ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планируемый вотум недоверия Марту Хельме и беспредел на рынке Паэ

По плану, скоростные поезда Rail Baltica будут отправляться из Таллинна четыре раза в день. Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро. В результате в будущем до столицы Латвии можно будет добраться вдвое быстрее, чем на автомобиле или на автобусе, а обойдется поездка более чем в три раза дешевле, чем сопоставимый по времени авиаперелет.

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Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"

Golos 4 Foto: Pressifoto

Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала, сообщает РБК.

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ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка

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На прошлой неделе один из посетителей магазина Maxima в торговом центре Sõbrakeskus в Тарту заметил странная табличка, которая выдает недостаточный уровень владения государственным языком работника, который ее составлял.

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ЧП в аэропорту "Рига": у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов США

raha Foto: Ago Tammik

По информации пресс-центра Службы госдоходов, в мае нынешнего года в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что вы знаете о шизофрении? Так ли уж страшны феминистки? На "Живой библиотеке" девушки дают отпор предубеждениям

В среду в Таллиннском техническом университет прошла очередная "Живая библиотека". Две участвующие в роли книг-рассказчиков девушки рассказали Delfi, почему они из раза в раз приходят на это мероприятие бороться со стереотипами.

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Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает

Первый номер Центристской партии на предстоящих выборах в Европарламент Яна Тоом в интервью ведущим эстонским изданиям ответила на ряд острых политических вопросов.

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Партия реформ готовит вотум недоверия Марту Хельме

Mart Helme ja Kaja Kallas Foto: Ekspress Meedia

Председатель партии реформ Кая Каллас сообщила сегодня, что фракция приступает к подготовке вотума недоверия Марту Хельме и сбор подписей.

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Ратас о вотуме недоверия Хельме: Центристская партия к цирку реформистов присоединяться не будет