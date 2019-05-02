ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание нового правительства и влияние роста цен на топливо на другие цены



В Санкт-Петербурге, где как и в других городах России прошло согласованное с властями первомайской шествие, полиция и сотрудники Росгвардии разогнали колонну объединенных демократов и партии "Яблоко", вышедших на улицы под лозунгом "Свободному Петербургу — свободные выборы!".

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ФОТО: Смотрите и поражайтесь! В Германии дизель дешевле, чем в Эстонии

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Высокий уровень жизни не обязательно означает высокую цену на топливо. Смотрите, например, что происходит в Германии.

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"Игра с огнем" и "стресс-тест для эстонской демократии". Эксперты рассказали "Немецкой волне", что думают об ультраправых в правительстве Эстонии

President kinnitas ametisse uue valitsuse 24.04.2019 Foto: Andres Putting



Чтобы остаться у власти, эстонский премьер-министр позволил ультраправой партии EKRE войти в правительство. DW поговорила с наблюдателями о новой правящей коалиции и вызовах для нее.

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От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен на топливо отразится и на других ценах



Топливные расходы составляют большую часть от всех расходов транспортных фирм и розничных сетей, в итоге оказывая влияние и на рядового потребителя, пишет Eesti Päevaleht.

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Юри Ратас три раза отказал "Актуальной камере" в интервью в прямом эфире

Foto: Sven Arbet

ТОП ФОТО: В Таллинне столкнулись две машины. Водитель одной машины скрылся с места происшествия. Во второй машине пострадали двое человек дополнено в 7:30 Преудивительнейшее известие: к нам едет международная мотобанда! Ее члены замешаны в наркотрафике ВИДЕО | "На колени, тварь! Целуй": в России заведующая детсадом заставила 5-летнего дагестанца целовать русскую землю, что его кормит



Руководитель радио- и теленовостей ERR Лийзу Ласс сообщила, что премьер-министр Юри Ратас уже три раза отказался давать "Актуальной камере" интервью в прямом эфире. Ратас объясняет отказ нехваткой времени.

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БЛИЦ | Марина Кальюранд о минусах США и ЕС, гей-парадах, отставании от развитых стран

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman



Перед выборами в Европарламент журналист портала rusDelfi Виталий Бесчастный встретится с кандидатами, которые изъявили желание представлять Эстонию в Евросоюзе.

Формат интервью - блиц, 18 коротких вопросов и один развернутый. Ответы должны быть максимально краткими. Первый гость - член Рийгикогу и Социал-демократической партии Марина Кальюранд.

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Покинувшему в прошлом году пост министра Аабу по ошибке выплатили огромную компенсацию: Кальюранд призывает его отдать эти деньги на благотворительность

Ekspress Meedia



В марте прошлого года Яак Ааб ушел с должности министра государственного управления (из-за скандала с попаданием полиции с остаточными алкогольными явлениями и превышением скорости) и по ошибке получил компенсацию в размере 27 312 евро.

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ВИДЕО: Яак Ааб пообещал вернуть государству полученную по ошибке компенсацию