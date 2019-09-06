ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности визита олигарха, вакансии и футбол

По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было около 11 180 вакантных должностей. Эта тенденция сохраняется с I квартала 2017.

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ВИДЕО | Соловьев обозвал Дудя "ничтожной мразью", "дегенератом", "либерастней"

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM" обозвал журналиста Юрия Дудя "ничтожной мразью", "дегенератом", "либерастней" и другими словами из своего лексикона, который он обычно использует в эфире госканала "Россия 1", чтобы вдолбить в головы россиян свое мнение.

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Хелле-Мооника Хельме: финансирование объединения ЛГБТ — это не приоритет

Helle-Moonika Helme Foto: Sven Arbet

Заместитель председателя фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме сказаал, что финансирование эстонского объединения ЛГБТ или других аналогичных организаций — это вопрос, который EKRE поднимет на совете правительственной коалиции. "Если это продолжится, то мы не можем работать в такой коалиции", — написала она в социальной сети.

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ГАЛЕРЕЯ: Эстония - Беларусь 1:2. Сорга забил, под конец игры у белорусов кончались файеры

Foto: Madis Veltman

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимала Беларусь. Игра закончилась со счетом 1:2, белорусы победили, забив в концовке встречи.

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