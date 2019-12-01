01.12.2019, 21:25

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый Адвент, несколько аварий и заработавший за лето 20 000 евро студент


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Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaan Tammsalu süütasid esimese advendiküünla
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaan Tammsalu süütasid esimese advendiküünla Foto: Rauno Volmar

Сегодня в стране зажгли первую свечу Адвента. Также мы опубликовали очередной выпуск подкаста "Халтура", а на дрогах произошло несколько серьезных аварий. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!

ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson


Героем подкаста "Халтура" стал Никита Власенков. Он студент, каждое лето летает в США, чтобы продавать книги. Например, прошлым летом он заработал 20 000 евро. Слушайте подкаст!
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Пожилой водитель без прав протаранил дверь автомойки и врезался в легковушку

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting


Вчера около четырех часов вечера в волости Виймси пожилому мужчине на автомобиле стало плохо и он протаранил закрытую дверь автомойки и столкнулся там другим автомобилем.
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В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка

Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus Foto: Ilmar Saabas


В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
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ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 20 человек


В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга в 60 км от Сретенска. Сообщение о катастрофе на 60-м километре автодороги "Могойтуй — Сретинск — Олочи" поступило оперативным службам в 09:38 по московскому времени.
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Ваш счет за электричество cлишком большой? Читайте, как можно сэкономить во время отопительного сезона!

täpe (1 of 1)-2 Foto: Ester Vaitmaa


Зимой неизбежно существенно увеличиваются счета за электроэнергию. Swedbank предлагает в своем блоге советы по уменьшению расходов на электричество.
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ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!

Kollaaž. Kinnisvara24


Жить в деревне хотят многие, ведь там — тишина, спокойствие, природа и приватность. Все, что так ценят эстонцы. Современные дома на хуторах при этом хоть и выглядят архаично, но отличаются открытыми планировками и смелыми интерьерами, в которых сочетается старое и новое. Представляем вашему вниманию некоторые примеры!
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Скоро дорожное движение в Таллинне и облик города могут измениться до неузнаваемости

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Мэрия Таллинна и Департамент шоссейных дорог планируют в течение последующих десяти лет воплотить в жизнь ряд масштабных проектов, которые внесут существенные коррективы в организацию дорожного движения и внешний облик столицы.
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Расходы Эстонии на НАТО увеличатся на 200 000 евро

NATO helikopter Foto: Margus Pahv


В результате реформы общего бюджета НАТО, в ходе которой будет уменьшен вклад США и увеличен вклад других союзников, Эстония будет платить на 200 000 евро больше, чем сейчас, сообщает ERR.
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Эстонские пенсионеры — одни из самых бедных в развитых странах

Foto: Anni Õnneleid


Как следует из рапорта ОЭСР, эстонские пенсионеры по сравнению с пенсионерами из других развитых стран являются одними из самых бедных, пишет ERR.
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ФОТО: В Таллинне зажгли первую свечу Адвента

Foto: Rauno Volmar


Сегодня на Ратушной площади в Таллинне состоялось празднование первого Адвента.
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В лобовом столкновении двух авто в Ласнамяэ пострадал ребенок

Foto: Eero Vabamägi


Сегодня около пяти часов вечера на перекрестке Суур-Сыямяэ и Смуули в Таллинне столкнулись две машины.
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ВИДЕО: В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо


В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.
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ФОТО | Известные эстонские спортсмены на славу оттянулись в одном из ночных клубов Таллинна

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У гоночной команды Toyota состоялась большая рождественская вечеринка. Мужчины веселились до утра в таллиннском ночном клубе Venus.
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ФОТО: Что вытворяла эстонская красотка в номере отеля?

Фото автора Lum3n.com : Pexels


Эстонская красавица Katri Kats опять будоражит умы своих поклонников горячими фотографиями в профиле Инстаграм. На этот раз девушка опубликовала пикантные снимки в коридоре отеля...
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Мэрилин Керро: экстрасенсы берут огромные деньги, это очень большой бизнес!

Marilyn Kerro Foto: Tanel Meos


Передачу Vikerraadio "Owe Peterselli show" посетила самая успешная ведьма Эстонии Мэрилин Керро. Она сказала, что людям не стоит с любой проблемой обращаться к экстрасенсам.
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