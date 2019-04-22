ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Зеленского на выборах президента Украины и задержание нарушителя на эстонско-российской границе

- Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы. - Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине.
Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы
Ранним утром среды на берегу реки Нарва пограничники задержали 36-летнего гражданина Эстонии, который приплыл из России в Эстонию. Есть основание полагать, что задержанный хотел переправить в Эстонию контрабанду. Loe edasi...
Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине
В Украине завершился второй тур президентских выборов. DW напоминает о самых важных событиях этого дня. Loe edasi...
Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией
В штабе Зеленского назвали законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Политический советник Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков, назвал Громадскому восемь законопроектов, над которыми сейчас работает команда кандидата, чтобы как можно скорее внести их в парламент. Loe edasi...
Опытная журналистка Postimees уходит с должности из-за разногласий с новым главредом по поводу ее статьи об EKRE
Журналистка Postimees Вилья Кийслер сообщила в Facebook, что покидает должность. Позже она сказала ERR, что уходит из-за разногласий с новым главным редактором Пеэтером Хельме в вопросах свободы слова и журналисткой деятельности. Loe edasi...
Финский предприниматель: отношение со стороны эстонских фирм и со стороны финских — это небо и земля
Финский предприниматель Микко Коркалайнен рассказывает в Helsingin Sanomat, как эстонские изготовители мебели очень быстро ответили на его запрос о ценовом предложении, в то время как финским фирмам ему пришлось несколько раз напоминать о себе, и даже тогда ответ прислали не все. Loe edasi...
Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке