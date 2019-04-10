ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Побег и задержание арестанта, планы кандидатов в министры от EKRE и отказ в заходе в Таллинн "Седову"

- ФОТО И ВИДЕО DELFI: Кандидаты в министры от EKRE и их планы: очень агрессивный пересмотр бюджета, оборона границ на случай войны и снижение акцизов. - Эстония не пустила в свои воды российский парусник "Седов". Посольство РФ назвало данное решение недружественным актом. - Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Кандидаты в министры от EKRE и их планы: очень агрессивный пересмотр бюджета, оборона границ на случай войны и снижение акцизов
Сегодня на пресс-конференции EKRE представила своих кандидатов в министры в новом правительстве. Помимо общеизвестных Марта и Мартина Хельме, поподробнее ознакомили и с менее известными. Это Март Ярвик, Рене Кокк и Марти Куузик, которые станут, соответственно, министром сельской жизни, окружающей среды, а также внешней торговли и ИТ. Loe edasi...
Эстония не пустила в свои воды российский парусник "Седов". Посольство РФ назвало данное решение недружественным актом
Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook опубликовало заявление, в связи с тем, что российскому паруснику ”Седов” было отказано в заходе в территориальные воды Эстонии. Loe edasi...
Сбежавший из отделения полиции Родислав Рийза вновь задержан
Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления. Его вновь объявили в розыск, однако спустя пару часов полиция сообщила, что Рийза задержан. Loe edasi...
Растратившего миллионы крон Культурного капитала Аво Вийоля хотят признать банкротом
Сегодня в Вируском уездном суде началось обсуждение вопроса признания неплатежеспособным Аво Вийоля, который в промежутке с 1999-го по 2002 год, злоупотребляя служебным положением, растратил миллионы крон Культурного капитала. Loe edasi...
Будущий министр Хельме: снизим акцизы сильно и быстро! Будущий министр Аас: этого не будет! У нас — налоговая политика садо-мазо
Будущий министр финансов Мартин Хельме уже много говорил о том, что он намерен понизить акцизы. Будущий же министр экономики Таави Аас пытается эти планы приостановить. По его словам, никаких понижений не будет — бюджет и так в напряжении. Loe edasi...
Посол России в Эстонии: Путин пригласил Кальюлайд в Москву в конце прошлого года
Тоомас Хендрик Ильвес: нетерпимость, ненависть, издевательства, угрозы — я просто не могу поверить, что все это возможно в Эстонии
"Проходя все это и в разных своих должностях борясь во имя этого, чтобы нас воспринимали как достойного члена в семье культурных народов, цитируя Манифест о независимости, я беспокоюсь, чтобы мы не оступились. Чтобы мы остались этим исключением, страной, которую нельзя считать очередной неудавшейся "восточноевропейской" страной, где эти же самые принципы либеральной демократии игнорируют", — написал Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook. Loe edasi...