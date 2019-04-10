10.04.2019, 21:58

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Побег и задержание арестанта, планы кандидатов в министры от EKRE и отказ в заходе в Таллинн "Седову"


rus.delfi.ee
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EKRE tutvustas minstrikandidaate
EKRE tutvustas minstrikandidaateFoto: Jaanus Lensment

- ФОТО И ВИДЕО DELFI: Кандидаты в министры от EKRE и их планы: очень агрессивный пересмотр бюджета, оборона границ на случай войны и снижение акцизов.
- Эстония не пустила в свои воды российский парусник "Седов". Посольство РФ назвало данное решение недружественным актом.
- Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан.

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Кандидаты в министры от EKRE и их планы: очень агрессивный пересмотр бюджета, оборона границ на случай войны и снижение акцизов

Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

Сегодня на пресс-конференции EKRE представила своих кандидатов в министры в новом правительстве. Помимо общеизвестных Марта и Мартина Хельме, поподробнее ознакомили и с менее известными. Это Март Ярвик, Рене Кокк и Марти Куузик, которые станут, соответственно, министром сельской жизни, окружающей среды, а также внешней торговли и ИТ.
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Эстония не пустила в свои воды российский парусник "Седов". Посольство РФ назвало данное решение недружественным актом

PPA

Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook опубликовало заявление, в связи с тем, что российскому паруснику ”Седов” было отказано в заходе в территориальные воды Эстонии.
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Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан

Avi Viiol, Jüri Muttika Foto: Tiit Blaat

Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан.
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Растратившего миллионы крон Культурного капитала Аво Вийоля хотят признать банкротом

Taavi Aas Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Вируском уездном суде началось обсуждение вопроса признания неплатежеспособным Аво Вийоля, который в промежутке с 1999-го по 2002 год, злоупотребляя служебным положением, растратил миллионы крон Культурного капитала.
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Будущий министр Хельме: снизим акцизы сильно и быстро! Будущий министр Аас: этого не будет! У нас — налоговая политика садо-мазо

Foto: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Будущий министр финансов Мартин Хельме уже много говорил о том, что он намерен понизить акцизы. Будущий же министр экономики Таави Аас пытается эти планы приостановить. По его словам, никаких понижений не будет — бюджет и так в напряжении.
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Посол России в Эстонии: Путин пригласил Кальюлайд в Москву в конце прошлого года

Foto: Lääne päästekeskus

Два президента встретились в конце прошлого года, и Путин пригласил Кальюлайд приехать в Москву, рассказывает посол РФ в Эстонии Александр Петров, пишет dv.ee.
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ФОТО: В магазине инструментов в Курессааре произошел взрыв, пострадал рабочий

Helikopterid Tallinna kesklinna kohal Foto: Jaanus Lensment

ТОП

Вчера вечером спасателям поступил вызов в Stokker на Таллиннском шоссе в Курессааре.
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ФОТО: В Банк Эстонии в сопровождении вертолетов и полицейских машин доставили наличные деньги

PPA

Сегодня в Банк Эстонии в сопровождении охранного конвоя доставили наличные деньги.
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ФОТО: ”Спанч Боб” из Пыльтсамаа запустил в даркнете сверхсекретный наркобутик, но красивой жизни вскоре пришел конец

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

Кевин Килл (22) полагал, что очень хорошо заметает следы и его наркобизнес никогда не будет раскрыт. Однако он заблуждался, пишет Eesti Ekspress.
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Тоомас Хендрик Ильвес: нетерпимость, ненависть, издевательства, угрозы — я просто не могу поверить, что все это возможно в Эстонии

"Проходя все это и в разных своих должностях борясь во имя этого, чтобы нас воспринимали как достойного члена в семье культурных народов, цитируя Манифест о независимости, я беспокоюсь, чтобы мы не оступились. Чтобы мы остались этим исключением, страной, которую нельзя считать очередной неудавшейся "восточноевропейской" страной, где эти же самые принципы либеральной демократии игнорируют", — написал Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.
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