ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового созыва Рийгикогу, зараженные яйца и опасные автокресла

Выступая сегодня перед новым созывом Рийгикогу, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что если мы бросим силы на исправление создавшейся ситуации, то в стране может наступить кризис демократии.

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ФОТО и ВИДЕО: После присяги новоиспеченный депутат от EKRE Руубен Каалеп показал двусмысленный жест

Сегодня на первом заседании нового созыва парламента член фракции EKRE принял должностную присягу, после чего показал залу жест, который можно трактовать двояко. Жест можно понимать либо как знак того, что ”все ОК”, либо как символ главенства белой расы.

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Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас

Foto: Rauno Volmar

Сегодня состоялось первое заседание заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором был избран и новый спикер. Им стал Хенн Пыллуаас (EKRE).

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Кальюлайд рассказал, о чем он говорил со своим политическим антиподом Каалепом на первом заседании Рийгикогу

Foto: Rauno Volmar

На первом заседании нового состава Рийгикогу депутаты была рассажены в зале в алфавитном порядке, поэтому Раймонд Кальюлайд сидел рядом с Руубеном Каалепом, что вызвало живой интерес прессы и общественности.

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Марина Кальюранд: Тоом, Кылварт, Свет, Белобровцев и Архипов — предатели

Коллаж Delfi

ТОП Крик души водителя столичного автобуса: я раз пять звонил в полицию Марина Кальюранд: Тоом, Кылварт, Свет, Белобровцев и Архипов — предатели На Украине предсказали итоги второго тура выборов президента

Социал-демократ Марина Кальюранд раскритиковала русских центристов и назвала их предателями.

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На Украине предсказали итоги второго тура выборов президента

Vladimir Zelenski Foto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com

Почти половина украинских избирателей готовы отдать свой голос во втором туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенные телеканалами ”112 Украина” и NewsOne. Данные доступны на сайте центра ”Социальный мониторинг”.

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Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?

Австрийский спецслужбы оказались под властью ультраправой партии. после выявления связи новозеландского террориста с австрийцами их обвиняют в том, что они плохо следили за радикальными движениями. Чему Эстония может поучиться у "австрийского сценария"?

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Более 3 кг очень чистого фентанила, продажа за биткоины и тайник в лесу: братьев Кярбергов судят за масштабный наркобизнес

Dimitri KÄRBERG ja Paul KÄRBERG kohtuall Foto: Priit Simson

Занимавшиеся масштабным наркобизнесом братья Пауль и Дмитрий Кярберги предстали перед судом 2 апреля. Пауль Кярберг не признал себя виновным, Дмитрий не сказал ни слова, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Кылварта на пост мэра Таллинна