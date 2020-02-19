ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Полицейская операция в Ласнамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и заявление Рийгикогу

Новое страховое решение сделает покупку бывшего в употреблении автомобиля безопаснее

Kasutatud auto ostmine Foto: Jaanus Lensment

Покупке бывшего в употреблении автомобиля всегда сопутствовали риски, бывшие головной болью как для покупателя, так и продавца. If Kindlustus и Auto24 совместно разработали решение, которое сделает покупку и продажу б/у автомобилей гораздо безопаснее, чем раньше.

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Глава Nordecon: на эстонских стройплощадках работа идет преимущественно на славянских языках, строители учат русский

Придя вечером в главную контору Nordecon на интервью с руководителем предприятия Гердом Мюллером, было не так-то просто найти свободное помещение для разговора. Работники усердно учат русский язык, чтобы справляться с иностранной рабочей силой на стройплощадках, пишет Ärileht.

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Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Teejay: Pexels

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты. Подробнее — в переводе "РГ".

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