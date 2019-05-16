16.05.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планируемый вотум недоверия Марту Хельме и беспредел на рынке Паэ


rus.delfi.ee
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EKRE juhatus kogunes arutama uut ministrikandidaati
Mart HelmeFoto: Jaanus Lensment

Председатель партии реформ Кая Каллас сообщила сегодня, 16 мая, что фракция приступает к подготовке вотума недоверия Марту Хельме. Также в этот день мы писали о том, что в социальных сетях появилась группа под названием ”Жители Паэ”, участники которой решили сплотиться перед лицом длящегося десятилетиями на рынке Паэ и в его окрестностях беспредела. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.

ВИДЕО | Алкоголь, наркотики, драки и половые акты. Жители Ласнамяэ устали от происходящего на рынке Паэ и требуют остановить беспредел!

Pae turg Foto: Ilmar Saabas

В социальных сетях появилась группа под названием ”Жители Паэ”, участники которой решили сплотиться перед лицом длящегося десятилетиями на рынке Паэ и в его окрестностях беспредела.
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ВИДЕО: Цыгане попытались "развести" пожилого мужчину. Осторожно, в Таллинне активизировались продавцы кастрюль!

Муниципальная полиция сообщила, что на улицах Таллинна вновь активизировались продавцы кастрюль, которые пытаются сбыть свой товар преимущественно пожилым людям.
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Поездом из Таллинна в Ригу: менее двух часов в пути, билет за 38 евро

Foto: RB Rail

По плану, скоростные поезда Rail Baltica будут отправляться из Таллинна четыре раза в день. Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро. В результате в будущем до столицы Латвии можно будет добраться вдвое быстрее, чем на автомобиле или на автобусе, а обойдется поездка более чем в три раза дешевле, чем сопоставимый по времени авиаперелет.
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Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"

Golos 4 Foto: Pressifoto

Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала, сообщает РБК.
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ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка

Lugeja foto

На прошлой неделе один из посетителей магазина Maxima в торговом центре Sõbrakeskus в Тарту заметил странная табличка, которая выдает недостаточный уровень владения государственным языком работника, который ее составлял.
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ЧП в аэропорту "Рига": у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов США

raha Foto: Ago Tammik

По информации пресс-центра Службы госдоходов, в мае нынешнего года в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что вы знаете о шизофрении? Так ли уж страшны феминистки? На "Живой библиотеке" девушки дают отпор предубеждениям

В среду в Таллиннском техническом университет прошла очередная "Живая библиотека". Две участвующие в роли книг-рассказчиков девушки рассказали Delfi, почему они из раза в раз приходят на это мероприятие бороться со стереотипами.
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Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает

Первый номер Центристской партии на предстоящих выборах в Европарламент Яна Тоом в интервью ведущим эстонским изданиям ответила на ряд острых политических вопросов.
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Партия реформ готовит вотум недоверия Марту Хельме

Mart Helme ja Kaja Kallas Foto: Ekspress Meedia

Председатель партии реформ Кая Каллас сообщила сегодня, что фракция приступает к подготовке вотума недоверия Марту Хельме и сбор подписей.
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Ратас о вотуме недоверия Хельме: Центристская партия к цирку реформистов присоединяться не будет

Lõpetava valitsuse viimane pressikonverents Stenbocki majas Foto: Tiit Blaat

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас сказал, что намерение Партии реформ выдвинуть вотум недоверия Марту Хельме является частью кампании по выборам в Европарламент.
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Инаугурация Зеленского на пост президента Украины назначена на 20 мая

EPA - Scanpix

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принесет должностную присягу 20 мая.
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ФОТО: В Эстонии с визитом находится президент Грузии

Rauno Volmar

Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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ФОТО: Президент Кальюлайд дала торжественный ужин в честь грузинской коллеги

Eesti ja Gruusia president Keila-Joa lossis Foto: Madis Veltman

Президент Керсти Кальюлайд сегодня вечером дала торжественный ужин в замке Кейла-Йоа в честь своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, в котором среди прочих приняли участие премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
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ВИДЕО DELFI | Ансип об ухудшающемся имидже Эстонии: в итоге мы его и засунем в рот!

Первый номер от Партии реформ на евровыборах Андрус Ансип заверил, что никуда из Эстонии не пропадал, просто у него меньше времени заниматься предвыборной кампанией, чем у конкурентов.
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"Я русская, патриот Эстонии". "Немецкая волна" опубликовала большой репортаж о жизни молодежи в Нарве и Ивангороде

Foto: Pelena

Российский Ивангород от эстонской Нарвы отделяет небольшая река, но между городами — словно пропасть. Репортаж DW о жизни в Ивангороде, русскоязычных в Нарве и о том, как устроена граница РФ и ЕС.
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Отважная девочка против лейкемии: внезапно появившийся на лбу синяк стал предвестником ужасающего диагноза

VÄGA NOOR PATSIENT: Luise sündis möödunud aasta juulis ja jäi haigeks kolm kuud hiljem. Foto: Vallo Kruuser

Однажды ночью на лбу у трехмесячной Луизе образовался синяк. Это был первый признак страшного заболевания крови. Когда анализы подтвердили диагноз, жизнь молодой семьи полностью изменилась, пишет Eesti Ekspress.
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Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?

Ametiühingujuht Peep Peterson ütleb, et tööturul osalemine lakkab pärast 35–39 aastat. Kui eeldame, et inimesed lähevad tööle umbes 20-aastaselt, siis 20 pluss 39 on 59 ja pensioniiga hakkab 65-st. Keskmise inimese jaoks eksisteerib seal kuueaastane auk. Foto: Rauno Volmar

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, рабочие места низкооплачиваемых работников находятся под угрозой, пишет EPL.
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Президент снова пакует чемоданы: в этот раз канцелярия временно переедет в Юго-Восточную Эстонию

President Kaljulaid mullu Narvas. Foto: Jaanus Lensment

В августе и ноябре прошлого года президент Керсти Кальюлайд временно перенесла канцелярию в Ида-Вирумаа. В сентябре текущего года она планирует таким же образом на несколько недель перенести канцелярию в Юго-Восточную Эстонию.
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Эстонские ученые разработали тест, увеличивающий точность ЭКО. Он уже помог первой женщине!

Illustratsioon: Shutterstock

Разработанный учеными из Тарту генный тест помогает найти самый подходящий момент для переноса искусственно оплодотворенного эмбриона в полость матки. Теперь с помощью этого теста была успешно начата первая беременность в Эстонии.
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Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики

rus.err.ee

С 17 по 21 июня 2019 года в Таллинне пройдет третья Летняя школа журналистики для русскоязычной молодежи от 14 до 17 лет.
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