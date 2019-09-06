ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности визита олигарха, вакансии и футбол
Предлагаем вам традиционную подборку основных новостей за пятницу, 6 сентября.
Предлагаем вам традиционную подборку основных новостей за пятницу, 6 сентября.
Российский олигарх Олег Тиньков организовал трехдневную вечеринку по случаю дня рождения своей жены Рины (29 августа). На 50-ти летнем юбилее уроженки Кохтла-Ярве выступала певица Кристина Орбакайте.
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В июле на Клоогаранна теэ автобус Atko врезался в стоявший на обочине грузовик. В аварии пострадали 26 человек, которые получили травмы от легких ушибов до трудоемкого лечения зубов. Пострадавшему с самой тяжелой травмой пришлось ампутировать ногу.
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По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было около 11 180 вакантных должностей. Эта тенденция сохраняется с I квартала 2017.
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Телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM" обозвал журналиста Юрия Дудя "ничтожной мразью", "дегенератом", "либерастней" и другими словами из своего лексикона, который он обычно использует в эфире госканала "Россия 1", чтобы вдолбить в головы россиян свое мнение.
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Заместитель председателя фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме сказаал, что финансирование эстонского объединения ЛГБТ или других аналогичных организаций — это вопрос, который EKRE поднимет на совете правительственной коалиции. "Если это продолжится, то мы не можем работать в такой коалиции", — написала она в социальной сети.
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В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимала Беларусь. Игра закончилась со счетом 1:2, белорусы победили, забив в концовке встречи.
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