ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски нового министра и генпрокурора продолжаются, РФ бойкотировала в ПАСЕ спикеров стран Балтии
Самые важные новости этой субботу, 26 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этой субботу, 26 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где пообщался с добровольцами.
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал, что партия не может выдвинуть кандидатуру на пост министра внешней торговли и информации, пока министр юстиции Райво Аэг (партия "Отечество") не представит устраивающего EKRE кандидата на пост генпрокурора.
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В российской войсковой части в Читинской области Забайкальского края, где накануне солдат-срочник рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата 8 сослуживцев, процветали неуставные отношения, то есть "дедовщина".
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18-летний Миндаугас Стульгис, осужденный за совершенное преступление и попавший в колонию к матерым преступником, за год изменился до неузнаваемости — сегодня он молчит, практически не общается ни с родными, ни с адвокатом, ни с судьей. Он не подпускает к себе незнакомых людей и на все вопросы отвечает молчанием, пишет ru.delfi.lt.
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Сколько месяцев гражданам разных стран нужно откладывать зарплату, чтобы купить жилье стоимостью в 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали зарплаты в разных странах.
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В четверг на RusDelfi вышел текст про запреты, которые недавно вступили или, скорее всего, будут приняты в Эстонии. Читайте, как отреагировали на них читатели портала.
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То, за что во Франции наказывают в уголовном порядке, а в Эстонии, увы, нет, пишет депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия).
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Российская делегация на конференции председателей парламентов стран-участниц Совета Европы в Страсбурге бойкотировала выступления председателей парламентов стран Балтии, сообщила агентству ЛЕТА спикер Сейма Инара Мурниеце.
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Не менее трех из 39 человек, обнаруженных мертвыми в грузовике в Эссексе, предположительно, являются гражданами Вьетнама, сообщает "Би-би-си".
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"На Западе к Сталину, который, на мой взгляд, намного страшнее Путина, так не относились. Его опасались, боялись, но не было ненависти. Его не изображали монстром, а Путина изображают именно так", – в интервью ru.Delfi.lt говорит известнейший российский и американский журналист Владимир Познер.
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Живущий в квартире в Ыйсмяэ Урмас Пихт годами хранил у себя на кухне снаряды, мины, патроны и запалы. А кому они помешали?
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