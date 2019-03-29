29.03.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: План Мэй по Brexit отклонили, Эстония отпраздновала 15-летие вступления в НАТО


rus.delfi.ee
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Theresa May
Theresa May Foto: Handout, Reuters

- Эстония празднует 15-летие вступления в НАТО.
- Луйк указал на российскую агрессию: несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО.
- Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС.

Эстония празднует 15-летие вступления в НАТО

Valitsuse kommunikatsioonibüroo (Riigikantselei)


Сегодня исполняется 15 лет со вступления Эстонии в НАТО, что дало Эстонии беспрецедентную гарантию безопасности благодаря тесному оборонному сотрудничеству с 28 союзниками, сообщает Коммуникационное бюро правительства.
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Луйк указал на российскую агрессию: несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО

Jüri Luik Foto: Karin Kaljuläte


Сегодня исполняется 15 лет со вступления Эстонии в НАТО, что дало Эстонии беспрецедентную гарантию безопасности благодаря тесному оборонному сотрудничеству с 28 союзниками.
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Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС

Theresa May Foto: Reuters TV, Reuters


Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы.
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Ансип: конечно, я заберу свои деньги из второй пенсионной ступени

Andrus Ansip Foto: Priit Simson


Первый номер от Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип активно проводит свою предвыборную кампанию и не упускает ни одной возможности покритиковать будущую коалицию, пишет Äripäev.
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Где президент остановится в Москве? Прошлая большая реновация посольства закончилась плохо для Марта Хельме

Saatkond aprillirahutuste aegu. Jaanus Piirsalu


Когда президент Керсти Кальюлайд в апреле зайдет в посольство ЭР, это будет единственное место в столице России, где развевается эстонский флаг. Сине-черный-белый триколор реял там и во время атаки ”нашистов”.
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Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество

Suusarajad. Foto: TT NYHETSBYRÅN, AP/Scanpix


Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество на юношеских соревнованиях.
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”Человек первый день трезв, на второй напивается, на третий ломает трактор, а затем пропадает”. Нехватка рабочих рук вынудила владельцев свернуть бизнес

“Siit laudast on palju inimesi läbi käinud, mitte keegi pole pidama jäänud,” teatas perepoeg Leino Kullamägi. Sven Arbet

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Владелица действующей в волости Кадрина OÜ Sarapiku Piim Анне Кулламяги вынуждена свернуть бизнес по производству молока и распродать весь свой скот, а ведь еще несколько лет назад у нее было 300 дойных коров. По словам Кулламяги, она просто не смогла найти в свой хлев нормальных работников, пишет Maaleht.
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"Надо разобраться, что станет с отношениями между мной и партией". Раймонд Кальюлайд не планирует баллотироваться в Европарламент

Raimond Kaljulaid Foto: Priit Simson


Ранее старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сообщил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии. Сегодня же он подтвердил, что вообще не планирует участвовать в выборах в Европарламент.
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Больничная касса начала информировать родителей детей младшего возраста о прекращении медицинского страхования

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting


28 марта правительство Эстонии утвердило изменение устава Больничной кассы, которое позволит Больничной кассе информировать людей о прекращении их медицинского страхования. Больничная касса сначала отправит уведомления родителям маленьких детей.
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Март Хельме: государство тратит деньги на вещи, на которые не должно тратить

Foto: Rauno Volmar


Вчера гостем передачи ”Esimene stuudio” на ETV был лидер EKRE Март Хельме.
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