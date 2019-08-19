ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Плохие новости для вкладчиков и хорошие новости для учеников прикладных вузов

Керсти Кальюлайд вызвала Юри Ратаса на ковер. Банки Северных стран обсуждают возможность введения отрицательной процентной ставки для вкладов клиентов. Выпускники прикладных вузов будут получать степень бакалавра. 24 военных инвалида оказались в долгу перед государством.
Нет слов: 24 военных инвалида оказались в долгу перед государством
В середине июня 92-летний Рейн Таммет получил от Налогово-таможенного департамента извещение, по которому он должен государству 960 евро и 3 цента. Мужчина потерял дар речи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Судебная тяжба держит легендарный отель в руинах
В январе исполнится уже четыре года, как в отеле Bernhard близ Пюхаярв произошел пожар, но его владелец Мадис Мутсо и страховая компания Seesam до сих пор ведут судебную тяжбу, обвиняя друг друга в воздействии на свидетелей и распространении ложных данных, пишет Äripäev. Loe edasi...
Названо имя нового главного редактора еженедельника ”МК-Эстония”
Уходящего с поста главного редактора еженедельника ”МК-Эстония” Андрея Титова с 1 сентября заменит Андрей Мокиевский, который до сих пор занимался развитием интернет-проектов ”МК-Эстонии” и дизайном газеты. Loe edasi...
"Время лжи и насилия позади. Наша истерзанная земля жаждет покоя". Как 28 лет назад Эстония снова стала независимой и при чем тут путч и EKRE
После событий 18-21 августа 1991 года СССР фактически прекратил свое существование. Юридически многонациональное государство протянуло еще полгода, но Эстония вернула свою независимость именно в августе. Колумнист RusDelfi Вячеслав Иванов осмысливает те события и даже цитирует нынешнего почетного председателя EKRE. Loe edasi...
Дожили! Скоро эстонским вкладчикам придется платить банкам за свои сбережения?
Банки Северных стран обсуждают возможность введения отрицательной процентной ставки для вкладов клиентов. Первыми такое новшество могут ощутить на себе бизнес-клиенты, пишет Äripäev. Loe edasi...
Владелец магазина в T1: выживают сильнейшие. У кого не получается здесь, не получится и в другом месте
По утверждению одного из арендаторов торгового центра T1, для паники нет причин и это просто бизнес-война, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
В Тарту мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать
В пятницу ночью на одной из улиц города Тарту мужчина напал на молодую женщину и попытался ее изнасиловать. Loe edasi...
Будущий учитель по программе Noored Kooli: у русской школы есть проблемы, нам нужно развивать двухстороннее погружение
Школам не хватает учителей. На фоне развития инфотехнологий, предпринимательства и прочих престижных сфер, работа преподавателем с проверкой домашних заданий и беспокойными переменами выглядит не такой привлекательной. Но, кажется, в Эстонии нашли решение проблемы. Loe edasi...
Гнал как сумасшедший: эстонский внедорожник снес в Хельсинки автобусную остановку
Значительно превысивший разрешенную скорость внедорожник с эстонскими номерами в воскресенье вечером снес в Хельсинки автобусную остановку. Водитель сбежал с места происшествия, а на оживленной улице образовалась пробка. Loe edasi...
Поправка к закону: выпускники прикладных вузов будут получать степень бакалавра
В сентябре вступает в силу новый закон о высших учебных заведениях, по которому студенты, поступившие в прикладной вуз, по окончании будут получать степень бакалавра. Loe edasi...
ФОТО: Ратас прибыл на встречу с Кальюлайд. Премьер и президент будут обсуждать попытку Хельме снять с поста главу полиции
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