22.04.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Зеленского на выборах президента Украины и задержание нарушителя на эстонско-российской границе

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Зеленского на выборах президента Украины и задержание нарушителя на эстонско-российской границе
PPA foto

- Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы.
- Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине.

Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы

PPA foto


Ранним утром среды на берегу реки Нарва пограничники задержали 36-летнего гражданина Эстонии, который приплыл из России в Эстонию. Есть основание полагать, что задержанный хотел переправить в Эстонию контрабанду.
Loe edasi...

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине

AFP


В Украине завершился второй тур президентских выборов. DW напоминает о самых важных событиях этого дня.
Loe edasi...

Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

Volodõmõr Zelenski Foto: SERGEI GAPON, AFP


Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в нормандском формате. Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый".
Loe edasi...

В Кремле рассказали, почему Путин не поздравил Зеленского

5851949 Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik


В Москве будут судить о новом президенте Украины по его делам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Loe edasi...

В штабе Зеленского назвали законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Volodõmõr Zelenskõi Foto: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com


Политический советник Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков, назвал Громадскому восемь законопроектов, над которыми сейчас работает команда кандидата, чтобы как можно скорее внести их в парламент.
Loe edasi...

Опытная журналистка Postimees уходит с должности из-за разногласий с новым главредом по поводу ее статьи об EKRE

Foto: Ilmar Saabas


Журналистка Postimees Вилья Кийслер сообщила в Facebook, что покидает должность. Позже она сказала ERR, что уходит из-за разногласий с новым главным редактором Пеэтером Хельме в вопросах свободы слова и журналисткой деятельности.
Loe edasi...

Финский предприниматель: отношение со стороны эстонских фирм и со стороны финских — это небо и земля

Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019 Foto: Madis Veltman


Финский предприниматель Микко Коркалайнен рассказывает в Helsingin Sanomat, как эстонские изготовители мебели очень быстро ответили на его запрос о ценовом предложении, в то время как финским фирмам ему пришлось несколько раз напоминать о себе, и даже тогда ответ прислали не все.
Loe edasi...

Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Anders Povlsen Foto: Olufson Jonas, AP/Scanpix

ТОП


В результате взрывов на Шри-Ланке погибли трое из четверых детей самого богатого человека Дании, миллиардера Андерса Холька Поульсена.
Loe edasi...

”В итоге”: Виталий Белобровцев — о том, вернет ли транзит визит Кальюлайд в Москву, и о русском образовании

Vitali ja Vadim Belobrovtsev Foto: Vallo Kruuser


В новом выпуске аналитической программы «В итоге» медиаэксперт Виталий Белобровцев рассуждает о попытке Каи Каллас сформировать правительство, о том, вернет ли транзит визит Керсти Кальюлайд в Москву, а также о русском образовании в Эстонии.
Loe edasi...

Цыбуленко: у нас, украинцев, "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание

Evhen Tsybulenko Foto: Jaanus Lensment


Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко покинул пост руководителя Украинского землячества Эстонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Loe edasi...

Поиски ушедшей 13 апреля из дома 17-летней Софии пока не принесли результатов

PPA


Несмотря на все усилия, пропавшую в Таллинне 13 апреля девушку до сих пор не нашли. Может быть, у вас есть какая-то информация?
Loe edasi...

Число жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек

AFP


Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за серию взрывов в Шри-Ланке, но задержано уже 13 подозреваемых. В правительстве открыто говорят о провале спецслужб.
Loe edasi...

Читайте также: