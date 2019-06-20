ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Почему люди бегут со съемок в Горхолле и что сказал Путин на прямой линии

Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.

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Трагедия на шоссе Таллинн — Нарва: столкновение с лосем привело к гибели пассажира

фото иллюстративное Foto: Annika Ratt

Сегодня ночью на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП со смертельным исходом: в результате столкновения пробивший машину лось убил сидевшую в салоне женщину.

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Пивная война с Латвией | Ваше здоровье! Эстония снова забыла о том, что не является центром вселенной

https://g1.nh.ee/images/pix/alkorallis-teevad-lounanaabrid-eestlastele-karmi-vastukaigu-86586419.jpg Foto: Argo Ingver

ТОП Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему Не упустите шанс сняться в голливудском фильме! В Таллинне Нолану срочно требуются новые люди Трагедия на шоссе Таллинн — Нарва: столкновение с лосем привело к гибели пассажира

На прошлой неделе входящие в правительство Центристская партия, EKRE и Isamaa, а также оппозиционная Партия реформ проголосовали за закон о снижении акциза на пиво и водку на 25%. Это было призвано нанести сокрушительный удар по приграничной торговле, пишет Eesti Päevaleht.

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Торговля спиртным на границе с Латвией: жители Эстонии уже нажали на тормоз

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Интерес эстоноземельцев к покупке алкоголя в Латвии по сравнению с прошлым годом заметно упал: в этом году от соседей спиртное привозили на десять процентов меньше, или 30% жителей нашей страны. Такие данные дал свежий опрос компании Kantar Emor на тему приграничной торговли.

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Латвийский Сейм в первом чтении одобрил снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%

Eelarve ja rahanduskomitee juht Mārtiņš Bondars on varem kinnitud, et aktsiisimäära langetus on kavandatud ajutise lahendusena vastuseks Eesti otsusele langetada, õlle, siidri ning kange alkoholi aktsiisi 1. juulist 25% võrra, kaitsmaks Läti eelarvetulusid. Juulist on 100 liitri absoluutse alkoholi aktsiisimäär 1564 eurot praeguse 1840 euro asemel. Varasemate plaanide kohaselt pidi aktsiisimäär tuleva aasta märtsist kerkima 2025 euroni. Läti rahandusministeeriumi prognooside kohaselt vähendaks Eesti poolne aktsiisilangetus riigi eelarvetulusid 92 miljoni euro võrra. Foto: Ago Tammik

Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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ФОТО И ВИДЕО: В Таллинне загорелись припаркованные во дворе дома машины

Kevin Argo

В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook Кевин Арго.

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