17.08.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планы по вотуму недоверия Ратасу и обеспокоенный американский сенатор в Таллинне


rus.delfi.ee
EST 3
Reformierakond pidas suvepäevi
Reformierakond pidas suvepäeviFoto: Kaspar Pokk

Сегодня Партия реформ заявила, что собирается выдвинуть вотум недоверия Юри Ратасу. Такое решение было принято на летних днях партии. А американский сенатор выразил обеспокоенность "мягким фашизмом" EKRE. Все самые интересные новости дня читайте в нашей подборке!

Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош

Tallinna lennujaam Foto: Ilmar Saabas


Вчера около 21 часа в Таллиннском аэропорту 18-летний молодой человек устроил дебош.
Loe edasi...

Кузнецова победила вторую ракетку мира и пробилась в финал

Svetlana Kuznetsova Foto: Aaron Doster, USA Today Sports


В американском Цинциннати близится к завершению крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. Первой финалисткой турнира стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA 153), обыгравшая вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти - 6:2, 6:4.
Loe edasi...

Юри Ратас сдаваться не намерен: "продолжим работу. Как минимум, еще 1296 дней"

Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas


Комментируя план Партии реформ выдвинуть ему вотум недоверия, премьер-министр Юри Ратас сказал, что намерен продолжать работу как минимум 1296 дней и привел перечень того, что удалось сделать правительству за последнее время.
Loe edasi...

Тоом: поведение EKRE нельзя назвать нормальным. Но это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу

Delfi valimisstuudio Euroopa Parlamendi valimised-1 Foto: Anette Parksepp


Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия), которая неоднократно критиковала коалицию с Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), заявила, что не поддерживает вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу в связи с попыткой незаконного отстранения от должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
Loe edasi...

Разве это возможно? В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца

Imik Foto: Ilmar Saabas


В Казахстане 29-летняя жительница Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Минздрав страны.
Loe edasi...

Взлет, падение и молчание Маргуса Рейнсалу. Некогда успешный бизнесмен погряз в долгах и "испарился"

Oandu vesiveski hoones võõrustasid Reinsalu ja president Toomas Hendrik Ilves esimesi prominentseid pidusid, mis said tuntuks Eesti sõprade rahvusvahelise kokkutuleku nime all. Foto: Andres Putting

ТОП


Еще в прошлом году занимающийся недвижимостью бизнесмен Маргус Рейнсалу со своими 34,5 млн евро входит в сотню самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, однако уже через несколько недель, в начале сентября, судебный исполнитель выставляет на продажу последние объекты, принадлежащие Рейнсалу и его фирме, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

В Индии из отходов строят тысячи километров дорог. В Эстонии до этого не дошли. Почему?

Sven Arbet


В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана, уже построили 34 тысячи километров дорог. Хотя производство пластиковых дорог выгодно и благоприятно для природы, нормы Евросоюза не позволяют эстонским предпринимателям развивать эту инновацию.
Loe edasi...

Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро

Foto: Iltasanomat


Вчера в Финляндии в лотерею Eurojackpot выиграли более 2 млн евро.
Loe edasi...

Реформисты созывают внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия Ратасу

Reformierakond pidas suvepäevi Foto: Kaspar Pokk


Собравшееся сегодня правление Партии реформ в связи ”с незаконной попыткой отставки главы полиции Эльмара Вахера” решило созвать внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия премьер-министру Юри Ратасу.
Loe edasi...

Легендарный спортсмен скончался от инфаркта во время плавания

Felice Gimondi Foto: STF/AFP/Scanpix


В возрасте 76 лет ушел из жизни знаменитый итальянский велосипедист Феличе Джимонди. Как сообщает AFP, у него случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии.
Loe edasi...

”Столько чаек я не видела даже на Балтийском море” Эколог два года назад предсказала аварию самолета из-за свалки в подмосковном Жуковском

Reuters


15 августа пилоты ”Уральских авиалиний” посадили лайнер А321 на кукурузное поле после отказа двигателей во время вылета из московского аэропорта Жуковский. Неисправность, по всей видимости, произошла из-за попадания в двигатели чаек: самолет столкнулся со стаей птиц прямо на взлетной полосе, пишет "Медуза".
Loe edasi...

Девять человек погибли при пожаре в гостинице Одессы. Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных

REUTERS, Scanpix


В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли девять человек. Об этом сообщает Государственная служба по ЧС в фейсбуке.
Loe edasi...

Американский сенатор обеспокоен "мягким фашизмом" EKRE: ”очень надеюсь, что Эстония выйдет вперед и скажет, что осознает свою роль в мире”

Ron Wyden Foto: Madis Veltman


Американский сенатор Рон Вайден приехал в Эстонию, чтобы своими глазами увидеть последствия принятия EKRE в правительство и развитие ”мягкого фашизма” в Эстонии.
Loe edasi...

В Вильнюсе открыли гигантский магазин Maxima. Ждать ли появления "четырех иксов" в Эстонии?

Logod Foto: Jaanus Lensment


Весной в Вильнюсе открыли самый большой магазин Maxima в странах Балтии. Ему присвоена маркировка XXXX. Стоит ли ждать появления такого магазина в Эстонии?
Loe edasi...

Опрос RusDelfi: За каким футбольным чемпионатом вы следите?

FCI Tallinn vs Nõmme Kalju 30.05.2017 Foto: Andres Putting


В Европе стартовал клубный футбольный сезон.
Loe edasi...

ФОТО: Мотоциклист сбил дорожный знак и оказался в больнице

Viljandimaal sõitis teelt välja mootorrattur Foto: Kenno Soo


Вчера около 23:30 на 8 км шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария: при совершении левого поворота мотоциклист вылетел с дороги и сбил дорожный знак.
Loe edasi...

У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна

pixabay.com


Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил позавчера, что правительство решило подписать договор с Японией, на основании которого у молодежи в возрасте 18-30 лет расширятся возможности для труда и отдыха в этой стране.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | Велотаксисты безжалостно обманывают туристов в Таллинне и могут заработать в месяц до 6000 евро

Foto: Andres Putting


Совсем недавно муниципальная служба Таллинна совместно с полицией провела проверку городского велотакси. В результате проведенного контроля был выявлен целый ряд нарушений: у многих велотаксистов отсутствовало разрешение на управление этим видом транспорта, а техническое состояние велотакси оставляет желать лучшего, пишет Ärileht.
Loe edasi...

Построить гостиницу, снести или ждать, пока само рухнет: Как спасти старые железнодорожные станции Эстонии?

Foto: Tiit Blaat


По мнению Мадиса Михкельсона, предпринимателя, бывшего главы самоуправления и исследователя родного края, создание единой сети гостиниц и хостелов в старинных зданиях железнодорожных станций помогло бы спасти их от полного разрушения, пишет Maaleht.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: