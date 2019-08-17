ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планы по вотуму недоверия Ратасу и обеспокоенный американский сенатор в Таллинне



Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия), которая неоднократно критиковала коалицию с Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), заявила, что не поддерживает вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу в связи с попыткой незаконного отстранения от должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Loe edasi...



Разве это возможно? В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца



В Казахстане 29-летняя жительница Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Минздрав страны.

Loe edasi...



Взлет, падение и молчание Маргуса Рейнсалу. Некогда успешный бизнесмен погряз в долгах и "испарился"

Oandu vesiveski hoones võõrustasid Reinsalu ja president Toomas Hendrik Ilves esimesi prominentseid pidusid, mis said tuntuks Eesti sõprade rahvusvahelise kokkutuleku nime all. Foto: Andres Putting

ТОП В Белом море взорвался ядерный реактор. Может ли радиация дойти до Эстонии? Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна



Еще в прошлом году занимающийся недвижимостью бизнесмен Маргус Рейнсалу со своими 34,5 млн евро входит в сотню самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, однако уже через несколько недель, в начале сентября, судебный исполнитель выставляет на продажу последние объекты, принадлежащие Рейнсалу и его фирме, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...



В Индии из отходов строят тысячи километров дорог. В Эстонии до этого не дошли. Почему?

Sven Arbet



В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана, уже построили 34 тысячи километров дорог. Хотя производство пластиковых дорог выгодно и благоприятно для природы, нормы Евросоюза не позволяют эстонским предпринимателям развивать эту инновацию.

Loe edasi...



Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро

Foto: Iltasanomat



Вчера в Финляндии в лотерею Eurojackpot выиграли более 2 млн евро.

Loe edasi...



Реформисты созывают внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия Ратасу

Reformierakond pidas suvepäevi Foto: Kaspar Pokk



Собравшееся сегодня правление Партии реформ в связи ”с незаконной попыткой отставки главы полиции Эльмара Вахера” решило созвать внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Loe edasi...



Легендарный спортсмен скончался от инфаркта во время плавания

Felice Gimondi Foto: STF/AFP/Scanpix



В возрасте 76 лет ушел из жизни знаменитый итальянский велосипедист Феличе Джимонди. Как сообщает AFP, у него случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии.

Loe edasi...

