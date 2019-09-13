ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности таинственного убийства женщины и одежда с Путиным в Т1
Читайте все самые важные новости этой пятницы, 13 сентября, в нашей традиционной подборке.
Читайте все самые важные новости этой пятницы, 13 сентября, в нашей традиционной подборке.
Живущий в Тапа мужчина был несказанно удивлен, когда пошел оформлять свой выигрыш в лотерею. Оказалось, что он стал обладателем очень крупной суммы.
Loe edasi...
По словам жителя села Вейсярве, 35-летняя Юлле пару недель назад с одним из местных молодых людей зашла во двор последнего сельского дома. Больше женщину никто не видел, а два дня назад в озере нашли ее безжизненное тело.
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Сегодня в 13.30 в вильяндиском отделении Тартуского уездного суда было рассмотрено ходатайство Лыунаской окружной прокуратуры об аресте 30-летнего Райдо, которого подозревают в убийстве 35-летней Юлле. Суд санкционировал арест Райдо сроком на два месяца.
Loe edasi...
Похоже, что все жуткие предположения подтвердились.
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Хотя в Таллиннском горхолле уже не бурлит, как прежде, жизнь, пустующее здание обрело вторую жизнь как место киносъемок.
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24-летний Кристо, ставший самым известным любовником в Эстонии, признается, что сестра послала за него заявку на участие в реалити-шоу “Rannamaja”, пишет Kroonika.
“Моя семья виновна в том, что я там!” — говорит Кристо.
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24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.
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Недавно торговый центр Alfa в Риге попросил магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи одежду с Владимиром Путиным и тематикой российских вооруженных сил. Футболки с лицом российского президента и надписями "Армия России" продаются и в магазине Black Star в T1 Mall of Tallinn, но руководство центра не знало об этом.
Loe edasi...
Сегодня один из читателей написал Delfi, что автобус предприятия ATKO вновь подвел пассажиров в Харьюмаа. Транспортное предприятие выражает недовольство государством, так как условия госпоставки не отвечают реальности.
Loe edasi...
Вчера в передаче Delfi в прямом эфире участвовал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Среди тем, о которых зашел разговор, была и летняя попытка освободить от должности главу полиции Эльмара Вахера со стороны министра финансов Мартина Хельме, который тогда замещал своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме. На видео можно увидеть, каково отношение Кылварта к данному инциденту и роли премьер-министра Юри Ратаса в нем.
Loe edasi...
Бюджет сокращается, а значит, средства на повышение зарплат найти трудно, говорит министр финансов Мартин Хельме.
Loe edasi...
В период с 2015 по 2018 год из Таллинна на постоянное место жительства за рубеж уехали свыше 21 000 человек. Это значительно больше, чем население района Пирита по состоянию на начало текущего года, сообщили в пятницу, 13 сентября, радионовости ERR.
Loe edasi...
Фракция Социал-демократической партии представила в Рийгикогу запрос министру внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (Эстонская консервативная народная партия — EKRE), чтобы узнать из первых рук, чем заполнены рабочие дни министра.
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3 дня 39 эстонских фотографов сидели в засаде. Все для того, чтобы сделать несколько уникальных снимков животных и насекомых, обитающих в Эстонии. Самые лучшие теперь можно увидеть на выставке RMK.
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Местные власти итальянского региона Молизе готовы платить каждому новому жителю € 700 ежемесячно.
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Многие думают, что посмотреть на животных можно только в Таллиннском зоопарке. Конечно, никто не умаляет заслуг главного зоосада страны, но в Эстонии есть и другие замечательные места (пусть и не таких размеров, как в столице), где можно не только увидеть, но и пообщаться с животными в их естественной среде обитания.
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Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.
Loe edasi...
Свадьба уже в самом разгаре.
Loe edasi...
Чем опасна насильственная ассимиляция, почему русскоязычные эстонцы предпочитают жить в определенных спальных районах и какие новые вызовы для общества несут мигранты из стран бывшего СССР — об этом латвийский Delfi поговорил с мэром Таллинна, одним из самых популярных русскоязычных политиков Эстонии Михаилом Кылвартом.
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В столичном районе Нымме в сентябре закроет двери работавший почти 60 лет Jannseni kaubamaja. Вместо хорошо известного местным жителям магазина в декабре после ремонта помещений откроется еще одна Maxima.
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В деревне Аудевялья Харьюского уезда, в песчаном карьере Татрамяэ были обнаружены человеческие кости. Департамент защиты памятников старины остановил копательные работы до проведения археологического исследования, передает rus.err.ee.
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Полиция задержала в Пыльтсамаа 50-летнюю женщину, которую, на основании собранных доказательств, есть основания подозревать в убийстве ее знакомого 44-летнего мужчины. Сегодня по ходатайству прокуратуры суд санкционировал арест подозреваемой.
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Директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук объединил осенью прошлого года командировку в Японию с отпуском и сэкономил таким образом на авиабилетах. С точки зрения закона никаких нарушений в его действиях нет.
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В четверг, 12 сентября, поздно вечером в Кохтла-Ярве произошел странный инцидент.
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Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
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Сегодня в 15:25 Лыунаский спасательный центр получил сообщение о горящем гараже в деревне Вастемыйза волости Сакала. После работ по тушению нашли погибшего мужчину.
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В последнее время оживилась дискуссия о китайском влиянии в Эстонии, в том числе об использовании оборудования Huawei в государственном секторе.
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Сегодня вечером в 18:44 рядом с деревней Линнаалусте волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал человек. Попавший под поезд человек пострадал и на скорой был доставлен в больницу.
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Один из самых богатых эстонских бизнесменов Олег Осиновский (53) — счастливый человек. Еще не утих скандал в Латвии, как вспыхнул еще один — в Литве. Однако, ему все нипочем, он лихо идет вперед, а рядом — молодая и деятельная жена Анастасия Удалова (30).
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что в октябре посетит Таллинн с официальным визитом, сообщает rus.err.ee.
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