27.10.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа эстонцев на ЧМ по ралли, шторм и размышления об интеграции


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа эстонцев на ЧМ по ралли, шторм и размышления об интеграции
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня эстонец Отт Тянак выиграл чемпионат мира по ралли, а синоптики вынесли стране штормовое предупреждение. Также мы опубликовали мнение Евгении Чириковой об интеграционных проблемах в Эстонии. Все самые важные новости дня — в нашей традиционной подборке!

Впервые в истории! Отт Тянак — чемпион мира по ралли!

Ott Tänak Foto: Margus Pahv


Опередив всех на последнем, "призовом" этапе и выиграв дополнительные очки, эстонский гонщик досрочно завоевал титул чемпиона мира по ралли.
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ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии бушует шторм. Обесточено более 60 000 домохозяйств, ветер валит деревья и срывает крыши


Государственная метеослужба предупредила о сильном ветре. Для Сааремаа, Пярнумаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пылвамаа вынесено штормовое предупреждение второго уровня.
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Невыпитый стакан, или Ломбардам и казино в жилых районах не место

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas


Казалось бы, сегодня для процветания ломбардов нет ни причин, ни клиентуры. Рынок и привычки потребителей существенно изменились – у нас есть банки, которые рассматривают ходатайства о предоставлении кредита в считанные дни, э-торговля, благодаря которой любую сделку по купле-продаже-обмену можно совершить за несколько минут, и всегда готовые прийти на помощь фирмы экспресс-кредитов. Тем не менее, ломбарды продолжают существовать, нередко располагаясь рядом с жилыми домами наряду с казино и алкогольными магазинами.
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Каршеринг Citybee: тест-драйв RusDelfi

Задняя часть Foto: Андрей Цветаев


Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги.
NB! Данная статья не является ни рекламой, ни антирекламой сервиса Citybee.
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Русский диссидент Евгения Чирикова о русскоязычных детях в эстонской школе: это для очень сильных людей

Illustratsioon: Shutterstock/EPL


Летом прошлого года я написала письмо президенту Эстонии Керсти Кальюлайд о проблеме интеграции в Эстонии. Письмо это неожиданно для меня вызвало невероятный резонанс, я получила массу откликов на него.
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"Вдул, так вдул". Валерий Карпин оригинально объявил о беременности супруги

Валерий Карпин Фото: Scanpix


На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.
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Необычный завод: зарплата в среднем 2500 евро, но работников не хватает

Delfi.lt


В Лентварисе (Тракайский район) в Литве находится одно из крупнейших предприятий, производящих заготовки PET. На нем работают 220 человек, которые "на бумаге" в среднем получают 2500 евро.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/economy/neobychnyj-zavod-v-lentvarise-zarplata-2500-evro-no-rabotnikov-ne-hvataet.d?id=82628469
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ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!

Foto: Reporter Images, EPA/Scanpix


Сегодня эстонские гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя стали чемпионами мира по ралли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем видеопослании поблагодарила спортсменов.
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ГАЛЕРЕЯ: Таллиннская "Флора" досрочно стала чемпионом Эстонии по футболу!

FCI Levadia-FC Flora Foto: Karli Saul


Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца.
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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник жестоко убил свою мать

Foto: Anni Õnneleid


В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru.
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Эстония перешла на зимнее время. Вы за перевод часов? Опрос RusDelfi

Foto: Terje Lepp


В ночь с субботы на воскресенье жители Эстонии перевели свои часы на час назад. Впрочем, за большинство своих хозяев это сделали смартфоны и компьютеры.
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Мать-одиночка спрашивает: по каким причинам можно уволить работника?

Lii Sammler


"Опоздание на работу, уход с работы раньше положенного и уход с работы на пару часов в рабочее время — это причины, по которым меня могут уволить с работы?" — спрашивает читательница Maaleht.
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