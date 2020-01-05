ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски не вернувшегося в Вирускую тюрьму заключенного и противостояние США и Ирана
Самые важные новости этого воскресенья, 5 января, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 5 января, читайте в нашей традиционной подборке.
Пишу на несколько противоречивую тему, потому что общественное мнение и банковское лобби не поддерживают использование наличных денег. В то же время у использования наличных есть несколько плюсов, прежде всего это то, что в этом случае не остается следов ваших покупок и образа жизни.
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В результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек, все — граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще 11 госпитализированы.
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Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики.
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Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган, передает ТАСС.
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Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января. Об этом сообщает издание ”Такие дела” со ссылкой на супругу врача Анну, передает Meduza.
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В субботу, 4 января, не вернулся обратно из краткосрочной поездки 20-летний заключенный открытой тюрьмы Вируской тюрьмы Марек Мадисоо. Тюремная служба задержала Мадисоо в воскресенье, 5 января.
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Долго думал, писать ли это письмо, но после рождественских праздников должен признать, что эта тема, касающаяся климатических активистов, уже вышла за всякие рамки. Теперь и моя дочь хочет стать активисткой по примеру Греты Тунберг!
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Читайте, какие изменения произойдут в сфере управления Министерства социальных дел в 2020 году.
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В субботу поздно вечером произошел несчастный случай в Таллинне на улице Маяка, где пьяный мужчина неосторожно выходил из трамвая.
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Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки "Аш-Шабаб", заявили кенийские военные власти.
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С какими проблемами столкнется Евросоюз в 2020-м году? Ответ на этот вопрос попытались дать аналитики влиятельного европейского издания Politico. Латвийский Delfi публикует краткий пересказ основных тезисов.
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В субботу полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в Курессааре 62-летнего Тармо. Он ушел из дома 1 января около 9 часов утра без телефона и к 4 января так и не вернулся.
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Вчера ночью в Таллинне, в Кристийне пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль. Сбежавший водитель спрятался в близлежащих кустах, где полицейские нашли его с помощью собаки.
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По оценке компании Huawei, запущенный в прошлом году законопроект направлен не на повышение кибербезопасности, а является чрезмерным опасным регулятором, и компания полагает, что, возможно, таким образом пытаются вытеснить ее с рынка, говорится в направленном компанией Huawei письме министру внутренних дел Марту Хельме, передает rus.err.ee.
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Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
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Окрестности Каларанда в эти выходные изменились до неузнаваемости, поскольку тамошнюю поросль свели к нулю. Уже к концу следующего года там должно быть построено восемь новых зданий, где в общей сложности 240 квартир.
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Голубой тунец весом 278 кг был продан за $1,8 млн местной ресторанной сети. Традиционный аукцион ежегодно проводится на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в Токио.
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Анти не видел свою дочь, которой сейчас десять лет, уже долгих четыре года. Несмотря на вступившее в силу решение суда, мать девочки делает все возможное, чтобы отец с ней не встречался. Эстонское государство не смогло разрешить ситуацию ни с помощью действующего законодательства, ни с помощью принудительных мер, пишет Eesti Päevaleht.
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Движение по системе 2+1 с точки зрения безопасности ничем не отличается от 2+2, но по стоимости - в десять раз ниже, поясняет эксперт по дорожному движению шведского дорожного департамента Ларс Экман.
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Международная антитеррористическая коалиция операции "Непоколебимая решимость", возглавляемая США, приостановила подготовку в Ираке местных сил безопасности и участие в операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом говорится в официальном заявлении операции "Непоколебимая решимость", передает РБК-Украина.
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