02.05.2019, 21:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового правительства и влияние роста цен на топливо на другие цены


rus.delfi.ee
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Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019
Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019Foto: Andres Putting

Кто приветствовал собирающихся на первое заседание нового правительства министров и что сказал Март Хельме о президенте Кальюлайд на первой пресс-конференции? Сколько стоит дизель в Германии и как рост цен на топливо отразится на других ценах? Все это и многое другое узнаете из нашей подборки новостей этого четверга, 2 мая.

Преудивительнейшее известие: к нам едет международная мотобанда! Ее члены замешаны в наркотрафике

фото иллюстративное Scanpix


Международная мотогруппировка Bandidos MC едет в Таллинн на слет, который состоится 4 мая.
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ВИДЕО | "На колени, тварь! Целуй": в России заведующая детсадом заставила 5-летнего дагестанца целовать русскую землю, что его кормит


Полиция Краснодарского края начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом N74 ("Звездочка") на Комсомольской, 21 в Краснодаре заставляет ребенка встать на колени и целовать землю на глазах у других воспитанников.
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ФОТО и ВИДЕО: В Петербурге ОМОН разогнал первомайское шествие за лозунг "Путин не вечен", полицейские избили журналиста


В Санкт-Петербурге, где как и в других городах России прошло согласованное с властями первомайской шествие, полиция и сотрудники Росгвардии разогнали колонну объединенных демократов и партии "Яблоко", вышедших на улицы под лозунгом "Свободному Петербургу — свободные выборы!".
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ФОТО: Смотрите и поражайтесь! В Германии дизель дешевле, чем в Эстонии

Lugeja foto


Высокий уровень жизни не обязательно означает высокую цену на топливо. Смотрите, например, что происходит в Германии.
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"Игра с огнем" и "стресс-тест для эстонской демократии". Эксперты рассказали "Немецкой волне", что думают об ультраправых в правительстве Эстонии

President kinnitas ametisse uue valitsuse 24.04.2019 Foto: Andres Putting


Чтобы остаться у власти, эстонский премьер-министр позволил ультраправой партии EKRE войти в правительство. DW поговорила с наблюдателями о новой правящей коалиции и вызовах для нее.
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От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен на топливо отразится и на других ценах

Kütusehinnad tanklates 30.04 Foto: Ilmar Saabas


Топливные расходы составляют большую часть от всех расходов транспортных фирм и розничных сетей, в итоге оказывая влияние и на рядового потребителя, пишет Eesti Päevaleht.
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Юри Ратас три раза отказал "Актуальной камере" в интервью в прямом эфире

Foto: Sven Arbet

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Руководитель радио- и теленовостей ERR Лийзу Ласс сообщила, что премьер-министр Юри Ратас уже три раза отказался давать "Актуальной камере" интервью в прямом эфире. Ратас объясняет отказ нехваткой времени.
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БЛИЦ | Марина Кальюранд о минусах США и ЕС, гей-парадах, отставании от развитых стран

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman


Перед выборами в Европарламент журналист портала rusDelfi Виталий Бесчастный встретится с кандидатами, которые изъявили желание представлять Эстонию в Евросоюзе.

Формат интервью - блиц, 18 коротких вопросов и один развернутый. Ответы должны быть максимально краткими. Первый гость - член Рийгикогу и Социал-демократической партии Марина Кальюранд.
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Покинувшему в прошлом году пост министра Аабу по ошибке выплатили огромную компенсацию: Кальюранд призывает его отдать эти деньги на благотворительность

Ekspress Meedia


В марте прошлого года Яак Ааб ушел с должности министра государственного управления (из-за скандала с попаданием полиции с остаточными алкогольными явлениями и превышением скорости) и по ошибке получил компенсацию в размере 27 312 евро.
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ВИДЕО: Яак Ааб пообещал вернуть государству полученную по ошибке компенсацию


Получивший по ошибке компенсацию в размере более 27 000 евро Яак Ааб сказал Delfi, что пообщался с канцелярией Министерства финансов и решил вернуть деньги.
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Выплачивая Аабу компенсацию, государство трактовало закон одним образом. Забирая — другим

Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmas Foto: Andres Putting


По словам представителя Министерства финансов, Яаку Аабу, попавшемуся на пьяной езде и на превышении скорости, выплатили 27 000 евро компенсации потому, что закон дозволяет разные трактовки.
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ФОТО DELFI: Новое правительство собирается на свое первое заседание. Министров приветствуют протестующие

Foto: Andres Putting


Сегодня утром новое правительство собирается на свое первое заседание.
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ВИДЕО: Хельме — на первой пресс-конференции правительства: Кальюлайд ведет себя как эмоционально взвинченная женщина

Foto: Madis Veltman


Новое правительство дало свою первую пресс-конференцию.
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Этим утром электричество в Эстонии стоило сущие копейки

Elekter, elektritarvikud Foto: Tiit Blaat


Ночью цена электроэнергии резко понизилась, и к периоду между четырьмя и пяти часами утра цена понизилась всего до 0,12 евро за Мегаватт-час (МВт·ч).
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”Россия препятствует решению конфликта”. Новоиспеченный глава МИДа Рейнсалу выразил поддержку украинскому коллеге

Koalitsioonikõnelused Stenbockis Foto: Rauno Volmar


Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поговорил по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры обсуждали ситуацию на Украине, а Рейнсалу подтвердил, что Эстония продолжит оказывает ей поддержку.
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100 млн человек находятся на пути циклона Фани. В Индии начали массовую эвакуацию

Foto: NASA WORLDVIEW / HANDOUT, EPA


Тысячи людей эвакуируются из деревень вдоль восточного побережья Индии, куда со скоростью ветра свыше 200 км/ч движется мощный циклон Фани, сообщает liga.net со ссылкой на BBC.
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Гражданин Грузии, совершивший ДТП в алкогольном опьянении, наказан запретом на въезд


В апреле в волости Саку произошло ДТП, в ходе которого автомобиль BMW сбил несколько дорожных знаков и вылетел с дороги. Управлявший автомобилем иностранец, 38-летний гражданин Грузии, был в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания он получил заключение, а также запрет на въезд сроком на три года.
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ГРАФИКИ: Средняя зарплата чиновников превышает среднюю по Эстонии на несколько сотен евро

Superministeerium Foto: Madis Veltman


Согласно составленному Министерством финансов обзору данных по зарплатам чиновников, средняя зарплата чиновников в 2018 году составила 1754 евро.
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В Тартумаа пьяный мужчина стрелял в полицейских, а потом выстрелил в себя

Relvaomanikud Foto: Vallo Kruuser


Угрожавший застрелиться из огнестрельного оружия пьяный мужчина открыл огонь в сторону полицейских и затем выстрелил в себя. Полицейские не пострадали, но состояние стрелявшего мужчины тяжелое.
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Ночью ожидается снег. Департамент предупреждает: дороги могут быть скользкими

Foto: Madis Veltman


Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупреждает, что сегодня ночью ожидается мокрый снег и снег, из-за чего дороги могут быть скользкими, наибольшая опасность в Северной и Восточной Эстонии.
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