ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Побег и задержание арестанта, планы кандидатов в министры от EKRE и отказ в заходе в Таллинн "Седову"

Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.

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Растратившего миллионы крон Культурного капитала Аво Вийоля хотят признать банкротом

Сегодня в Вируском уездном суде началось обсуждение вопроса признания неплатежеспособным Аво Вийоля, который в промежутке с 1999-го по 2002 год, злоупотребляя служебным положением, растратил миллионы крон Культурного капитала.

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Будущий министр Хельме: снизим акцизы сильно и быстро! Будущий министр Аас: этого не будет! У нас — налоговая политика садо-мазо

Foto: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Будущий министр финансов Мартин Хельме уже много говорил о том, что он намерен понизить акцизы. Будущий же министр экономики Таави Аас пытается эти планы приостановить. По его словам, никаких понижений не будет — бюджет и так в напряжении.

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Посол России в Эстонии: Путин пригласил Кальюлайд в Москву в конце прошлого года

Foto: Lääne päästekeskus

Два президента встретились в конце прошлого года, и Путин пригласил Кальюлайд приехать в Москву, рассказывает посол РФ в Эстонии Александр Петров, пишет dv.ee.

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ФОТО: В магазине инструментов в Курессааре произошел взрыв, пострадал рабочий

Helikopterid Tallinna kesklinna kohal Foto: Jaanus Lensment

ТОП

Вчера вечером спасателям поступил вызов в Stokker на Таллиннском шоссе в Курессааре.

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ФОТО: В Банк Эстонии в сопровождении вертолетов и полицейских машин доставили наличные деньги

PPA

Сегодня в Банк Эстонии в сопровождении охранного конвоя доставили наличные деньги.

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ФОТО: ”Спанч Боб” из Пыльтсамаа запустил в даркнете сверхсекретный наркобутик, но красивой жизни вскоре пришел конец

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

Кевин Килл (22) полагал, что очень хорошо заметает следы и его наркобизнес никогда не будет раскрыт. Однако он заблуждался, пишет Eesti Ekspress.

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Тоомас Хендрик Ильвес: нетерпимость, ненависть, издевательства, угрозы — я просто не могу поверить, что все это возможно в Эстонии

"Проходя все это и в разных своих должностях борясь во имя этого, чтобы нас воспринимали как достойного члена в семье культурных народов, цитируя Манифест о независимости, я беспокоюсь, чтобы мы не оступились. Чтобы мы остались этим исключением, страной, которую нельзя считать очередной неудавшейся "восточноевропейской" страной, где эти же самые принципы либеральной демократии игнорируют", — написал Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.

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