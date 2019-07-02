ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Помилование наркоторговца и обнаженная художница-феминистка

Сегодня стало известно, что накануне президент Керсти Кальюлайд помиловала Ринго Коппеля, которого в 2016 году признали виновным в обороте наркотиков. А издание Eesti Päevaleht написало, что в субботу на открытии выставки ”Naine ja naine” (”Женщина и женщина”) в Пярну произошел невероятный инцидент. Подробности и другие новости вторника, 2 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все
ФОТО | Покупатель в шоке: облил эко-яблоко кипятком, а на нем выступили красные капли!
К Delfi обратился читатель, которого смутила красная жидкость на экологически выращенном яблоке, которой он приобрел в магазине Rimi. По словам представителя магазина, в данном случае нечего бояться. Loe edasi...
Суровая правда. Молодежь ждет смерти родителей
Может быть, это не такая уж жестокая мысль, как кажется на первый взгляд. Смерти родителей или, во всяком случае, скорейшей передачи хозяйства в руки наследников, ждали и в старину. Это долго планировали, хотя, как правило, все случалось неожиданно, пишет председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс в Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Суд приговорил мужчину, убившего в нарвском салоне красоты свою жену, к 18 годам тюрьмы
Сегодня Вируский уездный суд признал виновным Сергея Голубева (43) в убийстве своей жены с особой жестокостью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Loe edasi...
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
За последние годы численность мигрантов в Эстонии возросла в несколько раз. И большинство из них — жители Украины, которые выезжают из своей страны в поисках заработка. Как приезд этих людей влияет на стоимость аренды жилья в Таллинне? Loe edasi...
Голландия хочет ввести налог на полеты: Эстония может лишиться около 55 000 пассажиров в год
Нидерланды решили обязать страны Европейского Союза дополнительно оплачивать использование голландского воздушного пространства. Никто от такой идеи, естественно, не в восторге, так как стоимость авиабилетов возрастет — например, к цене каждого билета, купленного в Эстонии, будет добавлено около 7 евро, пишет Ärileht. Loe edasi...
ТОП высших учебных заведений: какие вузы и специальности помогают быстрее всего найти работу
В результате проведенного среди более чем 2500 работников исследования выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти хорошую работу. Выяснился также рейтинг ожиданий студентов в области зарплаты по вузам. Loe edasi...
Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией
По словам друга погибшего позавчера в Тартумаа 16-летнего Маргуса (имя изменено — прим.ред.), тот связался с плохой компанией после того, как съехал от родителей, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Суд арестовал 21-летнего Эдуарда, подозреваемого в убийстве подростка в Тартумаа
Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры постановил взять под стражу 21-летнего Эдуарда. Он подозревается в поджоге дома в деревне Кюкитая в Тартумма, в результате чего погиб 16-летний молодой человек. Loe edasi...
Подозреваемый в убийстве 16-летнего юноши был неоднократно судим: суд считал вероятным, что он совершит новое насильственное преступление
У одного из подозреваемых в поджоге дома 16-летнего юноши молодых людей, 21-летнего Эдуарда, четыре действующих наказания, половина из которых — за уголовные преступления. Loe edasi...
ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?
Два месяца назад бизнесмены Андрес и Олег Сынялг, много лет ведущие споры с государствам из-за строительство веторпарка в Айду, во избежание возможных финансовых проблем выставили на продажу свои дома в Виймси. Как продвигается продажа? Loe edasi...
Триллер Кристофера Нолана, "Симпсоны" и еще четыре фильма про Эстонию
Кристофер Нолан с большой помпой снимает свое шпионское кино в Таллинне. Но он далеко не первый зарубежный режиссер, решивший упомянуть нашу страну в своем фильме. Loe edasi...
ФОТО: Кристофер Нолан посетил Эстонский музей кино и пришел в восторг
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
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В Санкт-Петербурге более тридцати человек отравились шавермой
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