04.04.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового созыва Рийгикогу, зараженные яйца и опасные автокресла


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Foto on illustratiivne.Foto: Sven Arbet

Сегодня, 4 апреля, состоялось первое заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором было было выбрано новое правление. А еще стало известно, что на одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла и что в Эстонии обнаружено множество опасных автокресел, использование которых следует немедленно прекратить. Эти и другие новости этого четверга читайте в нашей ежедневной подборке.

ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО: "Волк и заяц, дружно сидящие вместе". Как прошло первое заседание XIV созыва Рийгикогу

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 11 часов началось первое заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором было было выбрано новое правление. С речью выступила и президент Керсти Кальюлайд. Депутаты принесли должностную присягу, которую зачитал старейший член Рийгикогу Энн Ээсмаа.
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ВИДЕО | Керсти Кальюлайд перед новым созывом Рийгикогу: нет революциям! Давайте будем консервативны!

Выступая сегодня перед новым созывом Рийгикогу, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что если мы бросим силы на исправление создавшейся ситуации, то в стране может наступить кризис демократии.
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ФОТО и ВИДЕО: После присяги новоиспеченный депутат от EKRE Руубен Каалеп показал двусмысленный жест

Сегодня на первом заседании нового созыва парламента член фракции EKRE принял должностную присягу, после чего показал залу жест, который можно трактовать двояко. Жест можно понимать либо как знак того, что ”все ОК”, либо как символ главенства белой расы.
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Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас

Foto: Rauno Volmar

Сегодня состоялось первое заседание заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором был избран и новый спикер. Им стал Хенн Пыллуаас (EKRE).
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Кальюлайд рассказал, о чем он говорил со своим политическим антиподом Каалепом на первом заседании Рийгикогу

Foto: Rauno Volmar

На первом заседании нового состава Рийгикогу депутаты была рассажены в зале в алфавитном порядке, поэтому Раймонд Кальюлайд сидел рядом с Руубеном Каалепом, что вызвало живой интерес прессы и общественности.
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Марина Кальюранд: Тоом, Кылварт, Свет, Белобровцев и Архипов — предатели

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Социал-демократ Марина Кальюранд раскритиковала русских центристов и назвала их предателями.
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На Украине предсказали итоги второго тура выборов президента

Vladimir Zelenski Foto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com

Почти половина украинских избирателей готовы отдать свой голос во втором туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенные телеканалами ”112 Украина” и NewsOne. Данные доступны на сайте центра ”Социальный мониторинг”.
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Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?

Kapo-1-2 Foto: Ilmar Saabas

Австрийский спецслужбы оказались под властью ультраправой партии. после выявления связи новозеландского террориста с австрийцами их обвиняют в том, что они плохо следили за радикальными движениями. Чему Эстония может поучиться у "австрийского сценария"?
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Более 3 кг очень чистого фентанила, продажа за биткоины и тайник в лесу: братьев Кярбергов судят за масштабный наркобизнес

Dimitri KÄRBERG ja Paul KÄRBERG kohtuall Foto: Priit Simson

Занимавшиеся масштабным наркобизнесом братья Пауль и Дмитрий Кярберги предстали перед судом 2 апреля. Пауль Кярберг не признал себя виновным, Дмитрий не сказал ни слова, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО DELFI: Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Кылварта на пост мэра Таллинна

Foto: Tiit Blaat

Собравшееся сегодня правление Центристской партии утвердило кандидатуру нынешнего председателя Таллиннского горсобрания Михаила Кылварта на пост мэра столицы.
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Кандидатом на пост председателя Таллиннского горсобрания стал Тийт Терик

Tiit Terik Foto: Eero Vabamaegi

Сегодня помимо кандидатуры на пост мэра столицы правление Центристской партии утвердило кандидатуру на пост председателя городского собрания, которым может стать бывший старейшины Пирита и Нымме и бывший депутат Тийт Терик.
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Правительство по рекомендации КаПо запретило выдачу разрешения на строительство ветропарка на Сааремаа

Foto: Rauno Volmar

На повестке дня сегодняшнего заседания правительства как минимум 16 пунктов. Помимо прочего, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон вынесла предложение о запрете выдачи разрешения на строительство парка ветрогенераторов на Сааремаа из соображений безопасности. Предложение было одобрено.
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ФОТО: Шляпа для коалиции. Инициаторы движения "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!" собрались у Рийгикогу

Foto: Tiit Blaat

Сегодня проходит первое заседание Рийгикогу XIV созыва. Движение "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!" проводит очередной митинг, на сей раз у здания парламента.
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ВИДЕО DELFI | Посол РФ Александр Петров: президент Кальюлайд сможет убедиться, что Россия настроена на уважительные и добрососедские отношения с Эстонией

18 апреля президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд отправится в Москву, где она, вероятно, встретится в главой Российской Федерации Владимиром Путиным. DELFI узнал у посла РФ в Таллинне Александра Петрова, какие ожидания есть у дипломатов в преддверии этой действительно исторической встречи.
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Умер режиссер Георгий Данелия

Sputnik - Scanpix

Умер режиссер Георгий Данелия. Об этом “Новой газете” сообщили его родственники.
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ГРАФИКИ | Весенний прогноз Минфина: что будет с экономикой, зарплатами, ценами и налогами

Coop Konsum Mustvee Foto: Anni Õnneleid

Согласно опубликованному сегодня экономическому прогнозу Министерства финансов, рост экономики Эстонии и в этом году останется сильным, образовав 3,1% от ВВП.
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ВИДЕО DELFI | Новый проект "10 минут". Центрист Владимир Свет: политики EKRE должны извиниться за оскорбления в адрес русских

Представляем вашему вниманию наш новый формат видео-интервью - передачу "10 минут". За это время гость студии должен ответить на прямые и конкретные вопросы ведущего, чтобы внести ясность по наиболее актуальной на данный момент теме. Сегодня о том, почему он отказался от полученного на выборах мандата парламентария, нам рассказал старейшина столичного района Кесклинн центрист Владимир Свет.
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На одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла

Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir Sapožnin Foto: Karin Kaljuläte

В одной из шести производящих яйца ферм DAVA Foods Estonia, продающих продукцию под брендом Eggo, в результате регулярной проверки была обнаружена бактерия сальмонелла. Проба была взята из куриного помета от 19 марта.
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ФОТО: В Эстонии обнаружено множество опасных автокресел. Их использование следует немедленно прекратить!

Turvatool, foto on illustratiivne Foto: JOOSEP MARTINSON

Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора сообщают, что в результате проведенных в Германии краш-тестов были признаны опасными детские автокресла, которые в случае аварии не могут предоставить должную защиту.
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В работе услуг Telia произошел сбой

Logod Foto: Jaanus Lensment

Многие читатели Delfi сообщили в редакцию, что при использовании услуг Telia наблюдаются неполадки. На сайте предприятия написано, что перебои могут наблюдаться, по оценкам, до 20 часов.
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