ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового правительства и влияние роста цен на топливо на другие цены

Кто приветствовал собирающихся на первое заседание нового правительства министров и что сказал Март Хельме о президенте Кальюлайд на первой пресс-конференции? Сколько стоит дизель в Германии и как рост цен на топливо отразится на других ценах? Все это и многое другое узнаете из нашей подборки новостей этого четверга, 2 мая.
Преудивительнейшее известие: к нам едет международная мотобанда! Ее члены замешаны в наркотрафике
ВИДЕО | "На колени, тварь! Целуй": в России заведующая детсадом заставила 5-летнего дагестанца целовать русскую землю, что его кормит
Полиция Краснодарского края начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом N74 ("Звездочка") на Комсомольской, 21 в Краснодаре заставляет ребенка встать на колени и целовать землю на глазах у других воспитанников. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Петербурге ОМОН разогнал первомайское шествие за лозунг "Путин не вечен", полицейские избили журналиста
В Санкт-Петербурге, где как и в других городах России прошло согласованное с властями первомайской шествие, полиция и сотрудники Росгвардии разогнали колонну объединенных демократов и партии "Яблоко", вышедших на улицы под лозунгом "Свободному Петербургу — свободные выборы!". Loe edasi...
ФОТО: Смотрите и поражайтесь! В Германии дизель дешевле, чем в Эстонии
Высокий уровень жизни не обязательно означает высокую цену на топливо. Смотрите, например, что происходит в Германии. Loe edasi...
"Игра с огнем" и "стресс-тест для эстонской демократии". Эксперты рассказали "Немецкой волне", что думают об ультраправых в правительстве Эстонии
Чтобы остаться у власти, эстонский премьер-министр позволил ультраправой партии EKRE войти в правительство. DW поговорила с наблюдателями о новой правящей коалиции и вызовах для нее. Loe edasi...
От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен на топливо отразится и на других ценах
Топливные расходы составляют большую часть от всех расходов транспортных фирм и розничных сетей, в итоге оказывая влияние и на рядового потребителя, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Юри Ратас три раза отказал "Актуальной камере" в интервью в прямом эфире
Руководитель радио- и теленовостей ERR Лийзу Ласс сообщила, что премьер-министр Юри Ратас уже три раза отказался давать "Актуальной камере" интервью в прямом эфире. Ратас объясняет отказ нехваткой времени. Loe edasi...
БЛИЦ | Марина Кальюранд о минусах США и ЕС, гей-парадах, отставании от развитых стран
Формат интервью - блиц, 18 коротких вопросов и один развернутый. Ответы должны быть максимально краткими. Первый гость - член Рийгикогу и Социал-демократической партии Марина Кальюранд. Loe edasi...
Покинувшему в прошлом году пост министра Аабу по ошибке выплатили огромную компенсацию: Кальюранд призывает его отдать эти деньги на благотворительность
В марте прошлого года Яак Ааб ушел с должности министра государственного управления (из-за скандала с попаданием полиции с остаточными алкогольными явлениями и превышением скорости) и по ошибке получил компенсацию в размере 27 312 евро. Loe edasi...
ВИДЕО: Яак Ааб пообещал вернуть государству полученную по ошибке компенсацию
Выплачивая Аабу компенсацию, государство трактовало закон одним образом. Забирая — другим
По словам представителя Министерства финансов, Яаку Аабу, попавшемуся на пьяной езде и на превышении скорости, выплатили 27 000 евро компенсации потому, что закон дозволяет разные трактовки. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Новое правительство собирается на свое первое заседание. Министров приветствуют протестующие
Сегодня утром новое правительство собирается на свое первое заседание. Loe edasi...
ВИДЕО: Хельме — на первой пресс-конференции правительства: Кальюлайд ведет себя как эмоционально взвинченная женщина
Новое правительство дало свою первую пресс-конференцию. Loe edasi...
Этим утром электричество в Эстонии стоило сущие копейки
Ночью цена электроэнергии резко понизилась, и к периоду между четырьмя и пяти часами утра цена понизилась всего до 0,12 евро за Мегаватт-час (МВт·ч). Loe edasi...
”Россия препятствует решению конфликта”. Новоиспеченный глава МИДа Рейнсалу выразил поддержку украинскому коллеге
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поговорил по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры обсуждали ситуацию на Украине, а Рейнсалу подтвердил, что Эстония продолжит оказывает ей поддержку. Loe edasi...
100 млн человек находятся на пути циклона Фани. В Индии начали массовую эвакуацию
Тысячи людей эвакуируются из деревень вдоль восточного побережья Индии, куда со скоростью ветра свыше 200 км/ч движется мощный циклон Фани, сообщает liga.net со ссылкой на BBC. Loe edasi...
Гражданин Грузии, совершивший ДТП в алкогольном опьянении, наказан запретом на въезд
В апреле в волости Саку произошло ДТП, в ходе которого автомобиль BMW сбил несколько дорожных знаков и вылетел с дороги. Управлявший автомобилем иностранец, 38-летний гражданин Грузии, был в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания он получил заключение, а также запрет на въезд сроком на три года. Loe edasi...
ГРАФИКИ: Средняя зарплата чиновников превышает среднюю по Эстонии на несколько сотен евро
Согласно составленному Министерством финансов обзору данных по зарплатам чиновников, средняя зарплата чиновников в 2018 году составила 1754 евро. Loe edasi...
В Тартумаа пьяный мужчина стрелял в полицейских, а потом выстрелил в себя
Угрожавший застрелиться из огнестрельного оружия пьяный мужчина открыл огонь в сторону полицейских и затем выстрелил в себя. Полицейские не пострадали, но состояние стрелявшего мужчины тяжелое. Loe edasi...
Ночью ожидается снег. Департамент предупреждает: дороги могут быть скользкими
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупреждает, что сегодня ночью ожидается мокрый снег и снег, из-за чего дороги могут быть скользкими, наибольшая опасность в Северной и Восточной Эстонии. Loe edasi...