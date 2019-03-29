ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: План Мэй по Brexit отклонили, Эстония отпраздновала 15-летие вступления в НАТО

- Эстония празднует 15-летие вступления в НАТО. - Луйк указал на российскую агрессию: несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО. - Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС.
Эстония празднует 15-летие вступления в НАТО
Сегодня исполняется 15 лет со вступления Эстонии в НАТО, что дало Эстонии беспрецедентную гарантию безопасности благодаря тесному оборонному сотрудничеству с 28 союзниками, сообщает Коммуникационное бюро правительства. Loe edasi...
Луйк указал на российскую агрессию: несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО
Сегодня исполняется 15 лет со вступления Эстонии в НАТО, что дало Эстонии беспрецедентную гарантию безопасности благодаря тесному оборонному сотрудничеству с 28 союзниками. Loe edasi...
Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС
Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы. Loe edasi...
Ансип: конечно, я заберу свои деньги из второй пенсионной ступени
Где президент остановится в Москве? Прошлая большая реновация посольства закончилась плохо для Марта Хельме
Когда президент Керсти Кальюлайд в апреле зайдет в посольство ЭР, это будет единственное место в столице России, где развевается эстонский флаг. Сине-черный-белый триколор реял там и во время атаки ”нашистов”. Loe edasi...
Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество
Норвежский лыжный союз обнаружил массовое мошенничество на юношеских соревнованиях. Loe edasi...
”Человек первый день трезв, на второй напивается, на третий ломает трактор, а затем пропадает”. Нехватка рабочих рук вынудила владельцев свернуть бизнес
Владелица действующей в волости Кадрина OÜ Sarapiku Piim Анне Кулламяги вынуждена свернуть бизнес по производству молока и распродать весь свой скот, а ведь еще несколько лет назад у нее было 300 дойных коров. По словам Кулламяги, она просто не смогла найти в свой хлев нормальных работников, пишет Maaleht. Loe edasi...
"Надо разобраться, что станет с отношениями между мной и партией". Раймонд Кальюлайд не планирует баллотироваться в Европарламент
Больничная касса начала информировать родителей детей младшего возраста о прекращении медицинского страхования
28 марта правительство Эстонии утвердило изменение устава Больничной кассы, которое позволит Больничной кассе информировать людей о прекращении их медицинского страхования. Больничная касса сначала отправит уведомления родителям маленьких детей. Loe edasi...
Март Хельме: государство тратит деньги на вещи, на которые не должно тратить