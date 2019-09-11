ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подробности операции в Ыйсмяэ, смерть мальчика в Нымме и российский шпион
Предлагаем вам обзор основных новостей за среду, 11 сентября.
Предлагаем вам обзор основных новостей за среду, 11 сентября.
Следственные мероприятия КаПо по адресу Ыйсмяэ теэ, 64 закончились. Людей пустили домой. Многие провели ночь у друзей и родственников. Кому-то предложили спальное место на ночь в социальном доме.
Loe edasi...
В среду во второй половине дня в Таллинне на перекрестке у автовокзала произошла авария с участием трамвая и двух легковых автомобилей.
Loe edasi...
В субботу, 7 сентября, в Нымме произошел трагический несчастный случай, когда 16-летний молодой человек на бегу врезался в бетонный столб.
Loe edasi...
В конце августа Харьюский уездный суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Личность этого человека и точное содержание обвинения неизвестны.
Loe edasi...
Юлле, пропавшая две недели назад и позавчера найденная в озере мертвой, не особо поддерживала отношения с жителями деревни, зато активно общалась в интернете, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
В Эстонии десятки тысяч взрослых, у которых есть причина утверждать, что их отец или мать в свое время не участвовали в их воспитании или содержании, а только портили детство пьянством и насилием. Зачастую у них десятилетиями нет никаких отношений с родителем. Пока однажды из местного самоуправления не приходит извещение, что теперь нужно начинать оплачивать счета от дома по уходу за этого родителя. Можно только представить, как чувства вызывает такое извещение, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Петух убил женщину, собиравшую куриные яйца
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
В больнице в Париже подтвердили госпитализацию Михаэля Шумахера