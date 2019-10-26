ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски нового министра и генпрокурора продолжаются, РФ бойкотировала в ПАСЕ спикеров стран Балтии

Жизнь 18-летнего, попавшего в колонию, разбилась на тысячи осколков

18-летний Миндаугас Стульгис, осужденный за совершенное преступление и попавший в колонию к матерым преступником, за год изменился до неузнаваемости — сегодня он молчит, практически не общается ни с родными, ни с адвокатом, ни с судьей. Он не подпускает к себе незнакомых людей и на все вопросы отвечает молчанием, пишет ru.delfi.lt.

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АНАЛИЗ | Накопить на жилье — сколько зарплат нужно отложить в разных странах?

Фото: Pixabay

Сколько месяцев гражданам разных стран нужно откладывать зарплату, чтобы купить жилье стоимостью в 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали зарплаты в разных странах.

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"Надо весь алкоголь запретить полностью!" Читатели RusDelfi поддерживают, отвергают и предлагают новые запреты

В четверг на RusDelfi вышел текст про запреты, которые недавно вступили или, скорее всего, будут приняты в Эстонии. Читайте, как отреагировали на них читатели портала.

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Что объединяет Урмаса Рейтельманна, Юргена Лиги и Брижит Бардо?

Yana Toom Foto: Priit Simson

ТОП 10 пород собак, которые идеально подходят для квартиры 10 вещей, которые мы моем и чистим слишком часто. Не тратьте на это время! Что происходит со "Сватами"? Наконец-то появилась официальная информация

То, за что во Франции наказывают в уголовном порядке, а в Эстонии, увы, нет, пишет депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия).

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Российская делегация в Совете Европы бойкотировала выступления спикеров парламентов стран Балтии

Foto: Sputnik, Dominique Boutin

Российская делегация на конференции председателей парламентов стран-участниц Совета Европы в Страсбурге бойкотировала выступления председателей парламентов стран Балтии, сообщила агентству ЛЕТА спикер Сейма Инара Мурниеце.

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СМИ сообщили, что в грузовике с 39 погибшими в Великобритании были вьетнамцы

Foto: ZUMAPRESS.com, Ray Tang

Не менее трех из 39 человек, обнаруженных мертвыми в грузовике в Эссексе, предположительно, являются гражданами Вьетнама, сообщает "Би-би-си".

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Владимир Познер в интервью Delfi: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят

Foto: Sergei Savostyanov/TASS

"На Западе к Сталину, который, на мой взгляд, намного страшнее Путина, так не относились. Его опасались, боялись, но не было ненависти. Его не изображали монстром, а Путина изображают именно так", – в интервью ru.Delfi.lt говорит известнейший российский и американский журналист Владимир Познер.

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У этого жителя Ыйсмяэ замечательное хобби — в своей квартире он коллекционирует бомбы!

Foto: Erakogu, Ilmar Saabas

Живущий в квартире в Ыйсмяэ Урмас Пихт годами хранил у себя на кухне снаряды, мины, патроны и запалы. А кому они помешали?

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