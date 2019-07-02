ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Помилование наркоторговца и обнаженная художница-феминистка

К Delfi обратился читатель, которого смутила красная жидкость на экологически выращенном яблоке, которой он приобрел в магазине Rimi. По словам представителя магазина, в данном случае нечего бояться.

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Суровая правда. Молодежь ждет смерти родителей

Argo Ingver

Может быть, это не такая уж жестокая мысль, как кажется на первый взгляд. Смерти родителей или, во всяком случае, скорейшей передачи хозяйства в руки наследников, ждали и в старину. Это долго планировали, хотя, как правило, все случалось неожиданно, пишет председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс в Eesti Päevaleht.

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Суд приговорил мужчину, убившего в нарвском салоне красоты свою жену, к 18 годам тюрьмы

Erakogu

Сегодня Вируский уездный суд признал виновным Сергея Голубева (43) в убийстве своей жены с особой жестокостью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019 Foto: Madis Veltman

14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

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Нашествие мигрантов из Украины: как они влияют на стоимость аренды жилья?

Фото: Pixabay

ТОП ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все Президент помиловала наркоторговца. Поставленных им объемов хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии ФОТО | Покупатель в шоке: облил эко-яблоко кипятком, а на нем выступили красные капли! комментарий магазина

За последние годы численность мигрантов в Эстонии возросла в несколько раз. И большинство из них — жители Украины, которые выезжают из своей страны в поисках заработка. Как приезд этих людей влияет на стоимость аренды жилья в Таллинне?

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Голландия хочет ввести налог на полеты: Эстония может лишиться около 55 000 пассажиров в год

Scanpix, AFP: DANIEL LEAL-OLIVAS

Нидерланды решили обязать страны Европейского Союза дополнительно оплачивать использование голландского воздушного пространства. Никто от такой идеи, естественно, не в восторге, так как стоимость авиабилетов возрастет — например, к цене каждого билета, купленного в Эстонии, будет добавлено около 7 евро, пишет Ärileht.

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ТОП высших учебных заведений: какие вузы и специальности помогают быстрее всего найти работу

Tartu Ülikooli peahoone Foto: Anni Õnneleid

В результате проведенного среди более чем 2500 работников исследования выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти хорошую работу. Выяснился также рейтинг ожиданий студентов в области зарплаты по вузам.

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Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией

Foto: Argo Ingver

По словам друга погибшего позавчера в Тартумаа 16-летнего Маргуса (имя изменено — прим.ред.), тот связался с плохой компанией после того, как съехал от родителей, пишет Eesti Päevaleht.

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Суд арестовал 21-летнего Эдуарда, подозреваемого в убийстве подростка в Тартумаа