ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый Адвент, несколько аварий и заработавший за лето 20 000 евро студент

Сегодня в стране зажгли первую свечу Адвента. Также мы опубликовали очередной выпуск подкаста "Халтура", а на дрогах произошло несколько серьезных аварий. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!
ПОДКАСТ | "Американцы встают в 4 утра и едут на работу": Никита продает книги в США, уважает Илона Маска и заработал 20 000 евро за лето
Героем подкаста "Халтура" стал Никита Власенков. Он студент, каждое лето летает в США, чтобы продавать книги. Например, прошлым летом он заработал 20 000 евро. Слушайте подкаст! Loe edasi...
Пожилой водитель без прав протаранил дверь автомойки и врезался в легковушку
Вчера около четырех часов вечера в волости Виймси пожилому мужчине на автомобиле стало плохо и он протаранил закрытую дверь автомойки и столкнулся там другим автомобилем. Loe edasi...
В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили подростка
В субботу утром в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 20 человек
В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга в 60 км от Сретенска. Сообщение о катастрофе на 60-м километре автодороги "Могойтуй — Сретинск — Олочи" поступило оперативным службам в 09:38 по московскому времени. Loe edasi...
Ваш счет за электричество cлишком большой? Читайте, как можно сэкономить во время отопительного сезона!
ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!
Жить в деревне хотят многие, ведь там — тишина, спокойствие, природа и приватность. Все, что так ценят эстонцы. Современные дома на хуторах при этом хоть и выглядят архаично, но отличаются открытыми планировками и смелыми интерьерами, в которых сочетается старое и новое. Представляем вашему вниманию некоторые примеры! Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Скоро дорожное движение в Таллинне и облик города могут измениться до неузнаваемости
Мэрия Таллинна и Департамент шоссейных дорог планируют в течение последующих десяти лет воплотить в жизнь ряд масштабных проектов, которые внесут существенные коррективы в организацию дорожного движения и внешний облик столицы. Loe edasi...
Расходы Эстонии на НАТО увеличатся на 200 000 евро
В результате реформы общего бюджета НАТО, в ходе которой будет уменьшен вклад США и увеличен вклад других союзников, Эстония будет платить на 200 000 евро больше, чем сейчас, сообщает ERR. Loe edasi...
Эстонские пенсионеры — одни из самых бедных в развитых странах
Как следует из рапорта ОЭСР, эстонские пенсионеры по сравнению с пенсионерами из других развитых стран являются одними из самых бедных, пишет ERR. Loe edasi...
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Канадские ученые назвали витамин, разрушающий почки
В деле смерти Никиты Исаева появился криминальный след