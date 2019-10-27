ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа эстонцев на ЧМ по ралли, шторм и размышления об интеграции

Каршеринг Citybee: тест-драйв RusDelfi

Задняя часть Foto: Андрей Цветаев



Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги.

NB! Данная статья не является ни рекламой, ни антирекламой сервиса Citybee.

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Русский диссидент Евгения Чирикова о русскоязычных детях в эстонской школе: это для очень сильных людей



Летом прошлого года я написала письмо президенту Эстонии Керсти Кальюлайд о проблеме интеграции в Эстонии. Письмо это неожиданно для меня вызвало невероятный резонанс, я получила массу откликов на него.

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"Вдул, так вдул". Валерий Карпин оригинально объявил о беременности супруги

Валерий Карпин Фото: Scanpix



На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.

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Необычный завод: зарплата в среднем 2500 евро, но работников не хватает



В Лентварисе (Тракайский район) в Литве находится одно из крупнейших предприятий, производящих заготовки PET. На нем работают 220 человек, которые "на бумаге" в среднем получают 2500 евро.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/neobychnyj-zavod-v-lentvarise-zarplata-2500-evro-no-rabotnikov-ne-hvataet.d?id=82628469

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ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!

Foto: Reporter Images, EPA/Scanpix



Сегодня эстонские гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя стали чемпионами мира по ралли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем видеопослании поблагодарила спортсменов.

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ГАЛЕРЕЯ: Таллиннская "Флора" досрочно стала чемпионом Эстонии по футболу!

FCI Levadia-FC Flora Foto: Karli Saul



Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца.

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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник жестоко убил свою мать

Foto: Anni Õnneleid



В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru.

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Эстония перешла на зимнее время. Вы за перевод часов? Опрос RusDelfi

Foto: Terje Lepp



В ночь с субботы на воскресенье жители Эстонии перевели свои часы на час назад. Впрочем, за большинство своих хозяев это сделали смартфоны и компьютеры.

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Мать-одиночка спрашивает: по каким причинам можно уволить работника?

Lii Sammler



"Опоздание на работу, уход с работы раньше положенного и уход с работы на пару часов в рабочее время — это причины, по которым меня могут уволить с работы?" — спрашивает читательница Maaleht.

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