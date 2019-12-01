ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый Адвент, несколько аварий и заработавший за лето 20 000 евро студент

Сегодня в стране зажгли первую свечу Адвента. Также мы опубликовали очередной выпуск подкаста "Халтура", а на дрогах произошло несколько серьезных аварий. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!
ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето
Героем подкаста "Халтура" стал Никита Власенков. Он студент, каждое лето летает в США, чтобы продавать книги. Например, прошлым летом он заработал 20 000 евро. Слушайте подкаст! Loe edasi...
Пожилой водитель без прав протаранил дверь автомойки и врезался в легковушку
Вчера около четырех часов вечера в волости Виймси пожилому мужчине на автомобиле стало плохо и он протаранил закрытую дверь автомойки и столкнулся там другим автомобилем. Loe edasi...
В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка
В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 20 человек
В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга в 60 км от Сретенска. Сообщение о катастрофе на 60-м километре автодороги "Могойтуй — Сретинск — Олочи" поступило оперативным службам в 09:38 по московскому времени. Loe edasi...
Ваш счет за электричество cлишком большой? Читайте, как можно сэкономить во время отопительного сезона!
ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!
Жить в деревне хотят многие, ведь там — тишина, спокойствие, природа и приватность. Все, что так ценят эстонцы. Современные дома на хуторах при этом хоть и выглядят архаично, но отличаются открытыми планировками и смелыми интерьерами, в которых сочетается старое и новое. Представляем вашему вниманию некоторые примеры! Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Скоро дорожное движение в Таллинне и облик города могут измениться до неузнаваемости
Мэрия Таллинна и Департамент шоссейных дорог планируют в течение последующих десяти лет воплотить в жизнь ряд масштабных проектов, которые внесут существенные коррективы в организацию дорожного движения и внешний облик столицы. Loe edasi...
Расходы Эстонии на НАТО увеличатся на 200 000 евро
В результате реформы общего бюджета НАТО, в ходе которой будет уменьшен вклад США и увеличен вклад других союзников, Эстония будет платить на 200 000 евро больше, чем сейчас, сообщает ERR. Loe edasi...
Эстонские пенсионеры — одни из самых бедных в развитых странах
Как следует из рапорта ОЭСР, эстонские пенсионеры по сравнению с пенсионерами из других развитых стран являются одними из самых бедных, пишет ERR. Loe edasi...
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
Россиянка умерла после трех дней жестоких иcтязаний