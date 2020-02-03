03.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подводные камни возврата подоходного и как лучше уходить на больничный


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подводные камни возврата подоходного и как лучше уходить на больничный
Foto: Oliver Tsupsman

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 3 февраля.

Perearst Karmen Joller
Perearst Karmen JollerFoto: Karin Kaljuläte

Семейные врачи хотят, чтобы пациенты не оформляли больничный за первые три дня болезни (136)

Работники все чаще используют больничный лист на следующий день после бурного праздника или если просто нет настроения идти на работу. Поэтому семейные врачи сделали предложение Больничной кассе о пересмотре того, как оформляются и оплачиваются больничные, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 47 мин
Foto: Kretel Kuusk

Возврат подоходного налога: многие родители могут потерять в деньгах (38)

Возврат подоходного налога настолько урезали, что многие родители частично останутся без возврата, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 47 мин
Pagulaste eesti keele tund TLÜ-s
Foto: Tiit Blaat

Взгляд изнутри: что на самом деле происходит на бесплатных курсах эстонского языка? (35)

Недавно опять проходила регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, финансируемые Фондом интеграции. 736 счастливчиков будут изучать язык с нуля или улучшать свои познания. К тому же в связи с нехваткой мест будет дополнительный набор и в марте. ”МК-Эстония” выяснила, что на самом деле происходит на бесплатных курсах эстонского, какие плюсы и минусы у такого обучения, и как языковые школы задним числом ”рисуют” себе деньги.

RUS Delfi 47 мин
Kuvatõmmis

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Коронавирус все быстрее распространяется по миру (18)

Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.

RUS Delfi 47 мин
Donald ehk Donn DIY

ВИДЕО: Мужчина из Южной Эстонии создал канал на YouTube и собирает миллионы просмотров со всего мира (27)

Проживающий в Южной Эстонии Дональд является ютубером и собирает миллионы просмотров по всему миру.

RUS Delfi 47 мин
Artyom Geodakyan/TASS - Scanpix

Захарова ответила на слова эстонских политиков о Тартуском мире: "видимо, кризис развития" (139)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

RUS Delfi 47 мин
Foto: Eva Plevier, Reuters

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17 (55)

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

RUS Delfi 47 мин
screenshot - youtube

Назван представитель России на конкурсе песни Евровидения. Это участник шоу "Голос". Но это не точно! (4)

Россия регулярно участвовала в престижном музыкальном конкурсе, сделав перерыв лишь в 2017 году из-за разногласий с Украиной. В прошлом году страну представлял Сергей Лазарев — уже во второй раз, — напоминают dni.ru. На этот раз он берет тайм-аут.

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