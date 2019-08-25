ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое преступление в космосе, лидерство Партии реформ в Таллинне и преображение Палдиски

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении. Реформисты теперь лидируют в Таллинне, а рейтинг центристов довольно низкий по всей стране. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”. В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный.
Анализ: реформа второй пенсионной ступени предлагает людям сложный, но очень важный выбор
Обнародованные правительством общие принципы реформы второй пенсионной ступени оставляют еще много открытых вопросов. А дьявол, как известно, прячется в деталях. Но уже можно говорить о некоторых моментах, которые в общих чертах дают понятие о планируемых изменениях. Loe edasi…
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times. Loe edasi…
АРХИВНОЕ ВИДЕО: Таллинн, лето, 1991 год. Как сильно изменилась эстонская столица?
Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года. Loe edasi…
Эстония начала закупать газ у российской компании Novatek
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" (Novatek) через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс. Loe edasi…
В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный
В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина. Loe edasi…
Danske Bank продает офисное здание в центре Таллинна с известными часами и вертолетной площадкой
Спасатели обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС. Мужчины около 12 часов находились на выступе плотины. Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, пишет ТАСС. Loe edasi…
Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении
ВИДЕО: Чудом избежал столкновения! Совершавший опасный обгон водитель в последний момент выехал на обочину
В субботу в группу в Facebook EZ-дуны было выставлено видео, на котором был запечатлен опасный обгон. Loe edasi…
ВИДЕО: Эксперимент в городе — есть ли клещи в высокой траве?
Есть ли клещи в высокой траве, которая находится в пределах города? чтобы проверить это, журналисты Delfi отправились со специальным прибором для сбора клещей к полю у Эстонского национального музея в Тарту. Loe edasi…
Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране
Рейтинг Центристской партии значительно обрушился во всех регионах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, а теперь центристы больше не лидируют и в Таллинне — по рейтингу Партия реформ опережает центристов уже с 15% отрывом. Loe edasi…
Кылварт: коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравнение T1 и Ülemiste. Из-за чего один торговый центр отстает от другого?
Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов. Loe edasi…
Тянак выиграл Ралли Германия
Преимущество над занявшим второе место Крисом Мееке составило более 20 сек. Loe edasi…
Анаконда в США «клонировала» сама себя
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