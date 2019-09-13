13.09.2019, 21:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности таинственного убийства женщины и одежда с Путиным в Т1


rus.delfi.ee
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Ülle tapja
Ülle tapjaFoto: Kaspar Pokk

Читайте все самые важные новости этой пятницы, 13 сентября, в нашей традиционной подборке.

Житель Эстонии пошел получать выигрыш в 1000 евро, а тот оказался в 100 раз больше

Argo Ingver

Живущий в Тапа мужчина был несказанно удивлен, когда пошел оформлять свой выигрыш в лотерею. Оказалось, что он стал обладателем очень крупной суммы.
Loe edasi...

ФОТО | Убийство на заброшенном хуторе: сообщается, что руки Юлле были связаны за спиной

Kaspar Pokk

По словам жителя села Вейсярве, 35-летняя Юлле пару недель назад с одним из местных молодых людей зашла во двор последнего сельского дома. Больше женщину никто не видел, а два дня назад в озере нашли ее безжизненное тело.
Loe edasi...

ФОТО ИЗ СУДА | Подозреваемый в убийстве Юлле и его жертва были знакомы

Kaspar Pokk

Сегодня в 13.30 в вильяндиском отделении Тартуского уездного суда было рассмотрено ходатайство Лыунаской окружной прокуратуры об аресте 30-летнего Райдо, которого подозревают в убийстве 35-летней Юлле. Суд санкционировал арест Райдо сроком на два месяца.
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СРОЧНО! Раскрыт диагноз попавшей в реанимацию c отеком мозга Анастасии Заворотнюк

Фото: Global Look Press

Похоже, что все жуткие предположения подтвердились.
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ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как Кристофер Нолан принарядил обветшавший Горхолл для своего фильма

Andres Putting

Хотя в Таллиннском горхолле уже не бурлит, как прежде, жизнь, пустующее здание обрело вторую жизнь как место киносъемок.
Loe edasi...

Участник эстонского реалити-шоу, который занимался сексом на глазах у всей страны: “Моя семья виновата в этом!”

Andres Putting

24-летний Кристо, ставший самым известным любовником в Эстонии, признается, что сестра послала за него заявку на участие в реалити-шоу “Rannamaja”, пишет Kroonika.

“Моя семья виновна в том, что я там!” говорит Кристо.
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ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав

24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.
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ФОТО: Магазин Тимати продает в T1 одежду с Путиным и "Армией России", которую в Латвии признали частью пропаганды

blackstarwear.ru

ТОП

Недавно торговый центр Alfa в Риге попросил магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи одежду с Владимиром Путиным и тематикой российских вооруженных сил. Футболки с лицом российского президента и надписями "Армия России" продаются и в магазине Black Star в T1 Mall of Tallinn, но руководство центра не знало об этом.
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Автобус опять подвел: пассажиры жалуются на ATKO, а фирма - на государство

Eero Vabamägi

Сегодня один из читателей написал Delfi, что автобус предприятия ATKO вновь подвел пассажиров в Харьюмаа. Транспортное предприятие выражает недовольство государством, так как условия госпоставки не отвечают реальности.
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Должен ли был один из Хельме уйти в отставку после попытки увольнения Вахера? Смотрите, как Кылварт уходит от ответа

Вчера в передаче Delfi в прямом эфире участвовал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Среди тем, о которых зашел разговор, была и летняя попытка освободить от должности главу полиции Эльмара Вахера со стороны министра финансов Мартина Хельме, который тогда замещал своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме. На видео можно увидеть, каково отношение Кылварта к данному инциденту и роли премьер-министра Юри Ратаса в нем.
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Хельме: на повышение зарплат деньги найти трудно

Martin Helme Foto: Priit Simson

Бюджет сокращается, а значит, средства на повышение зарплат найти трудно, говорит министр финансов Мартин Хельме.
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За четыре года из Таллинна за границу уехали свыше 21 000 жителей

XII noorte laulu- ja tantsupidu Foto: Priit Simson

В период с 2015 по 2018 год из Таллинна на постоянное место жительства за рубеж уехали свыше 21 000 человек. Это значительно больше, чем население района Пирита по состоянию на начало текущего года, сообщили в пятницу, 13 сентября, радионовости ERR.
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Социал-демократы вопрошают: чем занимается министр от EKRE Керт Кинго?

Priit Simson

Фракция Социал-демократической партии представила в Рийгикогу запрос министру внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (Эстонская консервативная народная партия — EKRE), чтобы узнать из первых рук, чем заполнены рабочие дни министра.
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ФОТО | "С животными возникает эмоциональная связь, потом уже невозможно выстрелить". Эти фотографии заставят вас улыбнуться!

Veretu jaht 2019 Foto: Priit Kessa

3 дня 39 эстонских фотографов сидели в засаде. Все для того, чтобы сделать несколько уникальных снимков животных и насекомых, обитающих в Эстонии. Самые лучшие теперь можно увидеть на выставке RMK.
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Собираем чемоданы? За переезд в Италию обещают ежемесячно платить 700 евро

Scanpix, Panthermedia: Christa Eder

Местные власти итальянского региона Молизе готовы платить каждому новому жителю € 700 ежемесячно.
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Не только Таллинн: самые интересные зоопарки и фермы Эстонии

Collage: Delfi, Ingmar Muusikus, Lii Sammler, SVEN ARBET RAUNO VOLMAR

Многие думают, что посмотреть на животных можно только в Таллиннском зоопарке. Конечно, никто не умаляет заслуг главного зоосада страны, но в Эстонии есть и другие замечательные места (пусть и не таких размеров, как в столице), где можно не только увидеть, но и пообщаться с животными в их естественной среде обитания.
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Полный список стран, граждане которых смогут посещать Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе

Foto: Priit Simson

Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.
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ВИДЕО: Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Фото: Global Look Press

Свадьба уже в самом разгаре.
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"Это путь к маргинализации!" Михаил Кылварт рассказал латвийским СМИ, почему нужно защищать школы нацменьшинств

Mihhail Kõlvart intervjuu 10.04.2019 Foto: Andres Putting

Чем опасна насильственная ассимиляция, почему русскоязычные эстонцы предпочитают жить в определенных спальных районах и какие новые вызовы для общества несут мигранты из стран бывшего СССР — об этом латвийский Delfi поговорил с мэром Таллинна, одним из самых популярных русскоязычных политиков Эстонии Михаилом Кылвартом.
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ФОТО: В Нымме закрывается легендарный магазин с 60-летней историей. На его месте откроется Maxima

Jannseni kaubamaja Foto: Tiit Blaat

В столичном районе Нымме в сентябре закроет двери работавший почти 60 лет Jannseni kaubamaja. Вместо хорошо известного местным жителям магазина в декабре после ремонта помещений откроется еще одна Maxima.
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Работу карьера остановили из-за обнаруженных в песке человеческих костей

Foto: Muinsuskaitseamet

В деревне Аудевялья Харьюского уезда, в песчаном карьере Татрамяэ были обнаружены человеческие кости. Департамент защиты памятников старины остановил копательные работы до проведения археологического исследования, передает rus.err.ee.
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В Пыльтсамаа убит 44-летний мужчина, подозреваемая взята под стражу

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Полиция задержала в Пыльтсамаа 50-летнюю женщину, которую, на основании собранных доказательств, есть основания подозревать в убийстве ее знакомого 44-летнего мужчины. Сегодня по ходатайству прокуратуры суд санкционировал арест подозреваемой.
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Директор Департамента шоссейных дорог слетал за счет государства на отдых в Японию. И по закону все чисто

Priit Sauk Foto: Ilmar Saabas

Директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук объединил осенью прошлого года командировку в Японию с отпуском и сэкономил таким образом на авиабилетах. С точки зрения закона никаких нарушений в его действиях нет.
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Криминальный Кохтла-Ярве: две женщины с перцовым баллончиком отобрали у мужчины еду

Hamburger Pixabay

В четверг, 12 сентября, поздно вечером в Кохтла-Ярве произошел странный инцидент.
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Еще одна смерть боксера. Когда же это закончится?!

Андрей Молоканов Фото: ulpravda.ru

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
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При пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина. В загоревшемся гараже взорвались газовые баллоны

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Сегодня в 15:25 Лыунаский спасательный центр получил сообщение о горящем гараже в деревне Вастемыйза волости Сакала. После работ по тушению нашли погибшего мужчину.
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Эстония намерена ограничить использование оборудования Huawei

JOSEP LAGO, AFP

В последнее время оживилась дискуссия о китайском влиянии в Эстонии, в том числе об использовании оборудования Huawei в государственном секторе.
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В Рапламаа человек попал под поезд

Foto: Taavi Sepp

Сегодня вечером в 18:44 рядом с деревней Линнаалусте волости Кехтна в Рапламаа под поезд попал человек. Попавший под поезд человек пострадал и на скорой был доставлен в больницу.
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"Ребята, очнитесь! Эстония катится обратно в социализм". Олег Осиновский — о сыне, экономике в стране и скандалах в Латвии и Литве

Delfi

Один из самых богатых эстонских бизнесменов Олег Осиновский (53) — счастливый человек. Еще не утих скандал в Латвии, как вспыхнул еще один — в Литве. Однако, ему все нипочем, он лихо идет вперед, а рядом — молодая и деятельная жена Анастасия Удалова (30).
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что в октябре посетит Таллинн с официальным визитом, сообщает rus.err.ee.
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