ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планы по вотуму недоверия Ратасу и обеспокоенный американский сенатор в Таллинне

Сегодня Партия реформ заявила, что собирается выдвинуть вотум недоверия Юри Ратасу. Такое решение было принято на летних днях партии. А американский сенатор выразил обеспокоенность "мягким фашизмом" EKRE. Все самые интересные новости дня читайте в нашей подборке!
Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош
Вчера около 21 часа в Таллиннском аэропорту 18-летний молодой человек устроил дебош. Loe edasi...
Кузнецова победила вторую ракетку мира и пробилась в финал
В американском Цинциннати близится к завершению крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. Первой финалисткой турнира стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA 153), обыгравшая вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти - 6:2, 6:4. Loe edasi...
Юри Ратас сдаваться не намерен: "продолжим работу. Как минимум, еще 1296 дней"
Комментируя план Партии реформ выдвинуть ему вотум недоверия, премьер-министр Юри Ратас сказал, что намерен продолжать работу как минимум 1296 дней и привел перечень того, что удалось сделать правительству за последнее время. Loe edasi...
Тоом: поведение EKRE нельзя назвать нормальным. Но это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу
Еще в прошлом году занимающийся недвижимостью бизнесмен Маргус Рейнсалу со своими 34,5 млн евро входит в сотню самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, однако уже через несколько недель, в начале сентября, судебный исполнитель выставляет на продажу последние объекты, принадлежащие Рейнсалу и его фирме, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
В Индии из отходов строят тысячи километров дорог. В Эстонии до этого не дошли. Почему?
В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана, уже построили 34 тысячи километров дорог. Хотя производство пластиковых дорог выгодно и благоприятно для природы, нормы Евросоюза не позволяют эстонским предпринимателям развивать эту инновацию. Loe edasi...
Купленный в R-Kiosk лотерейный билет принес счастливчику выигрыш в 2,6 млн евро
Легендарный спортсмен скончался от инфаркта во время плавания
В возрасте 76 лет ушел из жизни знаменитый итальянский велосипедист Феличе Джимонди. Как сообщает AFP, у него случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии. Loe edasi...
”Столько чаек я не видела даже на Балтийском море” Эколог два года назад предсказала аварию самолета из-за свалки в подмосковном Жуковском
15 августа пилоты ”Уральских авиалиний” посадили лайнер А321 на кукурузное поле после отказа двигателей во время вылета из московского аэропорта Жуковский. Неисправность, по всей видимости, произошла из-за попадания в двигатели чаек: самолет столкнулся со стаей птиц прямо на взлетной полосе, пишет "Медуза". Loe edasi...
Девять человек погибли при пожаре в гостинице Одессы. Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли девять человек. Об этом сообщает Государственная служба по ЧС в фейсбуке. Loe edasi...
Американский сенатор обеспокоен "мягким фашизмом" EKRE: ”очень надеюсь, что Эстония выйдет вперед и скажет, что осознает свою роль в мире”
Американский сенатор Рон Вайден приехал в Эстонию, чтобы своими глазами увидеть последствия принятия EKRE в правительство и развитие ”мягкого фашизма” в Эстонии. Loe edasi...
В Вильнюсе открыли гигантский магазин Maxima. Ждать ли появления "четырех иксов" в Эстонии?
ФОТО: Мотоциклист сбил дорожный знак и оказался в больнице
Вчера около 23:30 на 8 км шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария: при совершении левого поворота мотоциклист вылетел с дороги и сбил дорожный знак. Loe edasi...
У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна
Министр иностранных дел ЭстонииУрмас Рейнсалу сообщил позавчера, что правительство решило подписать договор с Японией, на основании которого у молодежи в возрасте 18-30 лет расширятся возможности для труда и отдыха в этой стране. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Велотаксисты безжалостно обманывают туристов в Таллинне и могут заработать в месяц до 6000 евро
Совсем недавно муниципальная служба Таллинна совместно с полицией провела проверку городского велотакси. В результате проведенного контроля был выявлен целый ряд нарушений: у многих велотаксистов отсутствовало разрешение на управление этим видом транспорта, а техническое состояние велотакси оставляет желать лучшего, пишет Ärileht. Loe edasi...
Построить гостиницу, снести или ждать, пока само рухнет: Как спасти старые железнодорожные станции Эстонии?
По мнению Мадиса Михкельсона, предпринимателя, бывшего главы самоуправления и исследователя родного края, создание единой сети гостиниц и хостелов в старинных зданиях железнодорожных станций помогло бы спасти их от полного разрушения, пишет Maaleht. Loe edasi...
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