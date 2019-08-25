ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое преступление в космосе, лидерство Партии реформ в Таллинне и преображение Палдиски

Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года.

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Эстония начала закупать газ у российской компании Novatek

Foto: Valery Sharifulin, TASS

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" (Novatek) через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

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В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

Tartu Vangla avatud uste päev Foto: Reigo Teervalt

В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина.

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Danske Bank продает офисное здание в центре Таллинна с известными часами и вертолетной площадкой

Foto: Romet Kreek

Danske Bank нужно еще сделать много технических вещей, перед тем, как они смогут уйти из Эстонии, среди прочего — продажа здания главной конторы в центре Таллинна.

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Гражданин Эстонии потерпел крушение на лодке на Волге. Он 12 часов продержался на выступе плотины

Merevaade Saaremaal Foto: Ago Tammik

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Спасатели обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС. Мужчины около 12 часов находились на выступе плотины. Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, пишет ТАСС.

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Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении

okastraat Foto: Andres Putting

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.

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ВИДЕО: Чудом избежал столкновения! Совершавший опасный обгон водитель в последний момент выехал на обочину

В субботу в группу в Facebook EZ-дуны было выставлено видео, на котором был запечатлен опасный обгон.

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ВИДЕО: Эксперимент в городе — есть ли клещи в высокой траве?

Есть ли клещи в высокой траве, которая находится в пределах города? чтобы проверить это, журналисты Delfi отправились со специальным прибором для сбора клещей к полю у Эстонского национального музея в Тарту.

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Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране

Kaja Kallas riigikogus Foto: Rauno Volmar

Рейтинг Центристской партии значительно обрушился во всех регионах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, а теперь центристы больше не лидируют и в Таллинне — по рейтингу Партия реформ опережает центристов уже с 15% отрывом.

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Кылварт: коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо