ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности задержания судьи, украинские рабочие и стрельба в Маарду
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 6 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 6 ноября.
Присяжный адвокат Олев Кукласе рассказал еженедельнику Eesti Ekspress о том, как стал подозреваемым по делу о взяточничестве, в связи с чем на прошлой неделе в орбите внимания оказался он сам и судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.
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В связи с вступлением 1 января 2019 года в Эстонии в силу нового Закона о здравоохранении и безопасности на работе, который обязывает защищать работников от стресса, компания CV-Online Estonia провела исследование на тему ментального здоровья сотрудников различных предприятий страны.
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Более половины живущих в Эстонии и считающих себя украинцами людей здесь уже с советского времени, и они не являются трудовыми мигрантами последнего времени, пишет в Eesti Ekspress этнолог Тартуского университета Аймар Венцель.
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Журналист издания Oma Maitse побывал в гостях у евродепутата Яны Тоом (53) в ее съемной квартире в Брюсселе.
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На сегодняшнем заседании Талиннской горуправы решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.
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Жители района Muuga aedlinn в Маарду в ужасе - в течение последних недель здесь слышна стрельба. Два случая зарегистрировала и полиция: под обстрел попали окна частного дома и рейсовый автобус.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была удивлена, что нынешнее правительство ее страны не перевело систему образования на госязык полностью, пишет lsm.lv.
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