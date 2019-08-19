ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Плохие новости для вкладчиков и хорошие новости для учеников прикладных вузов

Уходящего с поста главного редактора еженедельника ”МК-Эстония” Андрея Титова с 1 сентября заменит Андрей Мокиевский, который до сих пор занимался развитием интернет-проектов ”МК-Эстонии” и дизайном газеты.

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"Время лжи и насилия позади. Наша истерзанная земля жаждет покоя". Как 28 лет назад Эстония снова стала независимой и при чем тут путч и EKRE

Вячеслав Иванов Foto: Karin Kaljuläte

После событий 18-21 августа 1991 года СССР фактически прекратил свое существование. Юридически многонациональное государство протянуло еще полгода, но Эстония вернула свою независимость именно в августе. Колумнист RusDelfi Вячеслав Иванов осмысливает те события и даже цитирует нынешнего почетного председателя EKRE.

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Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?

Priit Simson

Банки Северных стран обсуждают возможность введения отрицательной процентной ставки для вкладов клиентов. Первыми такое новшество могут ощутить на себе бизнес-клиенты, пишет Äripäev.

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Владелец магазина в T1: выживают сильнейшие. У кого не получается здесь, не получится и в другом месте

Samuel Vard oma poe ees, mis asub T1 keskuse teisel korrusel. Seest leiab nii mootorratta kui ka puu. Hiljuti seinal rippunud maal Zlatan Ibrahimovićist müüdi Soome kliendile. Foto: Margus Pahv

По утверждению одного из арендаторов торгового центра T1, для паники нет причин и это просто бизнес-война, пишет Eesti Päevaleht.

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В Тарту мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать

Turusild Tartus Foto: Argo Ingver

В пятницу ночью на одной из улиц города Тарту мужчина напал на молодую женщину и попытался ее изнасиловать.

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Будущий учитель по программе Noored Kooli: у русской школы есть проблемы, нам нужно развивать двухстороннее погружение

Выпускники 13-го набора "Молодежь в школу". Анна стоит крайняя слева в очках. Noored Kooli

Школам не хватает учителей. На фоне развития инфотехнологий, предпринимательства и прочих престижных сфер, работа преподавателем с проверкой домашних заданий и беспокойными переменами выглядит не такой привлекательной. Но, кажется, в Эстонии нашли решение проблемы.

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Гнал как сумасшедший: эстонский внедорожник снес в Хельсинки автобусную остановку

Скриншот

Значительно превысивший разрешенную скорость внедорожник с эстонскими номерами в воскресенье вечером снес в Хельсинки автобусную остановку. Водитель сбежал с места происшествия, а на оживленной улице образовалась пробка.

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Поправка к закону: выпускники прикладных вузов будут получать степень бакалавра

Foto: Oliver Tsupsman

В сентябре вступает в силу новый закон о высших учебных заведениях, по которому студенты, поступившие в прикладной вуз, по окончании будут получать степень бакалавра.

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ФОТО: Ратас прибыл на встречу с Кальюлайд. Премьер и президент будут обсуждать попытку Хельме снять с поста главу полиции

Foto: Rauno Volmar

Президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас сегодня встретятся в Кадриорге по приглашению президента.

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Кальюлайд считает, что Мартин Хельме не годен к тому, чтобы быть министром