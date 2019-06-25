ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности убийства таксиста, решение ПАСЕ по России и несчастья на съмках фильма Нолана
Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.
Сезон блох и клещей настал. Посадите эти садовые растения, чтобы держать их подальше от вас и ваших домашних животных, пишет FurnishHome.
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В последние месяцы жители нашей страны сталкиваются с тем, что с их счета пытались украсть или уже украли деньги. ”МК-Эстонии” известно как минимум о нескольких клиентах Swedbank, которых хотели обмануть на 50–60 евро. Сколько всего обманутых, в том числе в других банках, остается только догадываться — эту статистику не раскрывают.
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В четверг ночью в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб. Им оказался 32-летний Максим. Его друг Дмитрий говорит, что Максим был примерным семьянином.
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Издание Kroonika пишет, что на съемках фильма Tenet произошел еще один несчастный случай.
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В сообществе Taxi Tallinn Group на Facebook появилась информация, что второй таксист, ставший жертвой стрелка на улице Теллискиви, был введен в искусственную кому.
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ПАСЕ устранила процедурные препятствия на пути к возвращению делегации России и больше не требует от нее выполнения резолюций по Украине. Но займут ли свои места в сессионном зале российские депутаты, остается интригой.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении ”за стол” России постыдным.
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