ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подорожание билетов, шантажисты не унимаются, приключение в поезде Elron

Полиция предупреждает: не верьте письмам, требующим деньги за запись, где вы удовлетворяете себя!

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

За последние несколько дней веб-констеблям поступило огромное количество жалоб людей, получивших письма на русском языке о том, что их электронные адреса взломаны, пишет веб-констебль Яна Фролова в Facebook.

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Знакомство в интернете: пожилой житель Таллинна отдал мошеннику почти 50 000 евро

На прошлой неделе поступило сообщение, что жительница Ласнамяэ лишилась 37 000 евро из-за мошенников. Теперь же выяснилось, что она не единственная, кто потерял крупную сумму.

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Кристина Каллас о результатах PISA: умные ребята из России, Украины, Беларуси могут приехать учиться в наши русские гимназии

Foto: Madis Veltman

"Эстонские русские школы — лучшие русскоязычные школы в мире! Вот как я сегодня читаю новость о результатах PISA. Если такая маленькая страна способна дать одинаково хорошее образование на одном из крупнейших языков мира, то этим можно гордиться! Сделаем из этого наше преимущество", — комментирует председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас опубликованные сегодня результаты свежего исследования PISA, согласно которым Эстония на пятом месте во всей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и на первом месте среди стран Европы.

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Автомобиль врезался в поезд на переезде в Кохтла-Ярве