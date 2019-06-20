ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему люди бегут со съемок в Горхолле и что сказал Путин на прямой линии
Читайте самые важные новости этого четверга, 20 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого четверга, 20 июня, в нашей ежедневной подборке.
Кинокомпания Allfilm сегодня объявила дополнительный набор в массовку для фильма Кристофера Нолана "Tenet", так как многие утром не пришли на площадку.
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Сегодня правительство Эстонии рассмотрело заявку Министерства культуры о выделении 5 млн евро для частичной оплаты расходов на съемки голливудского фильма Кристофера Нолана. Правительство одобрило заявку, пишет Eesti Päevaleht.
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Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.
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Сегодня ночью на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП со смертельным исходом: в результате столкновения пробивший машину лось убил сидевшую в салоне женщину.
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ТОП
На прошлой неделе входящие в правительство Центристская партия, EKRE и Isamaa, а также оппозиционная Партия реформ проголосовали за закон о снижении акциза на пиво и водку на 25%. Это было призвано нанести сокрушительный удар по приграничной торговле, пишет Eesti Päevaleht.
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Интерес эстоноземельцев к покупке алкоголя в Латвии по сравнению с прошлым годом заметно упал: в этом году от соседей спиртное привозили на десять процентов меньше, или 30% жителей нашей страны. Такие данные дал свежий опрос компании Kantar Emor на тему приграничной торговли.
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Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook Кевин Арго.
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Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12:00.
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Сегодня состоится Прямая линия президента РФ Владимира Путина. Мы поинтересовались у читателей RusDelfi, какой вопрос задали бы Путину они, если бы имели такую возможность.
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15-летняя блогер Катя Адушкина, имеющая 8 миллионов подписчиков в Instagram, в ходе ”Прямой линии” задала вопрос Владимиру Путину. Она спросила о проблемах экологии.
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В гости к ведущим подкаста Виталию и Диме пришел су-шеф Олег Гаевский. Он рассказал о особенностях работы поваров, учебе и стажировке в Эстонии. И, конечно же, поделился рецептом сочного маринада для свинины и курицы. Специально для празднования Яановой ночи!
Слушайте подкаст "Халтура".
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На рынке криптовалюты действует некий мистер Смит. Его настоящее имя неизвестно, но он существует в реальности и начал скупать биткойны еще в 2010 году. Тогда еще особо никто и не знал, что это и зачем. А потом случился бум. В начале прошлого года мистер Смит утверждал, что с изначальной инвестиции в 3 000 долларов он получил 25 миллионов навара. На работу он не ходил — зачем? Путешествует по миру, летая лишь бизнес-классом и останавливаясь исключительно в пятизвездочных отелях.
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На протяжении многих лет сбор клубники оставался для школьников первой возможностью заработать карманные деньги и начать вырабатывать у себя привычку к труду, однако теперь фермеры отказываются нанимать школьников, ссылаясь на излишнюю бюрократию и доступность сезонных рабочих из Украины, пишет rus.err.ee.
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Вот такой прогноз представили синоптики pogoda.ee.
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Полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств происшествия в Кохтла-Ярве, где мужчину ударили тарелкой, передает rus.err.ee.
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Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.
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Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, освобожденный от судебного процесса по коррупции из-за состояния здоровья, утверждает, что чист как слеза.
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Министерство юстиции направило на круг согласования концепцию реформы исполнительного производства, согласно которой своевременное востребование неоплаченных государственных требований, таких как штрафы и принудительные суммы, перешло бы к Налогово-таможенному департаменту, благодаря чему сократилось бы количество судебных исполнителей, сообщает Министерство юстиции.
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В начале месяца в Департамент здоровья поступило несколько сообщений от посетителей нарвского пляжа Липовка, которые после купания обнаружили на коже раздражение.
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Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, на сегодняшний день собрано немногим менее двух миллионов. Не хватает еще чуть более ста тысяч евро.
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Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.
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Последнее время в некоторых финских СМИ можно было встретить утверждения, будто в Таллинне цены выше, чем в Хельсинки. Однако это неправда.
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В этом году государственные экзамены прошли уже в 23-й раз, за парты сели 9656 выпускников. Большой интерес у школьников вызвал экзамен по иностранному языку. Неплохие результаты были у сдававших эстонский язык как второй.
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Во вторник вечером житель Уус-Садама, что недалеко от Рейди теэ в Таллинне, запечатлел, как в 23.20 работы по строительству дороги шли полным ходом. Сопутствующие звуки были слышны по всей округе и мешали местным спать.
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Малайзия недовольна расследованием Международной следственной группы о катастрофе MH17. Премьер-министр страны заявил, что увидел не доказательства, а "только домыслы".
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Если мы как народ хотим и дальше существовать, то количество женщин и мужчин детородного возраста должно быть более-менее одинаково. Но именно в данном случае женщин меньше, чем мужчин. Особенно не хватает невест на селе, а во многих деревнях остались лишь одинокие мужчины.
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