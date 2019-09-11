11.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности операции в Ыйсмяэ, смерть мальчика в Нымме и российский шпион


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Avarii Tartu mnt
Avarii Tartu mntFoto: Riho Nagel

Предлагаем вам обзор основных новостей за среду, 11 сентября.

ФОТО: Следственные мероприятия КаПо в многоквартирном доме в Ыйсмяэ закончились. Людей пустили домой

Foto: Tiit Blaat

Следственные мероприятия КаПо по адресу Ыйсмяэ теэ, 64 закончились. Людей пустили домой. Многие провели ночь у друзей и родственников. Кому-то предложили спальное место на ночь в социальном доме.
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ФОТО | Рядом с Таллиннским автовокзалом произошла тяжелая авария. Состояние водителя вызвало подозрения

Avarii Tartu maanteel Foto: Riho Nagel

В среду во второй половине дня в Таллинне на перекрестке у автовокзала произошла авария с участием трамвая и двух легковых автомобилей.
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В Нымме скончался 16-летний мальчик. Он врезался в бетонный столб

Argo Ingver

В субботу, 7 сентября, в Нымме произошел трагический несчастный случай, когда 16-летний молодой человек на бегу врезался в бетонный столб.
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Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии

Foto on illustreeriv. Foto: Tiit Blaat

В конце августа Харьюский уездный суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Личность этого человека и точное содержание обвинения неизвестны.
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Загадочная смерть в Вильяндимаа: незадолго до исчезновения Юлле в деревне видели чужаков, а в соцсетях у нее было много странных знакомых

Foto: Kenno Soo

Юлле, пропавшая две недели назад и позавчера найденная в озере мертвой, не особо поддерживала отношения с жителями деревни, зато активно общалась в интернете, пишет Eesti Päevaleht.
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Слезы и судебный процесс: что, если когда-то бросивший ребенка родитель в старости нуждается в уходе

Illustratsioon: Shutterstock / EPL

В Эстонии десятки тысяч взрослых, у которых есть причина утверждать, что их отец или мать в свое время не участвовали в их воспитании или содержании, а только портили детство пьянством и насилием. Зачастую у них десятилетиями нет никаких отношений с родителем. Пока однажды из местного самоуправления не приходит извещение, что теперь нужно начинать оплачивать счета от дома по уходу за этого родителя. Можно только представить, как чувства вызывает такое извещение, пишет Eesti Päevaleht.
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