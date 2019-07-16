ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности трагедии в Силламяэ и развод Мартина Репинского
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за
вторник, 16 июля.
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за
вторник, 16 июля.
10 июля в Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство. Родители Саши Роман и Елена рассказали о последних днях сына.
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В Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство. Мальчик Саша повесился в своей комнате на цепочке вечером, когда в другой комнате находилась его мама. В тот вечер ничего не предвещало беды и в его поведении не было ничего подозрительного. Что его толкнуло на такой шаг, мы никогда не узнаем, но на протяжении долгого времени Саша сталкивался с травлей в школе, особенно он боялся соседского мальчика.
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Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Ирина Лю не скрывается от журналистов. Она ответила на звонок нашего корреспондента и озвучила свое видение ситуации, которая предположительно довела до самоубийства 10-летнего мальчика в Силламяэ. Несмотря на то, что часть вопросов осталась без ответа из-за продолжающихся следственных действий полиции, Ирина заверила, что её работники реагируют на все жалобы и постоянно рассказывают детям, что нельзя молчать о случаях насилия. Но за всем, что происходит вне школы, утверждает Ирина, уследить невозможно.
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Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс сказал Delfi, что им жалоб на Силламяэскую Ваналиннаскую школу не поступало, однако в свете последних событий министерство связалось с городом и попросило разъяснений.
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В феврале этого года Delfi и Kroonika написали о романе женатого на Сирет Котка-Репинский Мартина Репинского и вице-председателя Йыхвиского волостного собрания Екатерины Васильевой. Тогда Репинский роман отрицал, но теперь через суд требует от Сирет развода, пишет Kroonika.
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Последнее время в соцсетях стали популярными “состарившиеся” фото. Накинуть себе несколько десятков лет может каждый, воспользовавшись приложением FaceApp.
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