ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа эстонцев на ЧМ по ралли, шторм и размышления об интеграции

Сегодня эстонец Отт Тянак выиграл чемпионат мира по ралли, а синоптики вынесли стране штормовое предупреждение. Также мы опубликовали мнение Евгении Чириковой об интеграционных проблемах в Эстонии. Все самые важные новости дня — в нашей традиционной подборке!
Впервые в истории! Отт Тянак — чемпион мира по ралли!
Опередив всех на последнем, "призовом" этапе и выиграв дополнительные очки, эстонский гонщик досрочно завоевал титул чемпиона мира по ралли. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии бушует шторм. Обесточено более 60 000 домохозяйств, ветер валит деревья и срывает крыши
Государственная метеослужба предупредила о сильном ветре. Для Сааремаа, Пярнумаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пылвамаа вынесено штормовое предупреждение второго уровня. Loe edasi...
Невыпитый стакан, или Ломбардам и казино в жилых районах не место
Казалось бы, сегодня для процветания ломбардов нет ни причин, ни клиентуры. Рынок и привычки потребителей существенно изменились – у нас есть банки, которые рассматривают ходатайства о предоставлении кредита в считанные дни, э-торговля, благодаря которой любую сделку по купле-продаже-обмену можно совершить за несколько минут, и всегда готовые прийти на помощь фирмы экспресс-кредитов. Тем не менее, ломбарды продолжают существовать, нередко располагаясь рядом с жилыми домами наряду с казино и алкогольными магазинами. Loe edasi...
Каршеринг Citybee: тест-драйв RusDelfi
Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги. NB! Данная статья не является ни рекламой, ни антирекламой сервиса Citybee. Loe edasi...
Русский диссидент Евгения Чирикова о русскоязычных детях в эстонской школе: это для очень сильных людей
ГАЛЕРЕЯ: Таллиннская "Флора" досрочно стала чемпионом Эстонии по футболу!
Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца. Loe edasi...
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник жестоко убил свою мать
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru. Loe edasi...
Эстония перешла на зимнее время. Вы за перевод часов? Опрос RusDelfi
В ночь с субботы на воскресенье жители Эстонии перевели свои часы на час назад. Впрочем, за большинство своих хозяев это сделали смартфоны и компьютеры. Loe edasi...
Мать-одиночка спрашивает: по каким причинам можно уволить работника?
"Опоздание на работу, уход с работы раньше положенного и уход с работы на пару часов в рабочее время — это причины, по которым меня могут уволить с работы?" — спрашивает читательница Maaleht. Loe edasi...
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