20.06.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему люди бегут со съемок в Горхолле и что сказал Путин на прямой линии


rus.delfi.ee
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"Tenet" filmivõtted Linnahalli juures
"Tenet" filmivõtted Linnahalli juuresFoto: Jaanus Lensment

Читайте самые важные новости этого четверга, 20 июня, в нашей ежедневной подборке.

Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему

Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv

Кинокомпания Allfilm сегодня объявила дополнительный набор в массовку для фильма Кристофера Нолана "Tenet", так как многие утром не пришли на площадку.
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Правительство Эстонии выделило Нолану 5 млн евро

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat

Сегодня правительство Эстонии рассмотрело заявку Министерства культуры о выделении 5 млн евро для частичной оплаты расходов на съемки голливудского фильма Кристофера Нолана. Правительство одобрило заявку, пишет Eesti Päevaleht.
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ГРАФИК | Смотрите, где и как ограничат движение на Пярнуском шоссе из-за съемок фильма Нолана

Foto: Eesti Päevalehe graafik

Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.
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Трагедия на шоссе Таллинн — Нарва: столкновение с лосем привело к гибели пассажира

фото иллюстративное Foto: Annika Ratt

Сегодня ночью на шоссе ТаллиннНарва произошло ДТП со смертельным исходом: в результате столкновения пробивший машину лось убил сидевшую в салоне женщину.
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Пивная война с Латвией | Ваше здоровье! Эстония снова забыла о том, что не является центром вселенной

https://g1.nh.ee/images/pix/alkorallis-teevad-lounanaabrid-eestlastele-karmi-vastukaigu-86586419.jpg Foto: Argo Ingver

ТОП

На прошлой неделе входящие в правительство Центристская партия, EKRE и Isamaa, а также оппозиционная Партия реформ проголосовали за закон о снижении акциза на пиво и водку на 25%. Это было призвано нанести сокрушительный удар по приграничной торговле, пишет Eesti Päevaleht.
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Торговля спиртным на границе с Латвией: жители Эстонии уже нажали на тормоз

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Интерес эстоноземельцев к покупке алкоголя в Латвии по сравнению с прошлым годом заметно упал: в этом году от соседей спиртное привозили на десять процентов меньше, или 30% жителей нашей страны. Такие данные дал свежий опрос компании Kantar Emor на тему приграничной торговли.
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Латвийский Сейм в первом чтении одобрил снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%

Eelarve ja rahanduskomitee juht Mārtiņš Bondars on varem kinnitud, et aktsiisimäära langetus on kavandatud ajutise lahendusena vastuseks Eesti otsusele langetada, õlle, siidri ning kange alkoholi aktsiisi 1. juulist 25% võrra, kaitsmaks Läti eelarvetulusid. Juulist on 100 liitri absoluutse alkoholi aktsiisimäär 1564 eurot praeguse 1840 euro asemel. Varasemate plaanide kohaselt pidi aktsiisimäär tuleva aasta märtsist kerkima 2025 euroni. Läti rahandusministeeriumi prognooside kohaselt vähendaks Eesti poolne aktsiisilangetus riigi eelarvetulusid 92 miljoni euro võrra. Foto: Ago Tammik

Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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ФОТО И ВИДЕО: В Таллинне загорелись припаркованные во дворе дома машины

Kevin Argo

В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook Кевин Арго.
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ОНЛАЙН-БЛОГ | Прямая линия с Путиным. Главное: о Зеленском, об объединении Белоруссии и РФ, вопросы от "Дневника Хача", Гоблина и Кати Адушкиной

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12:00.
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Результаты опроса RusDelfi: о чем хотели бы спросить Путина жители Эстонии

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Сегодня состоится Прямая линия президента РФ Владимира Путина. Мы поинтересовались у читателей RusDelfi, какой вопрос задали бы Путину они, если бы имели такую возможность.
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15-летняя Катя Адушкина спросила Путина о мусоре. Кто она такая и чем известна?

Скриншот

15-летняя блогер Катя Адушкина, имеющая 8 миллионов подписчиков в Instagram, в ходе ”Прямой линии” задала вопрос Владимиру Путину. Она спросила о проблемах экологии.
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ПОДКАСТ | Повар раскрыл секрет лучшего маринада к Яановой ночи! Также рассказал о работе в ресторанах Таллинна и Хельсинки

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

В гости к ведущим подкаста Виталию и Диме пришел су-шеф Олег Гаевский. Он рассказал о особенностях работы поваров, учебе и стажировке в Эстонии. И, конечно же, поделился рецептом сочного маринада для свинины и курицы. Специально для празднования Яановой ночи!

Слушайте подкаст "Халтура".
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Криптострасти: как и почему торговец биткоинами оказался в многомиллионных долгах

фото иллюстративное REUTERS

На рынке криптовалюты действует некий мистер Смит. Его настоящее имя неизвестно, но он существует в реальности и начал скупать биткойны еще в 2010 году. Тогда еще особо никто и не знал, что это и зачем. А потом случился бум. В начале прошлого года мистер Смит утверждал, что с изначальной инвестиции в 3 000 долларов он получил 25 миллионов навара. На работу он не ходил — зачем? Путешествует по миру, летая лишь бизнес-классом и останавливаясь исключительно в пятизвездочных отелях.
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Клубничные фермеры предпочитают брать на работу украинцев вместо эстонских школьников

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

На протяжении многих лет сбор клубники оставался для школьников первой возможностью заработать карманные деньги и начать вырабатывать у себя привычку к труду, однако теперь фермеры отказываются нанимать школьников, ссылаясь на излишнюю бюрократию и доступность сезонных рабочих из Украины, пишет rus.err.ee.
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Погода до Яанова дня: к чему готовиться?

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Вот такой прогноз представили синоптики pogoda.ee.
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В Кохтла-Ярве женщина ударила мужчину тарелкой: возбуждено уголовное дело

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств происшествия в Кохтла-Ярве, где мужчину ударили тарелкой, передает rus.err.ee.
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Cтраны Балтии договариваются с ЕС об отключении от российских энергосетей

Foto on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.
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Эдгар Сависаар: я не вымогал и не брал взятки у Тедера

Foto: Kiur Kaasik

Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, освобожденный от судебного процесса по коррупции из-за состояния здоровья, утверждает, что чист как слеза.
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В будущем неоплаченные штрафы будет взимать Налогово-таможенный департамент

Maksu- ja tolliameti pressikonverents Foto: Madis Veltman

Министерство юстиции направило на круг согласования концепцию реформы исполнительного производства, согласно которой своевременное востребование неоплаченных государственных требований, таких как штрафы и принудительные суммы, перешло бы к Налогово-таможенному департаменту, благодаря чему сократилось бы количество судебных исполнителей, сообщает Министерство юстиции.
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Департамент в нарвской Липовой ямке зеленых водорослей не нашел, но купаться там не рекомендует

Narva Joaoru puhkeala ja rannahoone Foto: Kalle Vellevoog

В начале месяца в Департамент здоровья поступило несколько сообщений от посетителей нарвского пляжа Липовка, которые после купания обнаружили на коже раздражение.
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Сбор денег на лечение маленькой Аннабель: до цели осталось немногим более ста тысяч

Kolmekuune Annabel, kes põeb haruldast geenihaigust, vajab abi nii kiiresti kui võimalik. Foto: Erakogu

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, на сегодняшний день собрано немногим менее двух миллионов. Не хватает еще чуть более ста тысяч евро.
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Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.
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Цены на продукты и услуги в Таллинне и Хельсинки: читайте и сравнивайте!

Banaanid on Tallinnas 30% odavamad kui Helsingis. Foto: Hendrik Osula

Последнее время в некоторых финских СМИ можно было встретить утверждения, будто в Таллинне цены выше, чем в Хельсинки. Однако это неправда.
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ГРАФИКИ | Результаты госэкзамена по эстонскому языку как второму постоянно идут вверх

Tiit Blaat

В этом году государственные экзамены прошли уже в 23-й раз, за парты сели 9656 выпускников. Большой интерес у школьников вызвал экзамен по иностранному языку. Неплохие результаты были у сдававших эстонский язык как второй.
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ВИДЕО | Строительство Рейди теэ нарушило ночной покой местных жителей

Во вторник вечером житель Уус-Садама, что недалеко от Рейди теэ в Таллинне, запечатлел, как в 23.20 работы по строительству дороги шли полным ходом. Сопутствующие звуки были слышны по всей округе и мешали местным спать.
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Малайзия не согласна с выводами следственной группы по MH17

Foto: EPA/Scanpix

Малайзия недовольна расследованием Международной следственной группы о катастрофе MH17. Премьер-министр страны заявил, что увидел не доказательства, а "только домыслы".
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Внимание, одинокие дамы! В эстонских деревнях — много кавалеров, а вот невест — дефицит

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Если мы как народ хотим и дальше существовать, то количество женщин и мужчин детородного возраста должно быть более-менее одинаково. Но именно в данном случае женщин меньше, чем мужчин. Особенно не хватает невест на селе, а во многих деревнях остались лишь одинокие мужчины.
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