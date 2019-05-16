ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Планируемый вотум недоверия Марту Хельме и беспредел на рынке Паэ

Председатель партии реформ Кая Каллас сообщила сегодня, 16 мая, что фракция приступает к подготовке вотума недоверия Марту Хельме. Также в этот день мы писали о том, что в социальных сетях появилась группа под названием ”Жители Паэ”, участники которой решили сплотиться перед лицом длящегося десятилетиями на рынке Паэ и в его окрестностях беспредела. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.
ВИДЕО | Алкоголь, наркотики, драки и половые акты. Жители Ласнамяэ устали от происходящего на рынке Паэ и требуют остановить беспредел!
Поездом из Таллинна в Ригу: менее двух часов в пути, билет за 38 евро
По плану, скоростные поезда Rail Baltica будут отправляться из Таллинна четыре раза в день. Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро. В результате в будущем до столицы Латвии можно будет добраться вдвое быстрее, чем на автомобиле или на автобусе, а обойдется поездка более чем в три раза дешевле, чем сопоставимый по времени авиаперелет. Loe edasi...
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"
Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала, сообщает РБК. Loe edasi...
ФОТО: Таблички в Maxima снова выявили недостаточное знание работниками эстонского языка
На прошлой неделе один из посетителей магазина Maxima в торговом центре Sõbrakeskus в Тарту заметил странная табличка, которая выдает недостаточный уровень владения государственным языком работника, который ее составлял. Loe edasi...
ЧП в аэропорту "Рига": у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов США
По информации пресс-центра Службы госдоходов, в мае нынешнего года в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что вы знаете о шизофрении? Так ли уж страшны феминистки? На "Живой библиотеке" девушки дают отпор предубеждениям
В среду в Таллиннском техническом университет прошла очередная "Живая библиотека". Две участвующие в роли книг-рассказчиков девушки рассказали Delfi, почему они из раза в раз приходят на это мероприятие бороться со стереотипами. Loe edasi...
Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает
Первый номер Центристской партии на предстоящих выборах в ЕвропарламентЯна Тоом в интервью ведущим эстонским изданиям ответила на ряд острых политических вопросов. Loe edasi...
Партия реформ готовит вотум недоверия Марту Хельме
"Я русская, патриот Эстонии". "Немецкая волна" опубликовала большой репортаж о жизни молодежи в Нарве и Ивангороде
Российский Ивангород от эстонской Нарвы отделяет небольшая река, но между городами — словно пропасть. Репортаж DW о жизни в Ивангороде, русскоязычных в Нарве и о том, как устроена граница РФ и ЕС. Loe edasi...
Отважная девочка против лейкемии: внезапно появившийся на лбу синяк стал предвестником ужасающего диагноза
Однажды ночью на лбу у трехмесячной Луизе образовался синяк. Это был первый признак страшного заболевания крови. Когда анализы подтвердили диагноз, жизнь молодой семьи полностью изменилась, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, рабочие места низкооплачиваемых работников находятся под угрозой, пишет EPL. Loe edasi...
Президент снова пакует чемоданы: в этот раз канцелярия временно переедет в Юго-Восточную Эстонию
В августе и ноябре прошлого года президент Керсти Кальюлайд временно перенесла канцелярию в Ида-Вирумаа. В сентябре текущего года она планирует таким же образом на несколько недель перенести канцелярию в Юго-Восточную Эстонию. Loe edasi...
Эстонские ученые разработали тест, увеличивающий точность ЭКО. Он уже помог первой женщине!
Разработанный учеными из Тарту генный тест помогает найти самый подходящий момент для переноса искусственно оплодотворенного эмбриона в полость матки. Теперь с помощью этого теста была успешно начата первая беременность в Эстонии. Loe edasi...
Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики
С 17 по 21 июня 2019 года в Таллинне пройдет третья Летняя школа журналистики для русскоязычной молодежи от 14 до 17 лет. Loe edasi...