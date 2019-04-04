ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового созыва Рийгикогу, зараженные яйца и опасные автокресла

Сегодня, 4 апреля, состоялось первое заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором было было выбрано новое правление. А еще стало известно, что на одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла и что в Эстонии обнаружено множество опасных автокресел, использование которых следует немедленно прекратить. Эти и другие новости этого четверга читайте в нашей ежедневной подборке.
ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО: "Волк и заяц, дружно сидящие вместе". Как прошло первое заседание XIV созыва Рийгикогу
Сегодня в 11 часов началось первое заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором было было выбрано новое правление. С речью выступила и президент Керсти Кальюлайд. Депутаты принесли должностную присягу, которую зачитал старейший член Рийгикогу Энн Ээсмаа. Loe edasi...
ВИДЕО | Керсти Кальюлайд перед новым созывом Рийгикогу: нет революциям! Давайте будем консервативны!
ФОТО и ВИДЕО: После присяги новоиспеченный депутат от EKRE Руубен Каалеп показал двусмысленный жест
Сегодня на первом заседании нового созыва парламента член фракции EKRE принял должностную присягу, после чего показал залу жест, который можно трактовать двояко. Жест можно понимать либо как знак того, что ”все ОК”, либо как символ главенства белой расы. Loe edasi...
Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас
Кальюлайд рассказал, о чем он говорил со своим политическим антиподом Каалепом на первом заседании Рийгикогу
На первом заседании нового состава Рийгикогу депутаты была рассажены в зале в алфавитном порядке, поэтому Раймонд Кальюлайд сидел рядом с Руубеном Каалепом, что вызвало живой интерес прессы и общественности. Loe edasi...
Марина Кальюранд: Тоом, Кылварт, Свет, Белобровцев и Архипов — предатели
На Украине предсказали итоги второго тура выборов президента
Почти половина украинских избирателей готовы отдать свой голос во втором туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенные телеканалами ”112 Украина” и NewsOne. Данные доступны на сайте центра ”Социальный мониторинг”. Loe edasi...
Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?
Австрийский спецслужбы оказались под властью ультраправой партии. после выявления связи новозеландского террориста с австрийцами их обвиняют в том, что они плохо следили за радикальными движениями. Чему Эстония может поучиться у "австрийского сценария"? Loe edasi...
Более 3 кг очень чистого фентанила, продажа за биткоины и тайник в лесу: братьев Кярбергов судят за масштабный наркобизнес
Кандидатом на пост председателя Таллиннского горсобрания стал Тийт Терик
Сегодня помимо кандидатуры на пост мэра столицы правление Центристской партии утвердило кандидатуру на пост председателя городского собрания, которым может стать бывший старейшины Пирита и Нымме и бывший депутат Тийт Терик. Loe edasi...
Правительство по рекомендации КаПо запретило выдачу разрешения на строительство ветропарка на Сааремаа
На повестке дня сегодняшнего заседания правительства как минимум 16 пунктов. Помимо прочего, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон вынесла предложение о запрете выдачи разрешения на строительство парка ветрогенераторов на Сааремаа из соображений безопасности. Предложение было одобрено. Loe edasi...
ФОТО: Шляпа для коалиции. Инициаторы движения "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!" собрались у Рийгикогу
Сегодня проходит первое заседание Рийгикогу XIV созыва. Движение "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!" проводит очередной митинг, на сей раз у здания парламента. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Посол РФ Александр Петров: президент Кальюлайд сможет убедиться, что Россия настроена на уважительные и добрососедские отношения с Эстонией
18 апреля президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд отправится в Москву, где она, вероятно, встретится в главой Российской Федерации Владимиром Путиным. DELFI узнал у посла РФ в Таллинне Александра Петрова, какие ожидания есть у дипломатов в преддверии этой действительно исторической встречи. Loe edasi...
Умер режиссер Георгий Данелия
Умер режиссер Георгий Данелия. Об этом “Новой газете” сообщили его родственники. Loe edasi...
ГРАФИКИ | Весенний прогноз Минфина: что будет с экономикой, зарплатами, ценами и налогами
Согласно опубликованному сегодня экономическому прогнозу Министерства финансов, рост экономики Эстонии и в этом году останется сильным, образовав 3,1% от ВВП. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Новый проект "10 минут". Центрист Владимир Свет: политики EKRE должны извиниться за оскорбления в адрес русских
Представляем вашему вниманию наш новый формат видео-интервью - передачу "10 минут". За это время гость студии должен ответить на прямые и конкретные вопросы ведущего, чтобы внести ясность по наиболее актуальной на данный момент теме. Сегодня о том, почему он отказался от полученного на выборах мандата парламентария, нам рассказал старейшина столичного района Кесклинн центрист Владимир Свет. Loe edasi...
На одной из ферм крупнейшего эстонского производителя яиц обнаружена сальмонелла
В одной из шести производящих яйца ферм DAVA Foods Estonia, продающих продукцию под брендом Eggo, в результате регулярной проверки была обнаружена бактерия сальмонелла. Проба была взята из куриного помета от 19 марта. Loe edasi...
ФОТО: В Эстонии обнаружено множество опасных автокресел. Их использование следует немедленно прекратить!