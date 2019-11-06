ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности задержания судьи, украинские рабочие и стрельба в Маарду

Удивительное дело о взятке. Вы не поверите, по какой именно причине КаПо на прошлой неделе задержала судью!

Argo Ingver

Присяжный адвокат Олев Кукласе рассказал еженедельнику Eesti Ekspress о том, как стал подозреваемым по делу о взяточничестве, в связи с чем на прошлой неделе в орбите внимания оказался он сам и судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.

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Исследование: значительная часть работников Эстонии страдает от проблем с психическим здоровьем

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

В связи с вступлением 1 января 2019 года в Эстонии в силу нового Закона о здравоохранении и безопасности на работе, который обязывает защищать работников от стресса, компания CV-Online Estonia провела исследование на тему ментального здоровья сотрудников различных предприятий страны.

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Украинские рабочие в Эстонии: для кого они угроза, а для кого — благодать?