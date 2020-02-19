19.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская операция в Ласнамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и заявление Рийгикогу


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская операция в Ласнамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и заявление Рийгикогу
Foto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 19 февраля.

ФОТО | В Ласнамяэ предполагаемый наркодилер пытался скрыться от правоохранительных органов и сбил двух полицейских

Фото: Alex Ka‎, EZ-дуны!

Сегодня утром в Таллинне мужчина совершил наезд на автомобиле на двух полицейских криминального бюро Пыхьяской префектуры. Один из полицейских получил тяжкие повреждения, но его жизнь вне опасности, второй полицейский получил легкие повреждения.
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Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории. Против был лишь Стальнухин

Mihhail Stalnuhhini autolugu Foto: Andres Putting

Сегодня на заседании Рийгикогу принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», представленное 73 депутатами парламента.
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Об этом общественности не говорили: отбывающий срок за двойное убийство в Poseidon напал в тюрьме на криминального авторитета Вячеслава Гулевича

RÜNNATU JA RÜNDAJA: Vjatšeslav ­Gulevitš ja Erik Kruusimägi. Vallo Kruuser

14 июня прошлого года, в первой половине дня, лидер Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич встретился в Таллиннской тюрьме с людьми, которые пришли его проведать, пишет Eesti Ekspress.
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Новое страховое решение сделает покупку бывшего в употреблении автомобиля безопаснее

Kasutatud auto ostmine Foto: Jaanus Lensment

Покупке бывшего в употреблении автомобиля всегда сопутствовали риски, бывшие головной болью как для покупателя, так и продавца. If Kindlustus и Auto24 совместно разработали решение, которое сделает покупку и продажу б/у автомобилей гораздо безопаснее, чем раньше.
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Глава Nordecon: на эстонских стройплощадках работа идет преимущественно на славянских языках, строители учат русский

Gerd Müller Foto: Ilmar Saabas

Придя вечером в главную контору Nordecon на интервью с руководителем предприятия Гердом Мюллером, было не так-то просто найти свободное помещение для разговора. Работники усердно учат русский язык, чтобы справляться с иностранной рабочей силой на стройплощадках, пишет Ärileht.
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Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Teejay: Pexels

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты. Подробнее — в переводе "РГ".
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