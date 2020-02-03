ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подводные камни возврата подоходного и как лучше уходить на больничный
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 3 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 3 февраля.
Работники все чаще используют больничный лист на следующий день после бурного праздника или если просто нет настроения идти на работу. Поэтому семейные врачи сделали предложение Больничной кассе о пересмотре того, как оформляются и оплачиваются больничные, пишет Eesti Päevaleht.
Возврат подоходного налога настолько урезали, что многие родители частично останутся без возврата, пишет Eesti Päevaleht.
Недавно опять проходила регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, финансируемые Фондом интеграции. 736 счастливчиков будут изучать язык с нуля или улучшать свои познания. К тому же в связи с нехваткой мест будет дополнительный набор и в марте. ”МК-Эстония” выяснила, что на самом деле происходит на бесплатных курсах эстонского, какие плюсы и минусы у такого обучения, и как языковые школы задним числом ”рисуют” себе деньги.
Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.
Проживающий в Южной Эстонии Дональд является ютубером и собирает миллионы просмотров по всему миру.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Россия регулярно участвовала в престижном музыкальном конкурсе, сделав перерыв лишь в 2017 году из-за разногласий с Украиной. В прошлом году страну представлял Сергей Лазарев — уже во второй раз, — напоминают dni.ru. На этот раз он берет тайм-аут.
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