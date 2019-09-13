ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности таинственного убийства женщины и одежда с Путиным в Т1

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как Кристофер Нолан принарядил обветшавший Горхолл для своего фильма

Andres Putting

Хотя в Таллиннском горхолле уже не бурлит, как прежде, жизнь, пустующее здание обрело вторую жизнь как место киносъемок.

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Участник эстонского реалити-шоу, который занимался сексом на глазах у всей страны: “Моя семья виновата в этом!”

Andres Putting

24-летний Кристо, ставший самым известным любовником в Эстонии, признается, что сестра послала за него заявку на участие в реалити-шоу “Rannamaja”, пишет Kroonika.

“Моя семья виновна в том, что я там!” — говорит Кристо.

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ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав

24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.

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ФОТО: Магазин Тимати продает в T1 одежду с Путиным и "Армией России", которую в Латвии признали частью пропаганды

ТОП Житель Эстонии пошел получать выигрыш в 1000 евро, а тот оказался в 100 раз больше ФОТО | Убийство на заброшенном хуторе: сообщается, что руки Юлле были связаны за спиной СРОЧНО! Раскрыт диагноз попавшей в реанимацию c отеком мозга Анастасии Заворотнюк

Недавно торговый центр Alfa в Риге попросил магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи одежду с Владимиром Путиным и тематикой российских вооруженных сил. Футболки с лицом российского президента и надписями "Армия России" продаются и в магазине Black Star в T1 Mall of Tallinn, но руководство центра не знало об этом.

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Автобус опять подвел: пассажиры жалуются на ATKO, а фирма - на государство

Eero Vabamägi

Сегодня один из читателей написал Delfi, что автобус предприятия ATKO вновь подвел пассажиров в Харьюмаа. Транспортное предприятие выражает недовольство государством, так как условия госпоставки не отвечают реальности.

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Должен ли был один из Хельме уйти в отставку после попытки увольнения Вахера? Смотрите, как Кылварт уходит от ответа