06.07.2019, 22:38

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Певческого праздника, исповедь таксистов и пожар на улице Тёэстузе


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Suitsupilv
SuitsupilvFoto: Delfi lugeja

Читайте самые важные новости этой субботы, 6 июля, в нашей ежедневной подборке.

ОНЛАЙН-БЛОГ, ВИДЕО и ФОТО | В шествии Праздника песни и танца промаршировали более 47 000 человек. Концерт-открытие в разгаре

Ekspress Meedia Kollaaž

Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Сегодня с 13:00 до 18:00 пройдет торжественное шествие, а в 19:00 состоится концерт-открытие "Учителю" XXVII Праздника песни "Моя любовь". Следите за происходящим вместе с RusDelfi! У нас вы найдете онлайн-блог, прямые трансляции, фото и видео!
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"Чертовы агрегаторы забирают все деньги. Нам осталась только радость поездки". Исповедь таксистов с большим стажем

Priit Simson

Водители такси рассказали журналисту Eesti Ekspress, почему убитый Лаури Меримаа был достойным уважения человеком; как с переездом проституток в интернет с грохотом рухнула работа и многом другом…
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Еще одна европейская страна готовится присоединиться к зоне евро

raha Foto: Andres Putting

Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.
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Зарубежные мошенники вытянули только из жителей Харьюмаа и только в июне свыше 100 000

Tanel Meos

Полиция ежемесячно получает от жителей Эстонии сообщения о звонках с литовских телефонных номеров (+370): предлагаются «отличные» возможности инвестирования. У попавшихся на этот трюк эстоноземельцев выудили уже сотни тысяч евро.
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Обещанная киношниками компенсация: крупнейшему району столицы предлагают программу ”Кинолето Ласнамяэ”

Laagna tee Foto: Mana Kaasik

Город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу ”Кинолето Ласнамяэ”. Как ранее сообщалось, кинематографисты обещали жителям крупнейшего района столицы компенсацию за неудобства, связанные со съемками фильма "Tenet".
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