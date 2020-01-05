05.01.2020, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски не вернувшегося в Вирускую тюрьму заключенного и противостояние США и Ирана


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Viru vangla - veebruar 2018
Viru vangla - veebruar 2018Foto: Sven Arbet

Самые важные новости этого воскресенья, 5 января, читайте в нашей традиционной подборке.

Совет читателя: используйте наличные, потому что покупателям "Егермейстера" жилищный кредит не дают

Pangaautomaat Foto: Anni Õnneleid

Пишу на несколько противоречивую тему, потому что общественное мнение и банковское лобби не поддерживают использование наличных денег. В то же время у использования наличных есть несколько плюсов, прежде всего это то, что в этом случае не остается следов ваших покупок и образа жизни.
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В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших, 11 пострадавших

Foto: AP/SCANPIX

В результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек, все — граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще 11 госпитализированы.
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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

Foto: AFP

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики.
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В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

Foto: EPA/Scanpix

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган, передает ТАСС.
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Умер известный российский онколог Андрей Павленко. Он два года вел видеодневник о своей борьбе с раком желудка

Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января. Об этом сообщает издание ”Такие дела” со ссылкой на супругу врача Анну, передает Meduza.
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Не вернувшийся в Вирускую тюрьму 20-летний заключенный задержан

PPA

В субботу, 4 января, не вернулся обратно из краткосрочной поездки 20-летний заключенный открытой тюрьмы Вируской тюрьмы Марек Мадисоо. Тюремная служба задержала Мадисоо в воскресенье, 5 января.
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Эстонская семейная драма | "Дочь хочет пойти по стопам Греты Тунберг, а я хочу, чтобы она ходила в школу". Отец просит совета

Argo Ingver

Долго думал, писать ли это письмо, но после рождественских праздников должен признать, что эта тема, касающаяся климатических активистов, уже вышла за всякие рамки. Теперь и моя дочь хочет стать активисткой по примеру Греты Тунберг!
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Аптечная реформа, повышение минималки и пенсий, исчезновение сигарет с ментолом: что изменится в сфере управления Минсоцдел в 2020 году

Rahatähed, vaesus, rikkus Foto: Tiit Blaat

Читайте, какие изменения произойдут в сфере управления Министерства социальных дел в 2020 году.
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В Ласнамяэ пьяный мужчина пострадал при выходе из трамвая

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Oliver Tsupsman

В субботу поздно вечером произошел несчастный случай в Таллинне на улице Маяка, где пьяный мужчина неосторожно выходил из трамвая.
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Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Reuters

Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки "Аш-Шабаб", заявили кенийские военные власти.
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Год больших проблем: что ждет Европу в 2020-м?

Euroopa Liidu lipp Foto: Ester Vaitmaa

С какими проблемами столкнется Евросоюз в 2020-м году? Ответ на этот вопрос попытались дать аналитики влиятельного европейского издания Politico. Латвийский Delfi публикует краткий пересказ основных тезисов.
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Пропавшего 1 января мужчину нашли в заброшенном доме

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В субботу полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в Курессааре 62-летнего Тармо. Он ушел из дома 1 января около 9 часов утра без телефона и к 4 января так и не вернулся.
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ФОТО | Ночью пьяный водитель Volkswagen протаранил другой автомобиль и сбежал. Его нашла полицейская собака

Foto: Lugeja foto

Вчера ночью в Таллинне, в Кристийне пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль. Сбежавший водитель спрятался в близлежащих кустах, где полицейские нашли его с помощью собаки.
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Huawei: новый законопроект направлен на устранение компании с эстонского рынка

ZUMAPRESS.com/Scanpix

По оценке компании Huawei, запущенный в прошлом году законопроект направлен не на повышение кибербезопасности, а является чрезмерным опасным регулятором, и компания полагает, что, возможно, таким образом пытаются вытеснить ее с рынка, говорится в направленном компанией Huawei письме министру внутренних дел Марту Хельме, передает rus.err.ee.
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Предстоящей ночью по всей Эстонии ожидается снегопад. Но уже к утру погода изменится

Foto: Kenno Soo

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
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ФОТО | У пляжа Каларанд вырубили деревья. Там начнут строить фешенебельный район

Foto: Tiit Blaat

Окрестности Каларанда в эти выходные изменились до неузнаваемости, поскольку тамошнюю поросль свели к нулю. Уже к концу следующего года там должно быть построено восемь новых зданий, где в общей сложности 240 квартир.
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ФОТО | В Японии на аукционе продали тунца за 1,8 млн долларов

Foto: AFP/SCANPIX

Голубой тунец весом 278 кг был продан за $1,8 млн местной ресторанной сети. Традиционный аукцион ежегодно проводится на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в Токио.
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Мужчина четыре года не видел свою дочь: государство оказалось бессильно

Lahku läinud vanemate tülidesse segatud lapsed võivad kogeda ränki tagajärgi. Priit Mürk

Анти не видел свою дочь, которой сейчас десять лет, уже долгих четыре года. Несмотря на вступившее в силу решение суда, мать девочки делает все возможное, чтобы отец с ней не встречался. Эстонское государство не смогло разрешить ситуацию ни с помощью действующего законодательства, ни с помощью принудительных мер, пишет Eesti Päevaleht.
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Шведский дорожный эксперт: мы не можем позволить себе четырехрядные шоссе, как это у вас получается?

Tiit Blaat

Движение по системе 2+1 с точки зрения безопасности ничем не отличается от 2+2, но по стоимости - в десять раз ниже, поясняет эксперт по дорожному движению шведского дорожного департамента Ларс Экман.
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Коалиция во главе с США приостановила операцию в Ираке. Это решение касается и эстонских солдат

Foto: AFP

Международная антитеррористическая коалиция операции "Непоколебимая решимость", возглавляемая США, приостановила подготовку в Ираке местных сил безопасности и участие в операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом говорится в официальном заявлении операции "Непоколебимая решимость", передает РБК-Украина.
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