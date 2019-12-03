ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подорожание билетов, шантажисты не унимаются, приключение в поезде Elron
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 декабря.
Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, согласно которому с нового года вырастут цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. На остров Аэгна в дальнейшем бесплатно смогут добираться только жители острова.
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В пятницу вечером, 29 ноября, поезд Elron Таллинн-Раквере прервал свой путь по техническим причинам. Пассажиром пришлось ждать более трех с половиной часов, чтобы наконец попасть в место назначения. По словам одного из них, вся ситуация была просто смехотворной.
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За последние несколько дней веб-констеблям поступило огромное количество жалоб людей, получивших письма на русском языке о том, что их электронные адреса взломаны, пишет веб-констебль Яна Фролова в Facebook.
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На прошлой неделе поступило сообщение, что жительница Ласнамяэ лишилась 37 000 евро из-за мошенников. Теперь же выяснилось, что она не единственная, кто потерял крупную сумму.
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"Эстонские русские школы — лучшие русскоязычные школы в мире! Вот как я сегодня читаю новость о результатах PISA. Если такая маленькая страна способна дать одинаково хорошее образование на одном из крупнейших языков мира, то этим можно гордиться! Сделаем из этого наше преимущество", — комментирует председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас опубликованные сегодня результаты свежего исследования PISA, согласно которым Эстония на пятом месте во всей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и на первом месте среди стран Европы.
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На железнодорожном переезде в районе улиц Кауба и Каэвури в Кохтла-Ярве из-за скользкой дороги автомобиль не смог затормозить и столкнулся с движущимся составом. Водитель не пострадал, передает rus.err.ee.
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Очень часто люди спрашивают: если человек получил в наследство дом и/или деньги на банковском счету, то какие налоги ему придется заплатить? Издание Maaleht ответило на этот вопрос:
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