ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поиски не вернувшегося в Вирускую тюрьму заключенного и противостояние США и Ирана

Совет читателя: используйте наличные, потому что покупателям "Егермейстера" жилищный кредит не дают

Pangaautomaat Foto: Anni Õnneleid

Пишу на несколько противоречивую тему, потому что общественное мнение и банковское лобби не поддерживают использование наличных денег. В то же время у использования наличных есть несколько плюсов, прежде всего это то, что в этом случае не остается следов ваших покупок и образа жизни.

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В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших, 11 пострадавших

В результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек, все — граждане Германии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще 11 госпитализированы.

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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

Foto: AFP

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики.

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В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США