ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности трагедии в Силламяэ и развод Мартина Репинского

Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Ирина Лю не скрывается от журналистов. Она ответила на звонок нашего корреспондента и озвучила свое видение ситуации, которая предположительно довела до самоубийства 10-летнего мальчика в Силламяэ. Несмотря на то, что часть вопросов осталась без ответа из-за продолжающихся следственных действий полиции, Ирина заверила, что её работники реагируют на все жалобы и постоянно рассказывают детям, что нельзя молчать о случаях насилия. Но за всем, что происходит вне школы, утверждает Ирина, уследить невозможно.

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Министерство потребовало у Силламяэ разъяснений по вопросу насилия в школе

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс сказал Delfi, что им жалоб на Силламяэскую Ваналиннаскую школу не поступало, однако в свете последних событий министерство связалось с городом и попросило разъяснений.

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Встретивший новую любовь Мартин Репинский требует развода через суд

Fotod: Ekspress Meedia/Erakogu

В феврале этого года Delfi и Kroonika написали о романе женатого на Сирет Котка-Репинский Мартина Репинского и вице-председателя Йыхвиского волостного собрания Екатерины Васильевой. Тогда Репинский роман отрицал, но теперь через суд требует от Сирет развода, пишет Kroonika.

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ПРИКОЛ! Delfi “состарил” эстонских знаменитостей. Смотри, что получилось!

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Последнее время в соцсетях стали популярными “состарившиеся” фото. Накинуть себе несколько десятков лет может каждый, воспользовавшись приложением FaceApp.

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