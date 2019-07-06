ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Певческого праздника, исповедь таксистов и пожар на улице Тёэстузе

ОНЛАЙН-БЛОГ, ВИДЕО и ФОТО | В шествии Праздника песни и танца промаршировали более 47 000 человек. Концерт-открытие в разгаре

Ekspress Meedia Kollaaž

Продолжается неделя XXVII Праздника песни и XX Праздника танца "Моя любовь". Сегодня с 13:00 до 18:00 пройдет торжественное шествие, а в 19:00 состоится концерт-открытие "Учителю" XXVII Праздника песни "Моя любовь". Следите за происходящим вместе с RusDelfi! У нас вы найдете онлайн-блог, прямые трансляции, фото и видео!

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"Чертовы агрегаторы забирают все деньги. Нам осталась только радость поездки". Исповедь таксистов с большим стажем

Priit Simson

Водители такси рассказали журналисту Eesti Ekspress, почему убитый Лаури Меримаа был достойным уважения человеком; как с переездом проституток в интернет с грохотом рухнула работа и многом другом…

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Еще одна европейская страна готовится присоединиться к зоне евро