровая правда. Молодежь ждет смерти родителей

Argo Ingver

Может быть, это не такая уж жестокая мысль, как кажется на первый взгляд. Смерти родителей или, во всяком случае, скорейшей передачи хозяйства в руки наследников, ждали и в старину. Это долго планировали, хотя, как правило, все случалось неожиданно, пишет председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс в Eesti Päevaleht.
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Суд приговорил мужчину, убившего в нарвском салоне красоты свою жену, к 18 годам тюрьмы

Erakogu

Сегодня Вируский уездный суд признал виновным Сергея Голубева (43) в убийстве своей жены с особой жестокостью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.
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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019 Foto: Madis Veltman

14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
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Нашествие мигрантов из Украины: как они влияют на стоимость аренды жилья?

Фото: Pixabay

ТОП

За последние годы численность мигрантов в Эстонии возросла в несколько раз. И большинство из них — жители Украины, которые выезжают из своей страны в поисках заработка. Как приезд этих людей влияет на стоимость аренды жилья в Таллинне?
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Голландия хочет ввести налог на полеты: Эстония может лишиться около 55 000 пассажиров в год

Scanpix, AFP: DANIEL LEAL-OLIVAS

Нидерланды решили обязать страны Европейского Союза дополнительно оплачивать использование голландского воздушного пространства. Никто от такой идеи, естественно, не в восторге, так как стоимость авиабилетов возрастет — например, к цене каждого билета, купленного в Эстонии, будет добавлено около 7 евро, пишет Ärileht.
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ТОП высших учебных заведений: какие вузы и специальности помогают быстрее всего найти работу

Tartu Ülikooli peahoone Foto: Anni Õnneleid

В результате проведенного среди более чем 2500 работников исследования выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти хорошую работу. Выяснился также рейтинг ожиданий студентов в области зарплаты по вузам.
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Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией

Foto: Argo Ingver

По словам друга погибшего позавчера в Тартумаа 16-летнего Маргуса (имя изменено — прим.ред.), тот связался с плохой компанией после того, как съехал от родителей, пишет Eesti Päevaleht.
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Суд арестовал 21-летнего Эдуарда, подозреваемого в убийстве подростка в Тартумаа

Foto: Argo Ingver

Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры постановил взять под стражу 21-летнего Эдуарда. Он подозревается в поджоге дома в деревне Кюкитая в Тартумма, в результате чего погиб 16-летний молодой человек.
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Подозреваемый в убийстве 16-летнего юноши был неоднократно судим: суд считал вероятным, что он совершит новое насильственное преступление

Eduard, kahtlustatav Foto: Eduardi Facebooki konto

У одного из подозреваемых в поджоге дома 16-летнего юноши молодых людей, 21-летнего Эдуарда, четыре действующих наказания, половина из которых — за уголовные преступления.
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ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?

Sõnajalgade müügis majad Foto: erakogu

Два месяца назад бизнесмены Андрес и Олег Сынялг, много лет ведущие споры с государствам из-за строительство веторпарка в Айду, во избежание возможных финансовых проблем выставили на продажу свои дома в Виймси. Как продвигается продажа?
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Триллер Кристофера Нолана, "Симпсоны" и еще четыре фильма про Эстонию

Эстония в фильмах

Кристофер Нолан с большой помпой снимает свое шпионское кино в Таллинне. Но он далеко не первый зарубежный режиссер, решивший упомянуть нашу страну в своем фильме.
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ФОТО: Кристофер Нолан посетил Эстонский музей кино и пришел в восторг

Foto: FRANCOIS LO PRESTI, AFP/Scanpix

Голливудский режиссер Кристофер Нолан, снимающий в Эстонии блокбастер, решил посетить Эстонский музей кино в Маарьямяэ.
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ФОТО | Подготовка идет полным ходом! Еще одна улица, где будут проходить съемки фильма Нолана

Suur Paala tänava filmivõtted Foto: Ilmar Saabas

Помимо Горхолла и Пярнуского шоссе у голливудских звезд и Кристофера Нолана есть еще места в Таллинне, которые тоже обязательно используют.
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Интеллект на уровне сапога. Тоомас Хендрик Ильвес — о том, что не так с эстонской политикой

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Andres Putting

С бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом латвийский Delfi поговорил на фестивале инноваций Login в Вильнюсе. Он приехал туда, чтобы рассказать о дигитализации страны, а не о резких изменениях в ее политике — привлечении премьером Юри Ратасом в правительство крайне правой Эстонской консервативной народной партии (EKRE), но разговор зашел именно об этом.
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Русскоязычный "брокер" позвонил и предложил возможность заработать на инвестициях. В итоге жертва лишилась 2250 евро

Eurod Foto: Madis Veltman

Веб-констебль Яна Фролова описывает очередной случай мошенничества и предостерегает эстоноземельцев от чрезвычайной доверчивости.
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Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы из Силламяэ

Politsei foto

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня.
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Доктор в свете истории маленькой Аннабель: реальность такова, что покупку танков правительства считают важнее здоровья людей

Adik Levin Foto: Karin Kaljuläte

”Последние годы к SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond обращается все больше и больше как родителей больных детей, так и врачей с просьбой о финансовой поддержке для приобретения дорогих лекарств”, — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht член совета фонда Адик Левин.
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