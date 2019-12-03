03.12.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подорожание билетов, шантажисты не унимаются, приключение в поезде Elron


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Narva mnt, Viru ring, Hobujaama
Narva mnt, Viru ring, HobujaamaFoto: Jaanus Lensment

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 декабря.

Серьезный рост цен: общественный транспорт в Таллинне станет значительно дороже

Valideerimine Foto: Sven Arbet

Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, согласно которому с нового года вырастут цены на билеты в Таллиннском общественном транспорте для людей, не зарегистрированных в качестве жителей Таллинна. На остров Аэгна в дальнейшем бесплатно смогут добираться только жители острова.
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Поездка на Elron обернулась приключением: пассажиры попали домой только в середине ночи

Foto: Taavi Sepp

В пятницу вечером, 29 ноября, поезд Elron Таллинн-Раквере прервал свой путь по техническим причинам. Пассажиром пришлось ждать более трех с половиной часов, чтобы наконец попасть в место назначения. По словам одного из них, вся ситуация была просто смехотворной.
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Полиция предупреждает: не верьте письмам, требующим деньги за запись, где вы удовлетворяете себя!

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

За последние несколько дней веб-констеблям поступило огромное количество жалоб людей, получивших письма на русском языке о том, что их электронные адреса взломаны, пишет веб-констебль Яна Фролова в Facebook.
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Знакомство в интернете: пожилой житель Таллинна отдал мошеннику почти 50 000 евро

Foto: Ester Vaitmaa

На прошлой неделе поступило сообщение, что жительница Ласнамяэ лишилась 37 000 евро из-за мошенников. Теперь же выяснилось, что она не единственная, кто потерял крупную сумму.
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Кристина Каллас о результатах PISA: умные ребята из России, Украины, Беларуси могут приехать учиться в наши русские гимназии

Foto: Madis Veltman

"Эстонские русские школы — лучшие русскоязычные школы в мире! Вот как я сегодня читаю новость о результатах PISA. Если такая маленькая страна способна дать одинаково хорошее образование на одном из крупнейших языков мира, то этим можно гордиться! Сделаем из этого наше преимущество", — комментирует председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас опубликованные сегодня результаты свежего исследования PISA, согласно которым Эстония на пятом месте во всей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и на первом месте среди стран Европы.
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Автомобиль врезался в поезд на переезде в Кохтла-Ярве

EVR Cargo platvormvagunid Foto: Argo Ingver

На железнодорожном переезде в районе улиц Кауба и Каэвури в Кохтла-Ярве из-за скользкой дороги автомобиль не смог затормозить и столкнулся с движущимся составом. Водитель не пострадал, передает rus.err.ee.
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Какие налоги нужно платить, если вы получили в наследство недвижимость или деньги?

Tiit Blaat

Очень часто люди спрашивают: если человек получил в наследство дом и/или деньги на банковском счету, то какие налоги ему придется заплатить? Издание Maaleht ответило на этот вопрос:
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