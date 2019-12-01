ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый Адвент, несколько аварий и заработавший за лето 20 000 евро студент

ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson



Героем подкаста "Халтура" стал Никита Власенков. Он студент, каждое лето летает в США, чтобы продавать книги. Например, прошлым летом он заработал 20 000 евро. Слушайте подкаст!

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Пожилой водитель без прав протаранил дверь автомойки и врезался в легковушку

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting



Вчера около четырех часов вечера в волости Виймси пожилому мужчине на автомобиле стало плохо и он протаранил закрытую дверь автомойки и столкнулся там другим автомобилем.

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В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка

Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus Foto: Ilmar Saabas



В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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