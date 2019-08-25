25.08.2019, 21:52

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое преступление в космосе, лидерство Партии реформ в Таллинне и преображение Палдиски

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna valimispidu
Reformierakonna valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении. Реформисты теперь лидируют в Таллинне, а рейтинг центристов довольно низкий по всей стране. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”. В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный.

Анализ: реформа второй пенсионной ступени предлагает людям сложный, но очень важный выбор

Pixabay

Обнародованные правительством общие принципы реформы второй пенсионной ступени оставляют еще много открытых вопросов. А дьявол, как известно, прячется в деталях. Но уже можно говорить о некоторых моментах, которые в общих чертах дают понятие о планируемых изменениях.
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Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Foto: Sergei Mamontov, TASS

Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times.
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АРХИВНОЕ ВИДЕО: Таллинн, лето, 1991 год. Как сильно изменилась эстонская столица?

Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года.
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Эстония начала закупать газ у российской компании Novatek

Foto: Valery Sharifulin, TASS

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" (Novatek) через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
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В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

Tartu Vangla avatud uste päev Foto: Reigo Teervalt

В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина.
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Danske Bank продает офисное здание в центре Таллинна с известными часами и вертолетной площадкой

Foto: Romet Kreek

Danske Bank нужно еще сделать много технических вещей, перед тем, как они смогут уйти из Эстонии, среди прочего — продажа здания главной конторы в центре Таллинна.
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Гражданин Эстонии потерпел крушение на лодке на Волге. Он 12 часов продержался на выступе плотины

Merevaade Saaremaal Foto: Ago Tammik

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Спасатели обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС. Мужчины около 12 часов находились на выступе плотины. Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, пишет ТАСС.
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Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении

okastraat Foto: Andres Putting

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.
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ВИДЕО: Чудом избежал столкновения! Совершавший опасный обгон водитель в последний момент выехал на обочину

В субботу в группу в Facebook EZ-дуны было выставлено видео, на котором был запечатлен опасный обгон.
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ВИДЕО: Эксперимент в городе — есть ли клещи в высокой траве?

Есть ли клещи в высокой траве, которая находится в пределах города? чтобы проверить это, журналисты Delfi отправились со специальным прибором для сбора клещей к полю у Эстонского национального музея в Тарту.
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Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране

Kaja Kallas riigikogus Foto: Rauno Volmar

Рейтинг Центристской партии значительно обрушился во всех регионах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, а теперь центристы больше не лидируют и в Таллинне — по рейтингу Партия реформ опережает центристов уже с 15% отрывом.
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Кылварт: коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо

Mihhail Kõlvart Foto: Oliver Tsupsman

По словам мэра Таллинна и вице-председателья Центристской партии Михаила Кылварта, текущая ситуация в правительстве заметно укрепила позиции Партии реформ в Таллинне.
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ФОТО: В Швеции идут поиски эстоноземельца, который упал за борт судна Tallink

Delfi lugeja

В воскресенье утром у берега Стокгольма за борт упал пассажир судна Tallink. К его поискам привлечены несколько отрядов и вертолетов, сообщает шведское издание Expressen.
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Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”

PALDISKILE OMANE VAADE: Surnuaed ja Alexela õlimahutid haudade taustal. Foto: Madis Veltman

Город Палдиски разительно изменился, превратившись из призрака в магнит для многомиллионных инвестиций, пишет Eesti Ekspress.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравнение T1 и Ülemiste. Из-за чего один торговый центр отстает от другого?

Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused. Foto: Andres Putting

Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов.
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Тянак выиграл Ралли Германия

Ott Tänak Walesi rallil Foto: David Davies, PA Wire/PA Images/Scanpix

Преимущество над занявшим второе место Крисом Мееке составило более 20 сек.
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