ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности операции в Ыйсмяэ, смерть мальчика в Нымме и российский шпион

В конце августа Харьюский уездный суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Личность этого человека и точное содержание обвинения неизвестны.

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Загадочная смерть в Вильяндимаа: незадолго до исчезновения Юлле в деревне видели чужаков, а в соцсетях у нее было много странных знакомых

Foto: Kenno Soo

Юлле, пропавшая две недели назад и позавчера найденная в озере мертвой, не особо поддерживала отношения с жителями деревни, зато активно общалась в интернете, пишет Eesti Päevaleht.

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Слезы и судебный процесс: что, если когда-то бросивший ребенка родитель в старости нуждается в уходе

Illustratsioon: Shutterstock / EPL

В Эстонии десятки тысяч взрослых, у которых есть причина утверждать, что их отец или мать в свое время не участвовали в их воспитании или содержании, а только портили детство пьянством и насилием. Зачастую у них десятилетиями нет никаких отношений с родителем. Пока однажды из местного самоуправления не приходит извещение, что теперь нужно начинать оплачивать счета от дома по уходу за этого родителя. Можно только представить, как чувства вызывает такое извещение, пишет Eesti Päevaleht.

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