ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности убийства таксиста, решение ПАСЕ по России и несчастья на съмках фильма Нолана

3 растения, которые отпугивают клещей и блох

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Сезон блох и клещей настал. Посадите эти садовые растения, чтобы держать их подальше от вас и ваших домашних животных, пишет FurnishHome.

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У жителей Эстонии воруют деньги с банковских карт: если не заметить сразу, можно лишиться крупной суммы

В последние месяцы жители нашей страны сталкиваются с тем, что с их счета пытались украсть или уже украли деньги. ”МК-Эстонии” известно как минимум о нескольких клиентах Swedbank, которых хотели обмануть на 50–60 евро. Сколько всего обманутых, в том числе в других банках, остается только догадываться — эту статистику не раскрывают.

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Друг погибшего таксиста: Максим много времени проводил на работе, а все свободное посвящал семье

Erakogu

В четверг ночью в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб. Им оказался 32-летний Максим. Его друг Дмитрий говорит, что Максим был примерным семьянином.

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