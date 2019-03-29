ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: План Мэй по Brexit отклонили, Эстония отпраздновала 15-летие вступления в НАТО

Ансип: конечно, я заберу свои деньги из второй пенсионной ступени

Andrus Ansip Foto: Priit Simson



Первый номер от Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип активно проводит свою предвыборную кампанию и не упускает ни одной возможности покритиковать будущую коалицию, пишет Äripäev.

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Где президент остановится в Москве? Прошлая большая реновация посольства закончилась плохо для Марта Хельме

Saatkond aprillirahutuste aegu. Jaanus Piirsalu



Когда президент Керсти Кальюлайд в апреле зайдет в посольство ЭР, это будет единственное место в столице России, где развевается эстонский флаг. Сине-черный-белый триколор реял там и во время атаки ”нашистов”.

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Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество

Suusarajad. Foto: TT NYHETSBYRÅN, AP/Scanpix



Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество на юношеских соревнованиях.

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”Человек первый день трезв, на второй напивается, на третий ломает трактор, а затем пропадает”. Нехватка рабочих рук вынудила владельцев свернуть бизнес

“Siit laudast on palju inimesi läbi käinud, mitte keegi pole pidama jäänud,” teatas perepoeg Leino Kullamägi. Sven Arbet

ТОП 6 неожиданных способов применить таблетки для посудомоечной машины Ансип: конечно, я заберу свои деньги из второй пенсионной ступени Вопрос читателя: как в случае смерти супруга получить в банке его деньги?



Владелица действующей в волости Кадрина OÜ Sarapiku Piim Анне Кулламяги вынуждена свернуть бизнес по производству молока и распродать весь свой скот, а ведь еще несколько лет назад у нее было 300 дойных коров. По словам Кулламяги, она просто не смогла найти в свой хлев нормальных работников, пишет Maaleht.

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"Надо разобраться, что станет с отношениями между мной и партией". Раймонд Кальюлайд не планирует баллотироваться в Европарламент

Raimond Kaljulaid Foto: Priit Simson



Ранее старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сообщил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии. Сегодня же он подтвердил, что вообще не планирует участвовать в выборах в Европарламент.

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Больничная касса начала информировать родителей детей младшего возраста о прекращении медицинского страхования

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting



28 марта правительство Эстонии утвердило изменение устава Больничной кассы, которое позволит Больничной кассе информировать людей о прекращении их медицинского страхования. Больничная касса сначала отправит уведомления родителям маленьких детей.

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Март Хельме: государство тратит деньги на вещи, на которые не должно тратить

Foto: Rauno Volmar



Вчера гостем передачи ”Esimene stuudio” на ETV был лидер EKRE Март Хельме.

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