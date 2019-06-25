25.06.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности убийства таксиста, решение ПАСЕ по России и несчастья на съмках фильма Нолана


rus.delfi.ee
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Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas
Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritasFoto: Rauno Volmar

Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.

3 растения, которые отпугивают клещей и блох

Pixabay

Сезон блох и клещей настал. Посадите эти садовые растения, чтобы держать их подальше от вас и ваших домашних животных, пишет FurnishHome.
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У жителей Эстонии воруют деньги с банковских карт: если не заметить сразу, можно лишиться крупной суммы

МК-Эстония

В последние месяцы жители нашей страны сталкиваются с тем, что с их счета пытались украсть или уже украли деньги. ”МК-Эстонии” известно как минимум о нескольких клиентах Swedbank, которых хотели обмануть на 50–60 евро. Сколько всего обманутых, в том числе в других банках, остается только догадываться — эту статистику не раскрывают.
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Друг погибшего таксиста: Максим много времени проводил на работе, а все свободное посвящал семье

Erakogu

В четверг ночью в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб. Им оказался 32-летний Максим. Его друг Дмитрий говорит, что Максим был примерным семьянином.
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Участницу массовки увезли на скорой. Несчастные случаи на съемках фильма Нолана продолжаются

Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv

Издание Kroonika пишет, что на съемках фильма Tenet произошел еще один несчастный случай.
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Получивший пулевые ранения на Теллискиви таксист вышел из комы

Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

В сообществе Taxi Tallinn Group на Facebook появилась информация, что второй таксист, ставший жертвой стрелка на улице Теллискиви, был введен в искусственную кому.
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ПАСЕ прекратила санкционное противостояние с Россией. Депутаты от Эстонии были против

Foto: VINCENT KESSLER, REUTERS

ПАСЕ устранила процедурные препятствия на пути к возвращению делегации России и больше не требует от нее выполнения резолюций по Украине. Но займут ли свои места в сессионном зале российские депутаты, остается интригой.
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Керсти Кальюлайд назвала решение ПАСЕ о возвращении России права голоса постыдным

Foto: Rauno Volmar

ТОП

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении ”за стол” России постыдным.
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