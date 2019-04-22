ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Зеленского на выборах президента Украины и задержание нарушителя на эстонско-российской границе



В Москве будут судить о новом президенте Украины по его делам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В штабе Зеленского назвали законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Volodõmõr Zelenskõi Foto: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com



Политический советник Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков, назвал Громадскому восемь законопроектов, над которыми сейчас работает команда кандидата, чтобы как можно скорее внести их в парламент.

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Опытная журналистка Postimees уходит с должности из-за разногласий с новым главредом по поводу ее статьи об EKRE



Журналистка Postimees Вилья Кийслер сообщила в Facebook, что покидает должность. Позже она сказала ERR, что уходит из-за разногласий с новым главным редактором Пеэтером Хельме в вопросах свободы слова и журналисткой деятельности.

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Финский предприниматель: отношение со стороны эстонских фирм и со стороны финских — это небо и земля

Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019 Foto: Madis Veltman



Финский предприниматель Микко Коркалайнен рассказывает в Helsingin Sanomat, как эстонские изготовители мебели очень быстро ответили на его запрос о ценовом предложении, в то время как финским фирмам ему пришлось несколько раз напоминать о себе, и даже тогда ответ прислали не все.

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Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Anders Povlsen Foto: Olufson Jonas, AP/Scanpix

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В результате взрывов на Шри-Ланке погибли трое из четверых детей самого богатого человека Дании, миллиардера Андерса Холька Поульсена.

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”В итоге”: Виталий Белобровцев — о том, вернет ли транзит визит Кальюлайд в Москву, и о русском образовании

Vitali ja Vadim Belobrovtsev Foto: Vallo Kruuser



В новом выпуске аналитической программы «В итоге» медиаэксперт Виталий Белобровцев рассуждает о попытке Каи Каллас сформировать правительство, о том, вернет ли транзит визит Керсти Кальюлайд в Москву, а также о русском образовании в Эстонии.

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Цыбуленко: у нас, украинцев, "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание

Evhen Tsybulenko Foto: Jaanus Lensment



Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко покинул пост руководителя Украинского землячества Эстонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Поиски ушедшей 13 апреля из дома 17-летней Софии пока не принесли результатов

PPA



Несмотря на все усилия, пропавшую в Таллинне 13 апреля девушку до сих пор не нашли. Может быть, у вас есть какая-то информация?

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