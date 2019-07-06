ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Певческого праздника, исповедь таксистов и пожар на улице Тёэстузе
Читайте самые важные новости этой субботы, 6 июля, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этой субботы, 6 июля, в нашей ежедневной подборке.
Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Сегодня с 13:00 до 18:00 пройдет торжественное шествие, а в 19:00 состоится концерт-открытие "Учителю" XXVII Праздника песни "Моя любовь". Следите за происходящим вместе с RusDelfi! У нас вы найдете онлайн-блог, прямые трансляции, фото и видео!
Loe edasi...
Водители такси рассказали журналисту Eesti Ekspress, почему убитый Лаури Меримаа был достойным уважения человеком; как с переездом проституток в интернет с грохотом рухнула работа и многом другом…
Loe edasi...
Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.
Loe edasi...
Полиция ежемесячно получает от жителей Эстонии сообщения о звонках с литовских телефонных номеров (+370): предлагаются «отличные» возможности инвестирования. У попавшихся на этот трюк эстоноземельцев выудили уже сотни тысяч евро.
Loe edasi...
Город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу ”Кинолето Ласнамяэ”. Как ранее сообщалось, кинематографисты обещали жителям крупнейшего района столицы компенсацию за неудобства, связанные со съемками фильма "Tenet".
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
22-летний жених скончался сразу после свадьбы
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото
Месть за скандал с флагом России: Лобов уничтожил Малиньяджи